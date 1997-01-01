این دسته پروژه های بلاک چینی را برجسته میکند که توسط تیم های مستقر در آمریکا توسعه یافتهاند یا به طور عمیق به بازار کریپتوی ایالات متحده متصل هستند. این دارایی ها به شدت تحت تأثیر چارچوبهای نظارتی آمریکا، پذیرش نهادی وال استریت و سیاست های کلان اقتصادی قرار دارند. پروژه های این حوزه معمولاً بر رعایت دقیق قوانین، حمایت قوی سرمایه گذاری خطرپذیر و زیرساخت های بازار در سطح نهادی تمرکز دارند.
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