این دسته پروژه‌ های بلاک‌ چینی را برجسته می‌کند که توسط تیم‌ های مستقر در آمریکا توسعه یافته‌اند یا به‌ طور عمیق به بازار کریپتوی ایالات متحده متصل هستند. این دارایی‌ ها به‌ شدت تحت تأثیر چارچوب‌های نظارتی آمریکا، پذیرش نهادی وال‌ استریت و سیاست‌ های کلان اقتصادی قرار دارند. پروژه‌ های این حوزه معمولاً بر رعایت دقیق قوانین، حمایت قوی سرمایه‌ گذاری خطرپذیر و زیرساخت‌ های بازار در سطح نهادی تمرکز دارند.

زمانی که نهادهای مالی وال‌استریت یک پروژه رمزارزی مستقر در ایالات متحده را ادغام یا پذیرش می‌کنند، این موضوع نشان‌دهنده ورود گسترده سرمایه نهادی است و می‌تواند به‌طور چشمگیری ارزش بنیادی و اعتبار جهانی توکن‌های مرتبط را افزایش دهد.

به‌دلیل نزدیکی جغرافیایی به وال‌استریت و سیلیکون ولی، پروژه‌های رمزارزی «ساخت ایالات متحده» معمولاً موفق به جذب سرمایه‌های قابل‌توجه در مراحل اولیه از سوی شرکت‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر پیشرو آمریکایی می‌شوند و در عین حال بر رعایت دقیق الزامات قانونی تأکید دارند.

توکن‌های «ساخت ایالات متحده» همبستگی بالایی با سهام سنتی آمریکا دارند؛ ازاین‌رو، تغییرات نرخ بهره فدرال رزرو و گزارش‌های تورمی ایالات متحده به‌طور مستقیم بر سطح نقدشوندگی و ارزش‌گذاری این توکن‌ها اثر می‌گذارد.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش ساخت آمریکا، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.