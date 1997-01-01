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برترین توکن‌ های ساخت آمریکا بر اساس ارزش بازار

این دسته پروژه‌ های بلاک‌ چینی را برجسته می‌کند که توسط تیم‌ های مستقر در آمریکا توسعه یافته‌اند یا به‌ طور عمیق به بازار کریپتوی ایالات متحده متصل هستند. این دارایی‌ ها به‌ شدت تحت تأثیر چارچوب‌های نظارتی آمریکا، پذیرش نهادی وال‌ استریت و سیاست‌ های کلان اقتصادی قرار دارند. پروژه‌ های این حوزه معمولاً بر رعایت دقیق قوانین، حمایت قوی سرمایه‌ گذاری خطرپذیر و زیرساخت‌ های بازار در سطح نهادی تمرکز دارند.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00095
0.00%
+0.01%
+0.03%
$ 74.87B
$ 30.92M
2
XRP
XRP
XRP
$ 1.0046
+0.03%
+1.15%
-3.18%
$ 62.30B
$ 7.91M
3
Solana
Solana
SOL
$ 75.64
+0.13%
+0.64%
-1.84%
$ 43.84B
$ 197.22K
4
Figure Heloc
Figure Heloc
FIGR_HELOC
$ 1.003
-2.81%
-0.00%
+0.20%
$ 21.47B
$ 3.20M
5
DOGE
DOGE
DOGE
$ 0.06995
+0.16%
+0.32%
-0.04%
$ 11.93B
$ 28.97M
6
Zcash
Zcash
ZEC
$ 489.36
+0.17%
-0.35%
-4.96%
$ 8.18B
$ 1.31K
7
Cardano
Cardano
ADA
$ 0.1775
-0.22%
-0.73%
-9.84%
$ 6.46B
$ 7.25M
8
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.554
-0.16%
+6.85%
+15.26%
$ 6.28B
$ 90.67K
9
Stellar
Stellar
XLM
$ 0.1586
+0.19%
+0.57%
-2.71%
$ 5.34B
$ 1.29M
10
Litecoin
Litecoin
LTC
$ 44.16
-0.11%
+1.22%
-3.43%
$ 3.41B
$ 42.99K
11
Hedera
Hedera
HBAR
$ 0.06561
-0.06%
+0.55%
-5.12%
$ 2.85B
$ 1.03M
12
Avalanche
Avalanche
AVAX
$ 6.484
-0.08%
+1.11%
-0.40%
$ 2.80B
$ 64.15K
13
PayPal USD
PayPal USD
PYUSD
$ 0.999625
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 2.77B
$ 34.92M
14
$ 0.6806
+0.09%
+0.55%
-2.34%
$ 2.74B
$ 606.62K
15
NEAR
NEAR
NEAR
$ 1.6388
+0.01%
+0.78%
+0.74%
$ 2.13B
$ 215.21K
16
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.251
+0.03%
+1.53%
-20.08%
$ 2.02B
$ 94.80K
17
WLFI
WLFI
WLFI
$ 0.05702
+0.19%
+3.49%
+7.20%
$ 1.80B
$ 2.19M
18
Ripple USD
Ripple USD
RLUSD
$ 1.0
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.72B
$ 74.66M
19
Ondo
Ondo
ONDO
$ 0.32473
-0.01%
+0.50%
-8.32%
$ 1.58B
$ 373.62K
20
Polkadot
Polkadot
DOT
$ 0.7681
+0.01%
+0.83%
-4.91%
$ 1.29B
$ 1.14M
21
Worldcoin
Worldcoin
WLD
$ 0.3507
-0.11%
+3.57%
+10.52%
$ 1.19B
$ 1.10M
22
Pi Network
Pi Network
PI
$ 0.08739
-0.45%
-2.60%
-4.05%
$ 936.48M
$ 1.22M
23
Algorand
Algorand
ALGO
$ 0.07963
-0.16%
+0.70%
-5.93%
$ 710.73M
$ 697.53K
24
Kaspa
Kaspa
KAS
$ 0.025896
+0.56%
+1.41%
-2.51%
$ 709.86M
$ 20.16M
25
Render
Render
RENDER
$ 1.268
0.00%
+1.12%
-4.38%
$ 656.73M
$ 85.54K
26
Lighter
Lighter
LIT
$ 2.2579
+0.24%
+2.23%
-2.60%
$ 566.75M
$ 616.90K
27
VVV
VVV
VVV
$ 12.0248
-0.07%
-0.32%
+2.79%
$ 563.35M
$ 6.41K
28
Jupiter
Jupiter
JUP
$ 0.1678
-0.18%
0.00%
-8.27%
$ 556.15M
$ 707.36K
29
Filecoin
Filecoin
FIL
$ 0.6876
+0.13%
+2.14%
-2.84%
$ 544.18M
$ 1.53M
30
Arbitrum
Arbitrum
ARB
$ 0.07354
-0.10%
+0.16%
-7.37%
$ 459.74M
$ 2.38M
31
Aptos
Aptos
APT
$ 0.54
-0.02%
+0.75%
-9.75%
$ 448.11M
$ 130.54K
32
Injective
Injective
INJ
$ 4.175
+0.05%
-0.74%
-4.63%
$ 418.38M
$ 215.38K
33
Aerodrome Finance
Aerodrome Finance
AERO
$ 0.4028
+0.07%
+0.57%
-4.26%
$ 383.62M
$ 1.01M
34
DASH
DASH
DASH
$ 29.95
+0.10%
+0.27%
-4.15%
$ 382.45M
$ 5.53K
35
Pudgy Penguins
Pudgy Penguins
PENGU
$ 0.006034
+0.12%
-0.25%
-8.95%
$ 378.80M
$ 17.46M
36
OFFICIAL TRUMP
OFFICIAL TRUMP
TRUMP
$ 1.411
-0.07%
-1.26%
-6.45%
$ 334.04M
$ 404.84K
37
SEI
SEI
SEI
$ 0.04006
+0.15%
-0.10%
-4.10%
$ 288.64M
$ 1.51M
38
JITO
JITO
JTO
$ 0.5815
0.00%
+4.08%
+10.87%
$ 280.95M
$ 113.48K
39
Stacks
Stacks
STX
$ 0.1238
0.00%
+1.73%
-6.51%
$ 224.10M
$ 423.21K
40
Tezos
Tezos
XTZ
$ 0.1997
+0.40%
+2.20%
-2.44%
$ 217.03M
$ 298.91K
41
Decred
Decred
DCR
$ 12.079
-0.13%
-0.15%
-6.72%
$ 210.83M
$ 5.27K
42
Bonk
Bonk
BONK
$ 0.000002364
-0.04%
-0.42%
-4.84%
$ 207.67M
$ 98.71B
43
OP
OP
OP
$ 0.08567
+0.06%
+0.22%
-4.44%
$ 183.80M
$ 497.13K
44
Compound
Compound
COMP
$ 16.35
+0.31%
+0.87%
-2.40%
$ 162.40M
$ 3.47K
45
Zebec Network
Zebec Network
ZBCN
$ 0.0015944
+0.69%
+0.95%
-8.77%
$ 157.28M
$ 125.13M
46
Akash Network
Akash Network
AKT
$ 0.528928
+0.07%
-0.02%
+4.80%
$ 156.98M
$ 2.34M
47
Graph Token
Graph Token
GRT
$ 0.01362
+0.30%
+0.67%
-7.36%
$ 147.48M
$ 4.36M
48
Telcoin
Telcoin
TEL
$ 0.001484
-0.47%
+0.14%
-8.18%
$ 142.29M
$ 55.70M
49
Theta Network
Theta Network
THETA
$ 0.138093
-0.01%
+0.01%
-1.36%
$ 138.09M
$ 9.81M
50
EigenLayer
EigenLayer
EIGEN
$ 0.17
+0.24%
+0.30%
-4.72%
$ 134.08M
$ 487.48K

سوالات متداول

چه چیزی یک دارایی دیجیتال را در دسته رمزارزی «ساخت ایالات متحده» تعریف می‌کند؟
یک دارایی دیجیتال در دسته «ساخت ایالات متحده» به پروژه‌های بلاکچینی اطلاق می‌شود که توسط تیم‌های سازمانی آمریکایی یا بنیادهایی توسعه یافته‌اند که پیوند عمیقی با نظام مالی نهادی این کشور دارند.
سیاست‌های کلان اقتصادی ایالات متحده چگونه بر توکن‌های «ساخت ایالات متحده» تأثیر می‌گذارند؟
توکن‌های «ساخت ایالات متحده» همبستگی بالایی با سهام سنتی آمریکا دارند؛ ازاین‌رو، تغییرات نرخ بهره فدرال رزرو و گزارش‌های تورمی ایالات متحده به‌طور مستقیم بر سطح نقدشوندگی و ارزش‌گذاری این توکن‌ها اثر می‌گذارد.
چرا پشتیبانی سرمایه‌گذاری خطرپذیر نهادی برای پروژه‌های رمزارزی «ساخت ایالات متحده» رایج است؟
به‌دلیل نزدیکی جغرافیایی به وال‌استریت و سیلیکون ولی، پروژه‌های رمزارزی «ساخت ایالات متحده» معمولاً موفق به جذب سرمایه‌های قابل‌توجه در مراحل اولیه از سوی شرکت‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر پیشرو آمریکایی می‌شوند و در عین حال بر رعایت دقیق الزامات قانونی تأکید دارند.
پذیرش توسط وال‌استریت چگونه بر ارزش‌گذاری پروژه‌های رمزارزی مستقر در ایالات متحده تأثیر می‌گذارد؟
زمانی که نهادهای مالی وال‌استریت یک پروژه رمزارزی مستقر در ایالات متحده را ادغام یا پذیرش می‌کنند، این موضوع نشان‌دهنده ورود گسترده سرمایه نهادی است و می‌تواند به‌طور چشمگیری ارزش بنیادی و اعتبار جهانی توکن‌های مرتبط را افزایش دهد.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش ساخت آمریکا، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.