قیمت امروز Evrmore

قیمت لحظه‌ ای Evrmore (EVR) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 5.26% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی EVR به USD برابر با $ 0 برای هر EVR می‌ باشد.

توکن Evrmore در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 177,451 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 11.13B EVR می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، EVR در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز EVR طی یک ساعت گذشته به میزان +3.47% و در هفت روز اخیر به میزان -18.98% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Evrmore (EVR)

ارزش بازار $ 177.45K$ 177.45K $ 177.45K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 177.45K$ 177.45K $ 177.45K سرمایه در گردش 11.13B 11.13B 11.13B عرضه کل 11,128,289,853.26589 11,128,289,853.26589 11,128,289,853.26589

ارزش بازار فعلی Evrmore برابر است با $ 177.45K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش EVR برابر است با 11.13B، و عرضه کل آن 11128289853.26589 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 177.45K است.