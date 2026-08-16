قیمت امروز OraiDEX

قیمت لحظه‌ ای OraiDEX (ORAIX) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ORAIX به USD برابر با $ 0 برای هر ORAIX می‌ باشد.

توکن OraiDEX در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 15,112.66 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 559.68M ORAIX می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ORAIX در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.02820891 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ORAIX طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -42.85% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار OraiDEX (ORAIX)

ارزش بازار $ 15.11K$ 15.11K $ 15.11K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 19.94K$ 19.94K $ 19.94K سرمایه در گردش 559.68M 559.68M 559.68M عرضه کل 738,291,363.418991 738,291,363.418991 738,291,363.418991

ارزش بازار فعلی OraiDEX برابر است با $ 15.11K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش ORAIX برابر است با 559.68M، و عرضه کل آن 738291363.418991 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 19.94K است.