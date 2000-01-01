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برترین میم‌ کوین‌ ها بر اساس ارزش بازار

میم‌ کوین‌ ها ارزهای دیجیتالی هستند که از شوخی‌ های اینترنتی، فرهنگ پاپ یا ترندهای وایرال شبکه‌های اجتماعی شکل گرفته‌اند. عملکرد بازار آن‌ها عمدتاً توسط تعامل جامعه و هیجانات شبکه‌ های اجتماعی هدایت می‌شود، نه کاربرد تکنولوژیکی بنیادی. با وجود نوسان بالا و ماهیت سفته‌بازانه، میم‌کوین‌ های موفق می‌ توانند حجم معاملات قابل توجه و جوامع قوی از کاربران خرد ایجاد کنند.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Bitcoin
Bitcoin
BTC
$ 63,150.97
+0.04%
+0.39%
-2.91%
$ 1.27T
$ 2.99K
2
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1,885.04
+0.05%
+0.25%
-1.74%
$ 227.37B
$ 24.42K
3
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00096
0.00%
+0.01%
+0.03%
$ 74.87B
$ 30.92M
4
XRP
XRP
XRP
$ 1.0046
+0.03%
+1.15%
-3.18%
$ 62.30B
$ 7.91M
5
Solana
Solana
SOL
$ 75.63
+0.13%
+0.64%
-1.84%
$ 43.84B
$ 197.22K
6
DOGE
DOGE
DOGE
$ 0.06992
+0.16%
+0.32%
-0.04%
$ 11.93B
$ 28.97M
7
Cardano
Cardano
ADA
$ 0.1775
-0.22%
-0.73%
-9.84%
$ 6.46B
$ 7.25M
8
SHIBAINU
SHIBAINU
SHIB
$ 0.000004555
+0.11%
-0.11%
-2.76%
$ 2.68B
$ 105.35B
9
Bittensor
Bittensor
TAO
$ 197.78
+0.07%
-0.09%
-3.28%
$ 2.18B
$ 3.34K
10
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.249
+0.03%
+1.53%
-20.08%
$ 2.02B
$ 94.80K
11
WLFI
WLFI
WLFI
$ 0.05717
+0.19%
+3.49%
+7.20%
$ 1.80B
$ 2.19M
12
MemeCore
MemeCore
M
$ 1.11153
+0.30%
+0.38%
-0.80%
$ 1.46B
$ 60.19K
13
Pepe
Pepe
PEPE
$ 0.000002647
+0.11%
+0.19%
-9.16%
$ 1.10B
$ 23.44B
14
United Stables
United Stables
U
$ 1.0005
+0.01%
+0.01%
+0.01%
$ 1.00B
$ 57.00K
15
Algorand
Algorand
ALGO
$ 0.07984
-0.16%
+0.70%
-5.93%
$ 710.73M
$ 697.53K
16
Bitway
Bitway
BTW
$ 0.310799
-1.45%
-4.82%
+38.92%
$ 669.28M
$ 2.28M
17
Beldex
Beldex
BDX
$ 0.07985
-0.48%
-3.76%
-13.11%
$ 614.11M
$ 19.91M
18
Binance Life
Binance Life
币安人生
$ 0.49112
-0.60%
+2.42%
-5.70%
$ 494.61M
$ 127.59K
19
Arbitrum
Arbitrum
ARB
$ 0.07354
-0.10%
+0.16%
-7.37%
$ 459.74M
$ 2.38M
20
Humanity
Humanity
H
$ 0.14833
-1.10%
+25.79%
+88.41%
$ 419.36M
$ 7.25M
21
Pudgy Penguins
Pudgy Penguins
PENGU
$ 0.006032
+0.12%
-0.25%
-8.95%
$ 378.80M
$ 17.46M
22
OFFICIAL TRUMP
OFFICIAL TRUMP
TRUMP
$ 1.409
-0.07%
-1.26%
-6.45%
$ 334.04M
$ 404.84K
23
SPX6900
SPX6900
SPX
$ 0.3223
+0.06%
+0.98%
-1.70%
$ 296.34M
$ 309.16K
24
Bonk
Bonk
BONK
$ 0.000002362
-0.04%
-0.42%
-4.84%
$ 207.67M
$ 98.71B
25
FLOKI
FLOKI
FLOKI
$ 0.0000204
-0.05%
+0.69%
-5.55%
$ 195.53M
$ 3.22B
26
APE and PEPE
APE and PEPE
APEPE
$ 0.0000009251
+0.09%
+0.34%
-1.34%
$ 194.23M
$ 188.78B
27
Falcon Finance
Falcon Finance
FF
$ 0.06568
-0.14%
+2.26%
+3.99%
$ 189.03M
$ 982.99K
28
Ribbita by Virtuals
Ribbita by Virtuals
TIBBIR
$ 0.17828
+0.97%
+0.80%
+67.72%
$ 177.10M
$ 1.87M
29
Kaia
Kaia
KAIA
$ 0.02465
+0.53%
-2.65%
-10.20%
$ 156.43M
$ 2.43M
30
BUILDon
BUILDon
B
$ 0.14871
+0.06%
-5.97%
+0.27%
$ 147.48M
$ 796.53K
31
would
would
WOULD
$ 0.0721
-0.17%
0.00%
-8.71%
$ 144.57M
$ 105.79K
32
FARTCOIN
FARTCOIN
FARTCOIN
$ 0.14328
-0.30%
+2.95%
+6.32%
$ 141.87M
$ 956.40K
33
dogwifhat sol
dogwifhat sol
WIF
$ 0.1371
0.00%
+0.29%
-5.58%
$ 136.84M
$ 1.03M
34
Decentraland
Decentraland
MANA
$ 0.06436
+0.17%
+0.69%
-4.01%
$ 128.23M
$ 886.33K
35
Genius
Genius
GENIUS
$ 0.37248
+0.39%
+1.20%
+8.72%
$ 126.18M
$ 180.89K
36
RealLink
RealLink
REAL
$ 0.07269
+0.06%
-0.04%
-4.66%
$ 99.85M
$ 2.74M
37
Bermuda Shorts
Bermuda Shorts
SHORT
$ 1.944E-5
-0.10%
-4.00%
-9.07%
$ 97.55M
--
38
Newton
Newton
AB
$ 0.00096
+0.21%
+1.37%
+0.74%
$ 94.77M
$ 14.43M
39
Backpack
Backpack
BP
$ 0.3711
-0.03%
-2.83%
-8.56%
$ 92.70M
$ 177.13K
40
Cheems
Cheems
CHEEMS
$ 0.0000004882
+0.89%
+0.91%
-7.89%
$ 91.89M
$ 110.12B
41
Baby Claw
Baby Claw
BABYCLAW
$ 0.091376
0.00%
--
0.00%
$ 91.38M
$ 5.43
42
Smilek to the Bank
Smilek to the Bank
SMILEK
$ 4.994E-5
0.00%
-0.10%
-0.04%
$ 87.39M
--
43
YZY
YZY
YZY
$ 0.29174
0.00%
-0.00%
-1.16%
$ 87.22M
$ 122.18K
44
Banana
Banana
BANANAS31
$ 0.008496
+0.46%
-0.49%
-19.99%
$ 85.13M
$ 8.33M
45
CoW Protocol
CoW Protocol
COW
$ 0.1367
-3.98%
+35.10%
+28.65%
$ 79.56M
$ 2.43M
46
Aethir
Aethir
ATH
$ 0.003803
+0.40%
+2.18%
-6.36%
$ 76.43M
$ 15.45M
47
Comedian
Comedian
BAN
$ 0.07346
+0.07%
-0.47%
+0.77%
$ 73.59M
$ 792.56K
48
DogBull
DogBull
DOGO
$ 0.072653
+0.04%
-0.03%
-3.54%
$ 73.38M
$ 3.93M
49
ORDI
ORDI
ORDI
$ 3.463
+0.32%
+2.71%
-2.30%
$ 73.23M
$ 22.77K
50
BasedHype
BasedHype
BASEDHYPE
$ 0.00726396
-0.02%
+0.05%
+92.55%
$ 72.64M
$ 205.96

سوالات متداول

میم‌ کوین در بازار ارزهای دیجیتال چه تعریفی دارد؟
میم‌کوین یک ارز دیجیتال بسیار سفته‌بازانه است که از شوخی‌ های اینترنتی، فرهنگ پاپ یا ترندهای شبکه‌ های اجتماعی ایجاد می‌شود. میم‌کوین‌ها بیشتر با جوامع پرشور کاربران خرد شناخته می‌شوند تا نوآوری‌ های تکنولوژیکی زیرساختی.
چرا میم‌ کوین‌ ها نوسان قیمتی شدید دارند؟
میم‌کوین‌ ها به دلیل اینکه ارزش‌گذاری آن‌ها تقریباً به‌ طور کامل بر اساس هیجان شبکه‌های اجتماعی، احساسات سرمایه‌ گذاران خرد و مومنتوم معاملات سفته‌ بازانه است، دچار نوسانات قیمتی بسیار شدید می‌شوند، نه بر اساس کاربرد بنیادی یا درآمد شرکت‌ها.
تعامل جامعه آنلاین چگونه بر قیمت میم‌کوین‌ها تأثیر می‌گذارد؟
تعامل فعال جامعه آنلاین باعث ایجاد پدیده‌های بازاریابی ویروسی و فشار خرید گسترده می‌شود. در مورد میم‌کوین‌ها، احساسات جامعه اغلب به‌عنوان قوی‌ترین شاخص بنیادی برای احتمال رشدهای کوتاه‌مدت قیمت در نظر گرفته می‌شود.
آیا میم‌ کوین‌ ها سقف عرضه یا مکانیزم سوزاندن توکن دارند؟
توکنومیکس (اقتصاد توکنی) در میم‌کوین‌ ها متفاوت است. برخی از آن‌ها دارای سقف عرضه مشخص و مکانیزم‌ های سوزاندن شدید برای کاهش عرضه هستند، در حالی که برخی دیگر مانند دوج‌ کوین عرضه نامحدود دارند و فقط نرخ انتشار سالانه ثابتی دارند.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش میم، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.