میم‌ کوین‌ ها ارزهای دیجیتالی هستند که از شوخی‌ های اینترنتی، فرهنگ پاپ یا ترندهای وایرال شبکه‌های اجتماعی شکل گرفته‌اند. عملکرد بازار آن‌ها عمدتاً توسط تعامل جامعه و هیجانات شبکه‌ های اجتماعی هدایت می‌شود، نه کاربرد تکنولوژیکی بنیادی. با وجود نوسان بالا و ماهیت سفته‌بازانه، میم‌کوین‌ های موفق می‌ توانند حجم معاملات قابل توجه و جوامع قوی از کاربران خرد ایجاد کنند.

اینفلوئنسرهای شبکه‌ های اجتماعی می‌ توانند با معرفی میم‌ کوین‌ ها به دنبال‌ کنندگان گسترده خود، ارزش بازار آن‌ ها را به‌ شدت افزایش دهند و باعث ایجاد FOMO (ترس از دست دادن فرصت) و ورود سریع سرمایه خرد شوند.

توکن‌ های کاربردی دسترسی عملکردی مشخصی به نرم‌ افزارها، بازی‌ ها یا شبکه‌ های بلاک‌ چینی ارائه می‌ دهند. در مقابل، میم‌ کوین‌ ها معمولاً کاربرد فنی خاصی ندارند و بیشتر به‌ عنوان دارایی‌ های فرهنگی برای سفته‌ بازی و سرگرمی جامعه استفاده می‌شوند.

توکنومیکس (اقتصاد توکنی) در میم‌کوین‌ ها متفاوت است. برخی از آن‌ها دارای سقف عرضه مشخص و مکانیزم‌ های سوزاندن شدید برای کاهش عرضه هستند، در حالی که برخی دیگر مانند دوج‌ کوین عرضه نامحدود دارند و فقط نرخ انتشار سالانه ثابتی دارند.

میم‌کوین‌ ها به دلیل اینکه ارزش‌گذاری آن‌ها تقریباً به‌ طور کامل بر اساس هیجان شبکه‌های اجتماعی، احساسات سرمایه‌ گذاران خرد و مومنتوم معاملات سفته‌ بازانه است، دچار نوسانات قیمتی بسیار شدید می‌شوند، نه بر اساس کاربرد بنیادی یا درآمد شرکت‌ها.

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