میم کوین ها ارزهای دیجیتالی هستند که از شوخی های اینترنتی، فرهنگ پاپ یا ترندهای وایرال شبکههای اجتماعی شکل گرفتهاند. عملکرد بازار آنها عمدتاً توسط تعامل جامعه و هیجانات شبکه های اجتماعی هدایت میشود، نه کاربرد تکنولوژیکی بنیادی. با وجود نوسان بالا و ماهیت سفتهبازانه، میمکوین های موفق می توانند حجم معاملات قابل توجه و جوامع قوی از کاربران خرد ایجاد کنند.
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