قیمت امروز Stella

قیمت لحظه‌ ای Stella (ALPHA) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 3.91% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ALPHA به USD برابر با $ 0 برای هر ALPHA می‌ باشد.

توکن Stella در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 404,492 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 987.00M ALPHA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ALPHA در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 2.93 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ALPHA طی یک ساعت گذشته به میزان -1.73% و در هفت روز اخیر به میزان -17.49% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 6.61K رسیده است.

اطلاعات بازار Stella (ALPHA)

ارزش بازار $ 404.49K$ 404.49K $ 404.49K حجم (24 ساعته) $ 6.61K$ 6.61K $ 6.61K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 409.82K$ 409.82K $ 409.82K سرمایه در گردش 987.00M 987.00M 987.00M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Stella برابر است با $ 404.49K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 6.61K. عرضه در گردش ALPHA برابر است با 987.00M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 409.82K است.