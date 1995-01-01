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برترین توکن‌ های ارتباطات بین زنجیره‌ای بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش ارتباطات بین زنجیره‌ای را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.579
-0.16%
+6.85%
+15.26%
$ 6.28B
$ 90.67K
2
United Stables
United Stables
U
$ 1.0003
+0.01%
+0.01%
+0.01%
$ 1.00B
$ 57.00K
3
Olympus
Olympus
OHM
$ 18.44
0.00%
-0.01%
-1.81%
$ 275.62M
$ 275.39K
4
LayerZero
LayerZero
ZRO
$ 0.7855
-0.19%
+0.08%
-7.56%
$ 269.79M
$ 327.61K
5
SOON
SOON
SOON
$ 0.1987
+0.35%
-1.29%
-7.89%
$ 102.66M
$ 394.13K
6
Zama Protocol
Zama Protocol
ZAMA
$ 0.04284
-0.42%
-5.58%
-5.06%
$ 94.20M
$ 2.62M
7
Wormhole
Wormhole
W
$ 0.008467
+0.57%
+3.21%
-0.73%
$ 50.81M
$ 16.12M
8
$ 0.03586
0.00%
+0.76%
-4.42%
$ 42.56M
$ 12.17K
9
ZetaChain
ZetaChain
ZETA
$ 0.02788
+0.87%
+2.95%
-6.43%
$ 40.84M
$ 2.00M
10
Threshold
Threshold
T
$ 0.003394
+0.03%
+0.83%
-7.34%
$ 37.87M
$ 16.04M
11
deBridge
deBridge
DBR
$ 0.01503
-0.66%
-0.66%
+5.62%
$ 28.93M
$ 3.59M
12
Across Protocol
Across Protocol
ACX
$ 0.0407822
-0.66%
-0.00%
-0.47%
$ 28.77M
$ 680.76K
13
Hyperlane
Hyperlane
HYPER
$ 0.06408
+0.13%
+0.61%
-1.04%
$ 21.63M
$ 929.08K
14
ICON
ICON
ICX
$ 0.01872798
+0.54%
+0.02%
-19.56%
$ 20.55M
$ 1.12M
15
Celer Network
Celer Network
CELR
$ 0.002133
+1.29%
+6.41%
+7.86%
$ 16.59M
$ 27.89M
16
Yei Finance
Yei Finance
CLO
$ 0.11613
+0.24%
+0.09%
-7.59%
$ 15.01M
$ 545.01K
17
Test
Test
TST
$ 0.014117
0.00%
-1.02%
-33.36%
$ 13.36M
$ 8.20M
18
Particle Network
Particle Network
PARTI
$ 0.02269
+0.40%
+1.52%
-14.25%
$ 12.26M
$ 3.27M
19
Harmony
Harmony
ONE
$ 0.000718
-0.30%
-3.24%
-43.62%
$ 10.76M
$ 359.96M
20
Wanchain
Wanchain
WAN
$ 0.05277
-0.14%
-0.00%
-0.80%
$ 10.51M
$ 425.96K
21
ERA
ERA
ERA
$ 0.06048
+0.17%
-1.18%
-13.45%
$ 8.94M
$ 935.19K
22
Vultisig
Vultisig
VULT
$ 0.078656
-0.25%
-0.05%
-13.38%
$ 7.87M
$ 54.90K
23
Portal To Bitcoin
Portal To Bitcoin
PTB
$ 0.0008775
+0.09%
+5.96%
-1.00%
$ 6.47M
$ 61.52M
24
Reactive Network
Reactive Network
REACT
$ 0.00508536
+1.04%
+0.00%
+0.16%
$ 6.10M
$ 14.10K
25
HyBridge
HyBridge
BRIDGE
$ 0.02988404
0.00%
0.00%
+6.40%
$ 5.98M
$ 6.06
26
Supra
Supra
SUPRA
$ 0.000188
-0.65%
+5.51%
-7.60%
$ 5.33M
$ 465.98M
27
Partisia Blockchain
Partisia Blockchain
MPC
$ 0.01035
0.00%
-0.48%
-8.33%
$ 4.83M
$ 125.71K
28
Agoric
Agoric
BLD
$ 0.00675491
+0.13%
+0.00%
+0.79%
$ 4.68M
$ 321.20
29
Coinweb
Coinweb
CWEB
$ 0.00058473
0.00%
+0.07%
-0.48%
$ 3.96M
$ 672.00
30
THAT
THAT
THAT
$ 0.00199561
+0.02%
0.00%
+1.52%
$ 3.07M
$ 21.67K
31
Orbiter Finance
Orbiter Finance
OBT
$ 0.00030129
+0.19%
+0.04%
+2.05%
$ 3.01M
$ 484.89K
32
Kyo
Kyo
KYO
$ 0.01605516
+0.06%
+0.00%
+1.42%
$ 2.63M
$ 1.07M
33
Zeus Network
Zeus Network
ZEUS
$ 0.002246
-0.13%
+3.08%
-8.85%
$ 2.09M
$ 27.35M
34
Cycle Network
Cycle Network
CYC
$ 0.01323489
0.00%
-0.03%
+14.46%
$ 2.01M
$ 129.24K
35
XSwap
XSwap
XSWAP
$ 0.006071
0.00%
-0.08%
-0.48%
$ 1.81M
$ 17.52K
36
Juris Protocol
Juris Protocol
JURIS
$ 3.46E-6
+2.37%
-12.50%
+0.87%
$ 1.69M
--
37
oooo
oooo
OOOO
$ 0.00699463
0.00%
--
0.00%
$ 1.51M
$ 10.71
38
ChainSwap
ChainSwap
CSWAP
$ 0.001317
0.00%
+2.01%
-15.20%
$ 1.22M
$ 52.36K
39
Cellframe
Cellframe
CELL
$ 0.03642
+0.05%
+0.94%
+3.02%
$ 1.04M
$ 2.57M
40
JustMoney
JustMoney
JM
$ 4.29E-6
0.00%
+0.30%
0.00%
$ 281.78K
--
41
Analog
Analog
ANLOG
$ 1.174E-5
0.00%
+1.00%
-2.00%
$ 106.32K
--
42
Switchboard
Switchboard
SWTCH
$ 0.00065727
+0.06%
+0.11%
+23.16%
$ 105.16K
$ 778.07
43
Graviton
Graviton
GRAV
$ 4.734E-5
-0.32%
+0.70%
-3.62%
$ 61.57K
--
44
Everclear
Everclear
CLEAR
$ 6.411E-5
0.00%
-2.00%
-1.94%
$ 56.92K
--
45
Router Protocol
Router Protocol
ROUTE
$ 8.236E-5
-0.30%
+0.20%
-8.85%
$ 55.90K
--
46
Units.Network
Units.Network
UNIT0
$ 0.005738
+0.03%
+0.10%
-3.29%
$ 29.25K
$ 1.52M
47
StakeLayer
StakeLayer
STAKELAYER
$ 1.905E-5
0.00%
-0.30%
-3.59%
$ 18.82K
--
48
Squid
Squid
QUID
$ 0.07374
-0.09%
-1.31%
-16.69%
--
$ 961.21K
49
Confidential Layer
Confidential Layer
CLONE
$ 0.004909
-1.21%
-7.25%
-9.33%
--
$ 20.80M
50
Owlto Finance
Owlto Finance
OWL
$ 0.0007948
+0.10%
-1.29%
-1.07%
--
$ 75.96M

سوالات متداول

توکن‌ های ارتباطات بین زنجیره‌ای چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های ارتباطات بین زنجیره‌ای به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 50 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $8.45B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن ارتباطات بین زنجیره‌ای چیست؟
در میان توکن‌ های دسته ارتباطات بین زنجیره‌ای که در MEXC رصد می‌شوند، توکن LINK با ثبت تغییر قیمتی 6.85% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن ارتباطات بین زنجیره‌ای در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 50 توکن از دسته ارتباطات بین زنجیره‌ای را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص ارتباطات بین زنجیره‌ای می‌توان به LINK, U, OHM اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته ارتباطات بین زنجیره‌ای چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های ارتباطات بین زنجیره‌ای در حال حاضر حدود $8.45B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش ارتباطات بین زنجیره‌ای، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.