قیمت امروز Grokius Maximus

قیمت لحظه‌ ای Grokius Maximus (GROKIUS) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 3.22% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی GROKIUS به USD برابر با $ 0 برای هر GROKIUS می‌ باشد.

توکن Grokius Maximus در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 59,447 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.79M GROKIUS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، GROKIUS در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00430277 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز GROKIUS طی یک ساعت گذشته به میزان -3.93% و در هفت روز اخیر به میزان -21.48% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Grokius Maximus (GROKIUS)

ارزش بازار $ 59.45K$ 59.45K $ 59.45K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 59.45K$ 59.45K $ 59.45K سرمایه در گردش 999.79M 999.79M 999.79M عرضه کل 999,794,013.273472 999,794,013.273472 999,794,013.273472

ارزش بازار فعلی Grokius Maximus برابر است با $ 59.45K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش GROKIUS برابر است با 999.79M، و عرضه کل آن 999794013.273472 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 59.45K است.