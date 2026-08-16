قیمت امروز Planet Token

قیمت لحظه‌ ای Planet Token (PLANET) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.05% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PLANET به USD برابر با $ 0 برای هر PLANET می‌ باشد.

توکن Planet Token در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 294,034 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 851.45B PLANET می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PLANET در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PLANET طی یک ساعت گذشته به میزان -0.02% و در هفت روز اخیر به میزان -17.49% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Planet Token (PLANET)

ارزش بازار $ 294.03K$ 294.03K $ 294.03K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 294.03K$ 294.03K $ 294.03K سرمایه در گردش 851.45B 851.45B 851.45B عرضه کل 1,000,000,000,010.0 1,000,000,000,010.0 1,000,000,000,010.0

ارزش بازار فعلی Planet Token برابر است با $ 294.03K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش PLANET برابر است با 851.45B، و عرضه کل آن 1000000000010.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 294.03K است.