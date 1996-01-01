این دسته ارزهای دیجیتال را دنبال می کند که کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) در شکایت های رسمی خود ادعا کرده است اوراق بهادار ثبت نشده هستند. این توکن ها تحت نظارت شدید قانونی قرار دارند که می تواند عدم قطعیت درباره وضعیت حقوقی و نقدشوندگی بازار آن ها ایجاد کند. بررسی این بخش به سرمایه گذاران کمک می کند ریسک های نظارتی و چشم انداز در حال تغییر قوانین دارایی های دیجیتال را دنبال کنند.
دستهبندی داراییهای دیجیتال در بخش اوراق بهادار ادعایی SEC، بههمراه قواعد طبقهبندی و دادههای بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمینشده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دستهبندی بههیچوجه بهمعنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایهگذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاعرسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.