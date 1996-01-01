این دسته ارزهای دیجیتال را دنبال می‌ کند که کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) در شکایت‌ های رسمی خود ادعا کرده است اوراق بهادار ثبت‌ نشده هستند. این توکن‌ ها تحت نظارت شدید قانونی قرار دارند که می‌ تواند عدم قطعیت درباره وضعیت حقوقی و نقدشوندگی بازار آن‌ ها ایجاد کند. بررسی این بخش به سرمایه‌ گذاران کمک می‌ کند ریسک‌ های نظارتی و چشم‌ انداز در حال تغییر قوانین دارایی‌ های دیجیتال را دنبال کنند.

اگر یک دادگاه فدرال این توکن‌ها را به‌طور رسمی به‌عنوان اوراق بهادار طبقه‌بندی کند، تیم‌های بنیان‌گذار با جریمه‌های مالی سنگین مواجه خواهند شد و شبکه‌های معاملاتی فیوچرز این توکن‌ها به‌شدت تحت محدودیت‌های قوانین انطباق مالی سنتی قرار می‌گیرد.

بله. با وجود محدودیت‌های شدید در ایالات متحده، دارایی‌های دیجیتال در این دسته همچنان در صرافی‌های بین‌المللی رمزارزی و پلتفرم‌های غیرمتمرکز جهانی به‌طور گسترده در دسترس بوده و به‌صورت فعال معامله می‌شوند.

طرح دعوی از سوی کمیسیون بورس و اوراق بهادار موجب ایجاد عدم قطعیت گسترده مقرراتی می‌شود و اغلب باعث می‌گردد پلتفرم‌های معاملاتی بزرگ مستقر در ایالات متحده، توکن موردنظر را از فهرست خود حذف کنند؛ موضوعی که معمولاً به افت شدید قیمت در کوتاه‌مدت منجر می‌شود.

دسته «اوراق بهادار ادعایی توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار» به رمزارزهایی اشاره دارد که این نهاد در دعاوی حقوقی رسمی، آن‌ها را به‌طور مشخص به‌عنوان قراردادهای سرمایه‌گذاری ثبت‌نشده معرفی کرده است.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش اوراق بهادار ادعایی SEC، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.