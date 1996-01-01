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برترین توکن‌ های متهم به اوراق بهادار توسط SEC بر اساس ارزش بازار

این دسته ارزهای دیجیتال را دنبال می‌ کند که کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) در شکایت‌ های رسمی خود ادعا کرده است اوراق بهادار ثبت‌ نشده هستند. این توکن‌ ها تحت نظارت شدید قانونی قرار دارند که می‌ تواند عدم قطعیت درباره وضعیت حقوقی و نقدشوندگی بازار آن‌ ها ایجاد کند. بررسی این بخش به سرمایه‌ گذاران کمک می‌ کند ریسک‌ های نظارتی و چشم‌ انداز در حال تغییر قوانین دارایی‌ های دیجیتال را دنبال کنند.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Binance Coin
Binance Coin
BNB
$ 610.89
0.00%
+0.63%
+1.00%
$ 82.30B
$ 11.17K
2
Tron
Tron
TRX
$ 0.3316
+0.03%
-0.24%
+0.55%
$ 31.45B
$ 11.43M
3
GRAM(prev.Toncoin)
GRAM(prev.Toncoin)
GRAM
$ 1.356
-0.07%
+1.65%
+1.65%
$ 3.63B
$ 466.28K
4
NEAR
NEAR
NEAR
$ 1.6402
+0.01%
+0.78%
+0.74%
$ 2.13B
$ 215.21K
5
Internet Computer
Internet Computer
ICP
$ 2.249
-0.40%
+0.72%
+2.28%
$ 1.25B
$ 90.26K
6
COSMOS
COSMOS
ATOM
$ 1.475
+0.20%
-1.86%
+6.42%
$ 757.77M
$ 277.42K
7
Filecoin
Filecoin
FIL
$ 0.6888
+0.13%
+2.14%
-2.84%
$ 544.18M
$ 1.53M
8
Nexo
Nexo
NEXO
$ 0.711
+0.08%
-0.93%
-3.62%
$ 459.54M
$ 118.27K
9
DASH
DASH
DASH
$ 30.03
+0.10%
+0.27%
-4.15%
$ 382.45M
$ 5.53K
10
BitTorrent
BitTorrent
BTT
$ 0.0000002581
0.00%
-0.35%
-2.46%
$ 254.36M
$ 219.98B
11
Axie Infinity
Axie Infinity
AXS
$ 0.8738
+0.02%
-1.62%
-3.63%
$ 151.33M
$ 64.58K
12
Chiliz
Chiliz
CHZ
$ 0.01258
+0.32%
+1.62%
-5.49%
$ 130.89M
$ 5.13M
13
Decentraland
Decentraland
MANA
$ 0.06457
+0.17%
+0.69%
-4.01%
$ 128.23M
$ 886.33K
14
$ 0.04005
+0.38%
+0.43%
-4.26%
$ 117.65M
$ 1.43M
15
FTX Token
FTX Token
FTT
$ 0.2065
+0.29%
+2.27%
+4.82%
$ 68.02M
$ 284.80K
16
FLOW
FLOW
FLOW
$ 0.03065
-0.10%
+0.26%
+4.64%
$ 51.51M
$ 1.84M
17
XYO
XYO
XYO
$ 0.00295
0.00%
+1.37%
+0.68%
$ 40.99M
$ 18.23M
18
Amp
Amp
AMP
$ 0.0003825
+0.05%
+0.34%
-1.57%
$ 33.22M
$ 150.65M
19
Terra
Terra
LUNA
$ 0.04308
-0.05%
+2.03%
+2.13%
$ 30.66M
$ 1.65M
20
COTI
COTI
COTI
$ 0.010031
+0.70%
-1.53%
-5.71%
$ 28.77M
$ 9.17M
21
TerraClassicUSD
TerraClassicUSD
USTC
$ 0.004972
+0.24%
+2.58%
-2.90%
$ 27.67M
$ 16.15M
22
Powerledger
Powerledger
POWR
$ 0.03689644
+0.21%
+0.03%
-6.28%
$ 20.97M
$ 650.55K
23
OmiseGo
OmiseGo
OMG
$ 0.04452
+0.04%
+0.29%
-0.11%
$ 6.25M
$ 1.21M
24
LCX
LCX
LCX
$ 0.01438416
0.00%
-0.02%
-7.34%
$ 3.68M
$ 45.76K
25
DerivaDAO
DerivaDAO
DDX
$ 0.04895283
0.00%
--
-1.48%
$ 2.61M
$ 963.41
26
Dragonchain
Dragonchain
DRGN
$ 0.006057
+0.03%
-0.03%
-1.59%
$ 2.28M
$ 835.16
27
SALT
SALT
SALT
$ 0.00566654
+0.05%
+0.00%
-13.95%
$ 679.98K
$ 11.42
28
Kromatika
Kromatika
KROM
$ 0.00364138
+0.01%
+0.25%
+19.93%
$ 360.47K
$ 156.50
29
SafeMoon
SafeMoon
SFM
$ 5.61523E-7
-0.02%
-1.30%
-58.10%
$ 344.78K
--
30
Rari Governance
Rari Governance
RGT
$ 0.02419964
0.00%
--
0.00%
$ 302.13K
$ 2.31
31
Mirror Protocol
Mirror Protocol
MIR
$ 0.00328022
+0.08%
-0.13%
+3.13%
$ 255.02K
$ 12.89K
32
Rally
Rally
RLY
$ 2.655E-5
-0.04%
0.00%
-4.63%
$ 160.59K
--
33
DFX Finance
DFX Finance
DFX
$ 0.00050624
0.00%
--
0.00%
$ 50.62K
$ 0.96

سوالات متداول

دسته رمزارزی «اوراق بهادار ادعایی توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار» چه مفهومی دارد؟
دسته «اوراق بهادار ادعایی توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار» به رمزارزهایی اشاره دارد که این نهاد در دعاوی حقوقی رسمی، آن‌ها را به‌طور مشخص به‌عنوان قراردادهای سرمایه‌گذاری ثبت‌نشده معرفی کرده است.
شکایت کمیسیون بورس و اوراق بهادار چگونه بر قیمت یک توکن تأثیر می‌گذارد؟
طرح دعوی از سوی کمیسیون بورس و اوراق بهادار موجب ایجاد عدم قطعیت گسترده مقرراتی می‌شود و اغلب باعث می‌گردد پلتفرم‌های معاملاتی بزرگ مستقر در ایالات متحده، توکن موردنظر را از فهرست خود حذف کنند؛ موضوعی که معمولاً به افت شدید قیمت در کوتاه‌مدت منجر می‌شود.
آیا دارایی‌های دیجیتال در دسته «اوراق بهادار ادعایی توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار» همچنان در سطح جهانی قابل معامله هستند؟
بله. با وجود محدودیت‌های شدید در ایالات متحده، دارایی‌های دیجیتال در این دسته همچنان در صرافی‌های بین‌المللی رمزارزی و پلتفرم‌های غیرمتمرکز جهانی به‌طور گسترده در دسترس بوده و به‌صورت فعال معامله می‌شوند.
ریسک‌های مقرراتی بلندمدت برای توکن‌هایی که به‌عنوان «اوراق بهادار ادعایی توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار» شناخته می‌شوند چیست؟
اگر یک دادگاه فدرال این توکن‌ها را به‌طور رسمی به‌عنوان اوراق بهادار طبقه‌بندی کند، تیم‌های بنیان‌گذار با جریمه‌های مالی سنگین مواجه خواهند شد و شبکه‌های معاملاتی فیوچرز این توکن‌ها به‌شدت تحت محدودیت‌های قوانین انطباق مالی سنتی قرار می‌گیرد.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش اوراق بهادار ادعایی SEC، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.