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برترین توکن‌ های دارایی‌های توکنیزه شده بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش دارایی‌های توکنیزه شده را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Figure Heloc
Figure Heloc
FIGR_HELOC
$ 1.001
0.00%
-0.00%
0.00%
$ 21.41B
$ 2.76M
2
Circle USYC
Circle USYC
USYC
$ 1.13
0.00%
--
0.00%
$ 3.01B
$ 5.67K
3
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BUIDL
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.76B
--
4
Tether Gold
Tether Gold
GOLD(XAUT)
$ 4,360.92
-0.02%
+0.02%
+0.85%
$ 2.67B
$ 56.99
5
Ondo US Dollar Yield
Ondo US Dollar Yield
USDY
$ 1.14
0.00%
+0.00%
0.00%
$ 2.14B
$ 894.00K
6
PAX Gold
PAX Gold
GOLD(PAXG)
$ 4,378.24
-0.05%
0.00%
+0.89%
$ 2.00B
$ 108.43
7
Blockchain Capital
Blockchain Capital
BCAP
$ 106.16
0.00%
0.00%
-0.01%
$ 967.34M
--
8
Invesco Short Duration US Government Securities Fund
Invesco Short Duration US Government Securities Fund
USTB
$ 11.18
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 958.53M
--
9
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
JTRSY
$ 1.11
0.00%
0.00%
0.00%
$ 872.25M
--
10
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
JAAA
$ 1.045
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 700.62M
--
11
Kinesis Gold
Kinesis Gold
KAU
$ 138.95
-0.06%
-0.02%
+4.25%
$ 331.56M
$ 7.19K
12
TIA
TIA
TIA
$ 0.3045
0.00%
-0.56%
-5.52%
$ 280.03M
$ 544.60K
13
$ 781.04
+0.02%
-0.02%
+0.72%
$ 169.09M
$ 75.55
14
Convex Finance
Convex Finance
CVX
$ 1.563
-0.32%
+0.32%
-2.31%
$ 153.46M
$ 41.95K
15
Strategy PP Variable xStock
Strategy PP Variable xStock
STRCX
$ 101.73
0.00%
-0.00%
-0.05%
$ 151.77M
$ 19.77K
16
Spiko Amundi Overnight Swap Fund
Spiko Amundi Overnight Swap Fund
SAFO
$ 1.017
0.00%
0.00%
0.00%
$ 148.07M
--
17
$ 225.47
0.00%
+0.08%
+0.29%
$ 147.45M
$ 290.09
18
$ 96.07
+0.07%
0.00%
+1.72%
$ 140.80M
$ 591.05
19
$ 71.51
0.00%
+0.56%
+6.08%
$ 139.04M
$ 832.39
20
$ 348.34
-0.25%
+0.08%
-2.40%
$ 134.63M
$ 160.29
21
$ 342.94
-0.07%
+0.15%
+3.77%
$ 133.56M
$ 162.47
22
Tether Gold Tokens
Tether Gold Tokens
XAUT0
$ 4,357.11
+0.12%
-0.00%
+0.65%
$ 118.63M
$ 8.87M
23
Theo Short Duration US Treasury Fund
Theo Short Duration US Treasury Fund
THBILL
$ 1.018
0.00%
+0.01%
+0.10%
$ 117.88M
$ 98.53K
24
Alpha Bulgaria Warrants
Alpha Bulgaria Warrants
ALFW
$ 3.2
0.00%
0.00%
0.00%
$ 114.33M
--
25
Securitize Tokenized AAA CLO Fund
Securitize Tokenized AAA CLO Fund
STAC
$ 1,027.3
-0.02%
0.00%
+0.04%
$ 103.03M
--
26
SOON
SOON
SOON
$ 0.1985
-0.80%
-1.69%
-8.37%
$ 101.94M
$ 391.26K
27
$ 71.47
+0.10%
+0.48%
+6.44%
$ 100.96M
$ 870.09
28
Pleasing Gold
Pleasing Gold
PGOLD
$ 4,362.0
0.00%
--
+1.64%
$ 85.08M
$ 3.69
29
$ 593.28
-0.12%
-0.10%
-0.30%
$ 84.61M
$ 96.32
30
Bending Spoons xStock
Bending Spoons xStock
BSPX
$ 39.57
0.00%
-0.00%
-9.12%
$ 82.10M
$ 3.40K
31
$ 980.14
+0.05%
+0.84%
+11.40%
$ 72.76M
$ 57.42
32
Matrixdock Gold
Matrixdock Gold
XAUM
$ 4,365.16
-0.25%
0.00%
+0.71%
$ 71.29M
$ 588.03K
33
$ 786.02
+0.09%
+0.09%
+0.22%
$ 70.74M
$ 71.51
34
$ 149.6
-0.26%
+0.01%
-3.79%
$ 68.05M
$ 372.88
35
Midas mTBILL
Midas mTBILL
MTBILL
$ 1.069
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 66.26M
--
36
$ 263.88
-0.12%
+0.20%
-3.86%
$ 59.26M
$ 214.61
37
Orochi Network
Orochi Network
ON
$ 0.37845
+1.75%
+5.87%
+4.30%
$ 54.92M
$ 270.16K
38
$ 225.84
-0.08%
+0.08%
+0.53%
$ 54.21M
$ 256.17
39
BlackRock Daily Reinvestment Stablecoin Reserve Vehicle
BlackRock Daily Reinvestment Stablecoin Reserve Vehicle
BRSRV
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 50.05M
--
40
Sygnum FIUSD Liquidity Fund
Sygnum FIUSD Liquidity Fund
FIUSD
$ 11,988.46
0.00%
0.00%
+0.07%
$ 47.93M
--
41
ELF
ELF
ELF
$ 0.05497
-0.77%
-0.23%
-4.48%
$ 45.54M
$ 1.03M
42
MicroStrategy xStock
MicroStrategy xStock
MSTRX
$ 94.42
+0.07%
+0.01%
-7.48%
$ 44.69M
$ 293.47K
43
$ 783.12
-0.04%
+0.01%
+0.80%
$ 43.37M
$ 75.99
44
Reental
Reental
RNT
$ 0.283623
+0.02%
+0.01%
+2.04%
$ 39.22M
$ 4.31K
45
Tradable LatAm Residential SSTL
Tradable LatAm Residential SSTL
PC0000089
$ 1
0.00%
--
0.00%
$ 37.00M
--
46
$ 734.18
-0.03%
+0.06%
+1.19%
$ 36.98M
$ 83.15
47
Nasdaq xStock
Nasdaq xStock
QQQX
$ 731.65
-0.08%
-0.00%
+1.17%
$ 32.51M
$ 516.46K
48
USTBL
USTBL
USTBL
$ 1.062
0.00%
-0.00%
+0.09%
$ 31.99M
$ 425.85
49
$ 275.47
-0.11%
+0.89%
+0.25%
$ 31.57M
$ 199.55
50
$ 28.43
+0.35%
+0.18%
-10.55%
$ 27.59M
$ 2.02K

سوالات متداول

توکن‌ های دارایی‌های توکنیزه شده چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های دارایی‌های توکنیزه شده به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 425 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $42.20B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن دارایی‌های توکنیزه شده چیست؟
در میان توکن‌ های دسته دارایی‌های توکنیزه شده که در MEXC رصد می‌شوند، توکن ARW با ثبت تغییر قیمتی 8.98% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن دارایی‌های توکنیزه شده در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 425 توکن از دسته دارایی‌های توکنیزه شده را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص دارایی‌های توکنیزه شده می‌توان به FIGR_HELOC, USYC, BUIDL اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته دارایی‌های توکنیزه شده چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های دارایی‌های توکنیزه شده در حال حاضر حدود $42.20B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش دارایی‌های توکنیزه شده، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.