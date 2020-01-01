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برترین توکن‌ های انتزاع زنجیره‌ای بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش انتزاع زنجیره‌ای را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.573
-0.16%
+6.85%
+15.26%
$ 6.28B
$ 90.67K
2
NEAR
NEAR
NEAR
$ 1.6389
+0.01%
+0.78%
+0.74%
$ 2.13B
$ 215.21K
3
United Stables
United Stables
U
$ 1.0004
+0.01%
+0.01%
+0.01%
$ 1.00B
$ 57.00K
4
River
River
RIVER
$ 2.6635
+0.08%
+0.64%
+0.95%
$ 52.46M
$ 34.00K
5
ZetaChain
ZetaChain
ZETA
$ 0.02786
+0.87%
+2.95%
-6.43%
$ 40.84M
$ 2.00M
6
DeGate
DeGate
DG
$ 0.04081018
0.00%
--
-1.48%
$ 15.80M
$ 174.65
7
Particle Network
Particle Network
PARTI
$ 0.0227
+0.40%
+1.52%
-14.25%
$ 12.26M
$ 3.27M
8
Xion
Xion
XION
$ 0.100008
-0.04%
-0.00%
-6.77%
$ 9.27M
$ 609.75
9
VERONA
VERONA
VERONA
$ 0.1001
0.00%
-0.89%
-6.19%
$ 7.09M
$ 3.23K
10
Agoric
Agoric
BLD
$ 0.00675491
+0.13%
+0.00%
+0.79%
$ 4.68M
$ 321.20
11
Cycle Network
Cycle Network
CYC
$ 0.01323489
0.00%
-0.03%
+14.46%
$ 2.01M
$ 129.24K
12
Everclear
Everclear
CLEAR
$ 6.411E-5
0.00%
-2.00%
-1.94%
$ 56.92K
--
13
Router Protocol
Router Protocol
ROUTE
$ 8.236E-5
-0.30%
+0.20%
-8.85%
$ 55.90K
--
14
RUJI
RUJI
RUJI
$ 0.1709
+0.77%
+0.47%
-7.02%
--
$ 966.04

سوالات متداول

توکن‌ های انتزاع زنجیره‌ای چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های انتزاع زنجیره‌ای به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 14 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $9.55B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن انتزاع زنجیره‌ای چیست؟
در میان توکن‌ های دسته انتزاع زنجیره‌ای که در MEXC رصد می‌شوند، توکن LINK با ثبت تغییر قیمتی 6.85% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن انتزاع زنجیره‌ای در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 14 توکن از دسته انتزاع زنجیره‌ای را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص انتزاع زنجیره‌ای می‌توان به LINK, NEAR, U اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته انتزاع زنجیره‌ای چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های انتزاع زنجیره‌ای در حال حاضر حدود $9.55B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش انتزاع زنجیره‌ای، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.