قیمت امروز Common

قیمت لحظه‌ ای Common (COMMON) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.24% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی COMMON به USD برابر با $ 0 برای هر COMMON می‌ باشد.

توکن Common در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 235,401 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 3.04B COMMON می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، COMMON در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.03666064 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز COMMON طی یک ساعت گذشته به میزان +1.02% و در هفت روز اخیر به میزان +1.91% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Common (COMMON)

ارزش بازار $ 235.40K$ 235.40K $ 235.40K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 773.66K$ 773.66K $ 773.66K سرمایه در گردش 3.04B 3.04B 3.04B عرضه کل 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Common برابر است با $ 235.40K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش COMMON برابر است با 3.04B، و عرضه کل آن 10000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 773.66K است.