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برترین توکن‌ های ساخت چین بر اساس ارزش بازار

بخش «ساخت چین» شامل پروژه‌ های بلاک‌ چینی است که توسط تیم‌ های چینی تأسیس شده‌ اند یا به‌ طور عمیق در اکوسیستم وب3 آسیا ادغام شده‌ اند. حرکت قیمتی این توکن‌ ها اغلب تحت تأثیر توسعه‌ های فناوری منطقه‌ ای، روند نقدینگی محلی و تغییرات نظارتی در آسیا قرار دارد. این پروژه‌ها معمولاً بر راهکارهای بلاک‌ چین سازمانی، زیرساخت‌ های منطقه‌ ای و اکوسیستم‌ های محلی dApp تمرکز دارند.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Binance Coin
Binance Coin
BNB
$ 609,63
%0,00
+%0,63
+%1,00
$ 82,30B
$ 11,17K
2
Tron
Tron
TRX
$ 0,3314
+%0,03
-%0,24
+%0,55
$ 31,45B
$ 11,43M
3
OKB
OKB
OKB
$ 105,715
-%0,74
-%1,60
+%11,83
$ 2,21B
$ 2,94K
4
Aster
Aster
ASTER
$ 0,6004
+%0,13
-%0,07
-%1,70
$ 1,62B
$ 530,75K
5
Mantle
Mantle
MNT
$ 0,4345
+%0,09
-%1,83
+%2,40
$ 1,44B
$ 142,17K
6
Decentralized USD
Decentralized USD
USDD
$ 0,9998
%0,00
-%0,02
+%0,01
$ 1,36B
$ 173,14
7
Bitget Token
Bitget Token
BGB
$ 1,65517
-%0,01
-%0,09
+%1,60
$ 1,15B
$ 42,53K
8
KuCoin Token
KuCoin Token
KCS
$ 6,5465
+%0,07
-%0,44
-%2,16
$ 880,31M
$ 8,30K
9
Gate
Gate
GT
$ 6,69
-%0,15
%0,00
-%1,04
$ 713,57M
$ 738,46K
10
VeChain
VeChain
VET
$ 0,004513
+%0,31
+%0,96
-%5,07
$ 388,39M
$ 8,76M
11
SUN
SUN
SUN
$ 0,018014
+%0,07
-%0,28
-%0,12
$ 346,20M
$ 4,63M
12
CONFLUX
CONFLUX
CFX
$ 0,04263
+%0,49
+%0,19
+%2,00
$ 223,06M
$ 1,42M
13
MX Token
MX Token
MX
$ 1,6272
-%0,13
-%0,17
-%0,17
$ 149,43M
$ 659,02K
14
NEO
NEO
NEO
$ 1,688
+%0,30
+%0,24
-%8,65
$ 119,14M
$ 35,66K
15
Qtum
Qtum
QTUM
$ 0,6771
+%0,04
-%1,16
+%0,76
$ 71,97M
$ 111,81K
16
Zilliqa
Zilliqa
ZIL
$ 0,002569
-%0,08
+%6,09
-%8,48
$ 51,69M
$ 22,09M
17
Alchemy
Alchemy
ACH
$ 0,004206
-%0,21
+%2,45
-%3,60
$ 42,26M
$ 14,27M
18
Nervos Network
Nervos Network
CKB
$ 0,0008368
+%0,30
+%1,84
-%4,40
$ 41,01M
$ 68,27M
19
Ontology Token
Ontology Token
ONT
$ 0,03707
+%0,08
+%3,35
-%5,08
$ 36,99M
$ 1,60M
20
Merlin Chain
Merlin Chain
MERL
$ 0,01815
+%0,33
+%4,18
-%2,57
$ 23,22M
$ 5,62M
21
DODO
DODO
DODO
$ 0,02032
-%0,05
-%7,12
+%2,42
$ 20,74M
$ 7,61M
22
Huobi
Huobi
HT
$ 0,100696
-%3,26
-%0,00
+%3,07
$ 11,02M
$ 16,35K
23
Phoenix
Phoenix
PHNIX
$ 0,000008879
+%0,30
+%2,65
-%6,10
$ 4,71M
$ 6,71B
24
Solv Protocol
Solv Protocol
SOLV
$ 0,002297
+%0,57
+%4,13
-%14,52
$ 3,40M
$ 27,58M
25
Measurable Data
Measurable Data
MDT
$ 0,00281083
%0,00
-%0,01
-%6,35
$ 2,81M
$ 15,91K
26
Matrix AI Network
Matrix AI Network
MAN
$ 0,00131
+%0,71
-%4,08
-%15,57
$ 673,53K
$ 7,77M
27
ICPanda DAO
ICPanda DAO
PANDA
$ 0,00055141
-%0,18
+%0,02
+%16,69
$ 449,30K
$ 167,64
28
dForce
dForce
DF
$ 9,726E-5
%0,00
+%1,70
+%11,90
$ 97,25K
--

سوالات متداول

چه ویژگی‌هایی رمزارزهای دسته «ساخت چین» را تعریف می‌کند؟
رمزارزهای این دسته به دارایی‌های دیجیتالی اشاره دارند که عمدتاً توسط تیم‌های بنیان‌گذار چینی توسعه یافته‌اند یا پروژه‌هایی هستند که از نظر تاریخی، عملیاتی و مالی پیوند عمیقی با بازار رمزارز آسیا دارند.
سیاست‌های مقرراتی در آسیا چگونه بر قیمت توکن‌های «ساخت چین» تأثیر می‌گذارند؟
توکن‌های «ساخت چین» به‌شدت به روایت‌های مقرراتی در آسیا حساس هستند؛ به‌گونه‌ای که اعلامیه‌های رسمی درباره پذیرش بلاکچین سازمانی یا محدودیت‌های معاملاتی رمزارز در سرزمین چین یا هنگ‌کنگ، تأثیر قابل‌توجهی بر ارزش بازار آن‌ها دارد.
پروژه‌های رمزارزی «ساخت چین» معمولاً بر چه حوزه‌های فناورانه‌ای تمرکز دارند؟
پروژه‌های رمزارزی «ساخت چین» معمولاً بر توسعه راهکارهای بلاکچینی سازمانی با توان پردازشی بالا، ایجاد زیرساخت‌های شبکه عمومی مقیاس‌پذیر و تسریع پذیرش Web3 در کاربردهای تجاری تمرکز دارند.
چرا معامله‌گران برای این بخش خاص، سیاست‌های Web3 هنگ‌کنگ را دنبال می‌کنند؟
معامله‌گران سیاست‌های Web3 هنگ‌کنگ را رصد می‌کنند، زیرا این منطقه به‌طور فعال در حال تثبیت جایگاه خود به‌عنوان یک مرکز باز رمزارزی برای بازارهای آسیایی است. سیاست‌های مقرراتی مطلوب در هنگ‌کنگ معمولاً به‌عنوان یک محرک صعودی قدرتمند برای توکن‌های «ساخت چین» عمل می‌کند.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش ساخت چین، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.