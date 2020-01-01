بخش «ساخت چین» شامل پروژه های بلاک چینی است که توسط تیم های چینی تأسیس شده اند یا به طور عمیق در اکوسیستم وب3 آسیا ادغام شده اند. حرکت قیمتی این توکن ها اغلب تحت تأثیر توسعه های فناوری منطقه ای، روند نقدینگی محلی و تغییرات نظارتی در آسیا قرار دارد. این پروژهها معمولاً بر راهکارهای بلاک چین سازمانی، زیرساخت های منطقه ای و اکوسیستم های محلی dApp تمرکز دارند.
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