بخش «ساخت چین» شامل پروژه‌ های بلاک‌ چینی است که توسط تیم‌ های چینی تأسیس شده‌ اند یا به‌ طور عمیق در اکوسیستم وب3 آسیا ادغام شده‌ اند. حرکت قیمتی این توکن‌ ها اغلب تحت تأثیر توسعه‌ های فناوری منطقه‌ ای، روند نقدینگی محلی و تغییرات نظارتی در آسیا قرار دارد. این پروژه‌ها معمولاً بر راهکارهای بلاک‌ چین سازمانی، زیرساخت‌ های منطقه‌ ای و اکوسیستم‌ های محلی dApp تمرکز دارند.

معامله‌گران سیاست‌های Web3 هنگ‌کنگ را رصد می‌کنند، زیرا این منطقه به‌طور فعال در حال تثبیت جایگاه خود به‌عنوان یک مرکز باز رمزارزی برای بازارهای آسیایی است. سیاست‌های مقرراتی مطلوب در هنگ‌کنگ معمولاً به‌عنوان یک محرک صعودی قدرتمند برای توکن‌های «ساخت چین» عمل می‌کند.

توکن‌های «ساخت چین» به‌شدت به روایت‌های مقرراتی در آسیا حساس هستند؛ به‌گونه‌ای که اعلامیه‌های رسمی درباره پذیرش بلاکچین سازمانی یا محدودیت‌های معاملاتی رمزارز در سرزمین چین یا هنگ‌کنگ، تأثیر قابل‌توجهی بر ارزش بازار آن‌ها دارد.

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