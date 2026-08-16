قیمت امروز Invesco Short Duration US Government Securities Fund

قیمت لحظه‌ ای Invesco Short Duration US Government Securities Fund (USTB) در حال حاضر برابر با $ 11.18 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی USTB به USD برابر با $ 11.18 برای هر USTB می‌ باشد.

توکن Invesco Short Duration US Government Securities Fund در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 958,332,681 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 85.73M USTB می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، USTB در بازه‌ ای بین $ 11.18 (حداقل) و $ 11.18 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 11.18 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 10.29 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز USTB طی یک ساعت گذشته به میزان 0.00% و در هفت روز اخیر به میزان +0.07% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 0.00 رسیده است.

اطلاعات بازار Invesco Short Duration US Government Securities Fund (USTB)

ارزش بازار $ 958.33M$ 958.33M $ 958.33M حجم (24 ساعته) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 958.32M$ 958.32M $ 958.32M سرمایه در گردش 85.73M 85.73M 85.73M عرضه کل 85,734,519.525568 85,734,519.525568 85,734,519.525568

ارزش بازار فعلی Invesco Short Duration US Government Securities Fund برابر است با $ 958.33M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 0.00. عرضه در گردش USTB برابر است با 85.73M، و عرضه کل آن 85734519.525568 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 958.32M است.