UFO TokenUFO چیست

UFO Token stands as a pivotal amplifier within the pTGC ecosystem, strategically engineered to foster unity between the Richard Heart (RH) ecosystem and The Grays Currency. Designed with precision, UFO Token operates as a catalyst, intensifying bot activity and token volume for both its own token and PTGC. Central to its architecture is a 6% buy and sell fee structure, meticulously structured to deliver rewards to holders, LP providers, and pTGC enthusiasts alike. Leveraging the same cutting-edge technology utilized to capture fees within PTGC, UFO Token extends its reach, motivating holders of RH coins to pair them with UFO. This symbiotic relationship not only expands our network but also amplifies our volume, culminating in greater rewards for all stakeholders.

پیش‌ بینی قیمت UFO Token (USD)

ارزش UFO Token (UFO) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از UFO Token (UFO) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت UFO Token را بررسی کنید.

توکنومیکس UFO Token (UFO)

درک، توکنومیکس UFO Token (UFO) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده UFO بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره UFO Token (UFO) امروز UFO Token (UFO) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای UFO به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی UFO نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی UFO نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار UFO Token چقدر است؟ ارزش بازار UFO برابر است با $ 16.80M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش UFO چقدر است؟ عرضه در گردش UFO برابر است با 914.76B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت UFO چقدر بوده است؟ UFO به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت UFO در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ UFO به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات UFO چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای UFO برابر است با -- USD . آیا UFO در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد UFO در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت UFO مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به UFO Token (UFO)