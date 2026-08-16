قیمت امروز Naven Network

قیمت لحظه‌ ای Naven Network (NAVEN) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 4.67% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی NAVEN به USD برابر با $ 0 برای هر NAVEN می‌ باشد.

توکن Naven Network در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 71,178 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B NAVEN می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، NAVEN در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00175302 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز NAVEN طی یک ساعت گذشته به میزان +1.69% و در هفت روز اخیر به میزان -7.24% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Naven Network (NAVEN)

ارزش بازار $ 71.18K$ 71.18K $ 71.18K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 71.18K$ 71.18K $ 71.18K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Naven Network برابر است با $ 71.18K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش NAVEN برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 71.18K است.