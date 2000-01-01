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برترین توکن‌ های بازارهای پیش‌بینی بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش بازارهای پیش‌بینی را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Spacecoin
Spacecoin
SPACE
$ 0.005104
+0.51%
+2.99%
-7.22%
$ 26.87M
$ 21.13M
2
Predictions
Predictions
PRDT
$ 1.071
0.00%
0.00%
+0.47%
$ 25.70M
$ 28.95K
3
Overtime
Overtime
OVER
$ 0.191765
0.00%
+0.02%
+8.17%
$ 10.58M
$ 4.13K
4
Aura
Aura
AURASOL
$ 0.010003
+1.04%
+0.97%
-9.05%
$ 9.63M
$ 5.66M
5
Opinion
Opinion
OPN
$ 0.05097
+2.02%
+8.21%
-2.15%
$ 9.27M
$ 1.17M
6
Limitless
Limitless
LMTS
$ 0.06229
+0.61%
+0.86%
-3.59%
$ 8.20M
$ 885.83K
7
Kleros
Kleros
PNK
$ 0.0082248
-0.01%
0.00%
-0.02%
$ 7.53M
$ 4.29K
8
Drift Protocol
Drift Protocol
DRIFT
$ 0.01135
-0.44%
+1.43%
-19.56%
$ 6.94M
$ 5.03M
9
Sport.Fun
Sport.Fun
FUN
$ 0.03291
+10.22%
+58.63%
+46.68%
$ 5.86M
$ 7.97M
10
Hey Anon
Hey Anon
ANON
$ 0.2404
+0.29%
+0.33%
-15.74%
$ 3.33M
$ 233.24K
11
BETTER
BETTER
BETTER
$ 0.00200391
0.00%
--
-9.22%
$ 1.32M
$ 969.80
12
Empyreal
Empyreal
EMP
$ 3.36
0.00%
--
-0.88%
$ 1.01M
$ 51.83
13
Divergence Protocol
Divergence Protocol
DIVER
$ 0.00113118
0.00%
--
0.00%
$ 746.58K
$ 42.38K
14
HILO
HILO
HILO
$ 0.00465705
-0.06%
+0.03%
-0.73%
$ 560.58K
$ 932.84
15
PlotX
PlotX
PLOT
$ 0.00303033
+0.17%
--
+0.18%
$ 315.67K
$ 3.89
16
XRADERS
XRADERS
XR
$ 0.004289
0.00%
0.00%
-4.31%
$ 285.48K
$ 4.26M
17
Bodega
Bodega
BODEGA
$ 0.01237429
-0.02%
-0.08%
-21.82%
$ 253.53K
$ 1.41K
18
Polkamarkets
Polkamarkets
POLK
$ 0.00231297
0.00%
-0.01%
-0.06%
$ 231.29K
$ 33.89
19
Sports Bet
Sports Bet
SBET
$ 0.00018907
-0.01%
0.00%
-0.03%
$ 171.29K
$ 6.12K
20
MasterBOT
MasterBOT
$BOT
$ 0.00016938
-0.09%
-0.00%
-9.85%
$ 169.35K
$ 123.45
21
BLOXWAP
BLOXWAP
BLOXWAP
$ 0.00016741
-1.74%
+0.11%
-17.63%
$ 163.26K
$ 30.56K
22
Azuro
Azuro
AZUR
$ 0.0007119
-0.39%
-1.17%
-4.16%
$ 143.05K
$ 17.10M
23
HYPERSTITIONS
HYPERSTITIONS
HST
$ 0.00015031
0.00%
--
0.00%
$ 64.62K
$ 122.73
24
Pubhouse
Pubhouse
PUB
$ 5.689E-5
-18.30%
+109.50%
+151.73%
$ 56.93K
--
25
PNP Exchange
PNP Exchange
PNP
$ 5.091E-5
-1.30%
-0.70%
-28.23%
$ 50.94K
--
26
Triadmarkets
Triadmarkets
TRIAD
$ 9.861E-5
+0.11%
-2.30%
-6.58%
$ 43.79K
--
27
Hunch
Hunch
HUNCH
$ 4.36874E-7
-0.21%
-0.40%
-6.92%
$ 43.69K
--
28
Finance Vote
Finance Vote
FVT
$ 0.00015642
0.00%
--
0.00%
$ 41.79K
$ 252.83
29
Pubhouse Dominance Index
Pubhouse Dominance Index
PUB
$ 2.48E-5
0.00%
+0.50%
-4.83%
$ 24.16K
--
30
fries
fries
FRIES
$ 2.33533E-7
0.00%
+2.50%
0.00%
$ 23.35K
--
31
XYRO
XYRO
XYRO
$ 2.532E-5
-9.47%
-4.10%
-85.63%
$ 14.73K
--
32
OracleBNB
OracleBNB
ORACLE
$ 1.286E-5
-0.08%
+1.70%
+2.06%
$ 12.86K
--
33
BNBet
BNBet
BNBET
$ 9.73E-6
-0.10%
-0.20%
+1.78%
$ 9.73K
--
34
Pollo
Pollo
POLLO
$ 9.54E-6
-0.10%
+0.80%
+0.74%
$ 9.54K
--
35
Dexsport
Dexsport
DESU
$ 0.013627
+0.10%
-0.20%
-3.43%
--
$ 1.54M
36
Cap
Cap
CAP
$ 0.06208
-3.77%
-4.45%
+58.84%
--
$ 7.99M
37
Rain Protocol
Rain Protocol
RAIN
$ 0.0127083
+0.01%
-0.53%
+1.34%
--
$ 245.79M
38
Capinfra
Capinfra
CAPINFRA
$ 0.09427
+0.02%
-0.01%
-0.41%
--
$ 661.17K

سوالات متداول

توکن‌ های بازارهای پیش‌بینی چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های بازارهای پیش‌بینی به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 38 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $119.68M می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن بازارهای پیش‌بینی چیست؟
در میان توکن‌ های دسته بازارهای پیش‌بینی که در MEXC رصد می‌شوند، توکن PUB با ثبت تغییر قیمتی 109.50% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن بازارهای پیش‌بینی در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 38 توکن از دسته بازارهای پیش‌بینی را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص بازارهای پیش‌بینی می‌توان به SPACE, PRDT, OVER اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته بازارهای پیش‌بینی چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های بازارهای پیش‌بینی در حال حاضر حدود $119.68M برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش بازارهای پیش‌بینی، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.