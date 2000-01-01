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برترین استیبل‌کوین‌های دارای پشتوانه فیات بر اساس ارزش بازار

استیبل‌ کوین‌ های دارای پشتوانه فیات دارایی‌ های دیجیتالی هستند که مستقیماً و به‌ صورت 1:1 به ارزش یک ارز رسمی دولتی مانند دلار آمریکا متصل شده‌ اند. نهادهای صادرکننده ذخایری از ارز فیات واقعی یا دارایی‌ های نقدشونده معادل را برای پشتوانه توکن‌ های در گردش نگهداری می‌ کنند. این ساختار وثیقه‌ گذاری‌ شده نقدینگی و ثبات بالایی ایجاد می‌ کند و آن را به یکی از ارکان اصلی معاملات کریپتو تبدیل کرده است.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Tether
Tether
USDT
$ 0.999112
0.00%
0.00%
-0.03%
$ 183.02B
$ 18.21B
2
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00096
0.00%
+0.01%
+0.03%
$ 74.87B
$ 30.92M
3
Sky Dollar
Sky Dollar
USDS
$ 1.001
-0.02%
+0.03%
+0.05%
$ 10.58B
$ 60.25K
4
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0009
-0.01%
0.00%
+0.01%
$ 4.49B
$ 248.79K
5
Global Dollar
Global Dollar
USDG
$ 0.999967
0.00%
0.00%
0.00%
$ 3.47B
$ 131.32M
6
PayPal USD
PayPal USD
PYUSD
$ 0.999625
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 2.77B
$ 34.92M
7
Ripple USD
Ripple USD
RLUSD
$ 1.0
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.72B
$ 74.66M
8
GHO
GHO
GHO
$ 0.998447
+0.01%
0.00%
+0.05%
$ 697.91M
$ 807.22K
9
Usual USD
Usual USD
USD0
$ 0.998685
0.00%
0.00%
-0.03%
$ 550.68M
$ 62.32K
10
TrueUSD
TrueUSD
TUSD
$ 0.999
-0.01%
-0.01%
+0.23%
$ 494.02M
$ 7.56K
11
A7A5
A7A5
A7A5
$ 0.01180052
0.00%
-0.00%
-2.88%
$ 462.90M
$ 132.93
12
USDtb
USDtb
USDTB
$ 0.999118
0.00%
0.00%
-0.08%
$ 357.66M
$ 456.35K
13
First Digital USD
First Digital USD
FDUSD
$ 0.9979
-0.01%
-0.01%
-0.06%
$ 336.77M
$ 18.55K
14
crvUSD
crvUSD
CRVUSD
$ 0.998728
0.00%
0.00%
0.00%
$ 212.96M
$ 2.37M
15
AUSD
AUSD
AUSD
$ 0.999115
0.00%
0.00%
-0.04%
$ 212.73M
$ 1.59M
16
EUR CoinVertible
EUR CoinVertible
EURCV
$ 1.16
0.00%
0.00%
0.00%
$ 162.56M
$ 1.82M
17
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 0.999813
0.00%
-0.00%
0.00%
$ 113.39M
$ 1.61M
18
Cygnus Finance Global USD
Cygnus Finance Global USD
CGUSD
$ 0.995129
0.00%
0.00%
-0.03%
$ 75.83M
$ 1.87
19
Crown BRLV
Crown BRLV
BRLV
$ 0.191304
0.00%
0.00%
-2.53%
$ 71.70M
$ 415.50
20
Royal Euro
Royal Euro
REUR
$ 4.13
0.00%
--
0.00%
$ 62.01M
$ 19.80M
21
AllUnity CHF
AllUnity CHF
CHFAU
$ 1.23
0.00%
0.00%
-0.81%
$ 59.46M
$ 100.15
22
JPY Coin
JPY Coin
JPYC
$ 0.00625894
+0.01%
-0.00%
-1.09%
$ 55.11M
$ 42.41K
23
Brazilian Digital
Brazilian Digital
BRZ
$ 0.190373
+0.05%
-0.00%
-2.24%
$ 54.50M
$ 6.16K
24
DOLA
DOLA
DOLA
$ 0.996838
0.00%
0.00%
+0.06%
$ 52.97M
$ 519.23K
25
XUSD
XUSD
XUSD
$ 1.001
0.00%
+0.01%
0.00%
$ 44.61M
$ 51.23K
26
Gemini Dollar
Gemini Dollar
GUSD
$ 0.998658
0.00%
0.00%
-0.01%
$ 39.40M
$ 280.95K
27
Aegis YUSD
Aegis YUSD
YUSD
$ 0.998524
-0.02%
0.00%
+0.01%
$ 35.93M
$ 775.02
28
Frax Staked frxUSD
Frax Staked frxUSD
SFRXUSD
$ 1.21
0.00%
0.00%
0.00%
$ 34.59M
$ 57.18K
29
BUSD
BUSD
BUSD
$ 0.998477
0.00%
0.00%
-0.01%
$ 34.36M
$ 910.63
30
USDP
USDP
USDP
$ 1.0004
0.00%
+0.02%
-0.01%
$ 31.96M
$ 5.80K
31
Monerium EUR emoney
Monerium EUR emoney
EURE
$ 1.16
0.00%
+0.00%
+0.87%
$ 31.34M
$ 188.05K
32
Liquity USD
Liquity USD
LUSD
$ 1.004
0.00%
+0.00%
+0.40%
$ 27.84M
$ 225.68K
33
Tokenised GBP
Tokenised GBP
TGBP
$ 1.35
0.00%
0.00%
0.00%
$ 27.82M
$ 8.18K
34
TerraClassicUSD
TerraClassicUSD
USTC
$ 0.005203
+0.24%
+2.58%
-2.90%
$ 27.67M
$ 16.15M
35
MetaMask USD
MetaMask USD
MUSD
$ 0.999726
0.00%
0.00%
+0.02%
$ 26.03M
$ 511.33K
36
FRAX
FRAX
FRAX
$ 0.29
+0.52%
+1.47%
-9.92%
$ 25.64M
$ 196.97K
37
Hex Trust USD
Hex Trust USD
USDX
$ 0.988679
+0.01%
-0.00%
-0.31%
$ 24.02M
$ 2.62
38
Electronic USD
Electronic USD
EUSD
$ 0.99629
0.00%
-0.00%
-0.31%
$ 22.55M
$ 289.39K
39
Stable Mint USD
Stable Mint USD
USDSM
$ 0.989992
+0.08%
-0.01%
-0.89%
$ 12.34M
$ 388.75
40
USD CoinVertible
USD CoinVertible
USDCV
$ 0.999492
0.00%
0.00%
+0.03%
$ 12.27M
$ 1.57M
41
USDB
USDB
USDB
$ 0.99809
+0.59%
+0.00%
+0.35%
$ 11.97M
$ 2.36K
42
XSGD
XSGD
XSGD
$ 0.781411
0.00%
0.00%
-0.19%
$ 11.93M
$ 184.47K
43
YUSD Stablecoin
YUSD Stablecoin
YUSD
$ 0.994969
0.00%
-0.00%
-0.07%
$ 11.79M
$ 11.90
44
MAI
MAI
MIMATIC
$ 0.974817
0.00%
0.00%
-1.77%
$ 11.57M
$ 1.62K
45
USAT
USAT
USAT
$ 0.9994
0.00%
-0.01%
+0.02%
$ 10.00M
$ 53.48K
46
Rupiah Token
Rupiah Token
IDRT
$ 5.673E-5
0.00%
+0.50%
+1.70%
$ 9.86M
--
47
Alchemix USD
Alchemix USD
ALUSD
$ 0.943576
0.00%
-0.00%
-0.30%
$ 9.78M
$ 122.56K
48
StablR USD
StablR USD
USDR
$ 0.4192
-0.21%
-0.92%
-0.43%
$ 8.95M
$ 45.26
49
Anzen USDz
Anzen USDz
USDZ
$ 0.972563
-0.04%
-0.00%
-0.45%
$ 7.34M
$ 2.15K
50
STASIS EURO
STASIS EURO
EURS
$ 1.19
0.00%
--
-1.65%
$ 7.06M
$ 368.28

سوالات متداول

استیبل‌کوین‌های دارای پشتوانه فیات دقیقاً چه هستند؟
استیبل‌کوین‌های دارای پشتوانه فیات توکن‌های دیجیتالی هستند که به‌طور مستقیم به ارزش یک ارز دولتی خاص مانند دلار آمریکا متصل‌اند. شرکت صادرکننده مقدار معادل از پول فیات واقعی را به‌عنوان پشتوانه برای توکن‌های در گردش نگهداری می‌کند.
تفاوت استیبل‌کوین‌های دارای پشتوانه فیات با استیبل‌کوین‌های الگوریتمی چیست؟
استیبل‌کوین‌های دارای پشتوانه فیات برای تضمین قابلیت بازخرید 1:1 به ذخایر بانکی واقعی متکی هستند، در حالی که استیبل‌کوین‌های الگوریتمی از ذخایر فیات استفاده نمی‌کنند و به‌جای آن با استفاده از کدهای پیچیده و مشوق‌های آربیتراژ بازار، عرضه توکن را تنظیم می‌کنند.
چرا شفافیت ذخایر برای استیبل‌کوین‌های دارای پشتوانه فیات اهمیت دارد؟
شفافیت ذخایر و حسابرسی مستقل نشان می‌دهد که صادرکننده واقعاً به‌اندازه تمام استیبل‌کوین‌های در گردش، پشتوانه فیات نگهداری می‌کند؛ این موضوع برای حفظ اعتماد کاربران و جلوگیری از بحران‌های نقدینگی حیاتی است.
آیا استیبل‌کوین‌های دارای پشتوانه فیات ممکن است با اقدامات نظارتی یا مسدود شدن حساب مواجه شوند؟
بله. از آنجا که استیبل‌کوین‌های دارای پشتوانه فیات با سیستم‌های بانکی سنتی در ارتباط هستند، به‌شدت در معرض مقررات دولتی قرار دارند و نهادهای صادرکننده می‌توانند آدرس‌های خاصی را مسدود یا دارایی‌ها را فریز کنند.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش استیبل کوین با پشتوانه فیات، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.