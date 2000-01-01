استیبل کوین های دارای پشتوانه فیات دارایی های دیجیتالی هستند که مستقیماً و به صورت 1:1 به ارزش یک ارز رسمی دولتی مانند دلار آمریکا متصل شده اند. نهادهای صادرکننده ذخایری از ارز فیات واقعی یا دارایی های نقدشونده معادل را برای پشتوانه توکن های در گردش نگهداری می کنند. این ساختار وثیقه گذاری شده نقدینگی و ثبات بالایی ایجاد می کند و آن را به یکی از ارکان اصلی معاملات کریپتو تبدیل کرده است.
دستهبندی داراییهای دیجیتال در بخش استیبل کوین با پشتوانه فیات، بههمراه قواعد طبقهبندی و دادههای بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمینشده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دستهبندی بههیچوجه بهمعنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایهگذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاعرسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.