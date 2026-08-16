قیمت امروز ZND Token

قیمت لحظه‌ ای ZND Token (ZND) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 21,08% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ZND به USD برابر با $ 0 برای هر ZND می‌ باشد.

توکن ZND Token در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 24 075 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 178,46M ZND می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ZND در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0,8381 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ZND طی یک ساعت گذشته به میزان +11,03% و در هفت روز اخیر به میزان +40,46% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 158,63 رسیده است.

اطلاعات بازار ZND Token (ZND)

ارزش بازار $ 24,08K$ 24,08K $ 24,08K حجم (24 ساعته) $ 158,63$ 158,63 $ 158,63 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 93,56K$ 93,56K $ 93,56K سرمایه در گردش 178,46M 178,46M 178,46M عرضه کل 693 541 268,0 693 541 268,0 693 541 268,0

ارزش بازار فعلی ZND Token برابر است با $ 24,08K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 158,63. عرضه در گردش ZND برابر است با 178,46M، و عرضه کل آن 693541268.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 93,56K است.