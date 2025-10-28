SatoxcoinSATOX چیست

Unique Play2Earn project with more then 800+ games verified to earn users rewards in SATOX while playing games on STEAM.

پیش‌ بینی قیمت Satoxcoin (USD)

ارزش Satoxcoin (SATOX) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Satoxcoin (SATOX) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Satoxcoin را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Satoxcoin را بررسی کنید!

SATOX به ارزهای محلی

توکنومیکس Satoxcoin (SATOX)

درک، توکنومیکس Satoxcoin (SATOX) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده SATOX بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Satoxcoin (SATOX) امروز Satoxcoin (SATOX) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای SATOX به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی SATOX نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی SATOX نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Satoxcoin چقدر است؟ ارزش بازار SATOX برابر است با $ 34.18K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش SATOX چقدر است؟ عرضه در گردش SATOX برابر است با 3.71B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت SATOX چقدر بوده است؟ SATOX به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.01402414 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت SATOX در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ SATOX به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات SATOX چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای SATOX برابر است با -- USD . آیا SATOX در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد SATOX در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت SATOX مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Satoxcoin (SATOX)