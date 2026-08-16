قیمت امروز Clover Finance

قیمت لحظه‌ ای Clover Finance (CLV) در حال حاضر برابر با $ 0.00195575 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.40% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CLV به USD برابر با $ 0.00195575 برای هر CLV می‌ باشد.

توکن Clover Finance در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 2,394,150 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.22B CLV می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CLV در بازه‌ ای بین $ 0.00193588 (حداقل) و $ 0.00198606 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.88 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00126462 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CLV طی یک ساعت گذشته به میزان -1.13% و در هفت روز اخیر به میزان -3.19% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 28.75K رسیده است.

اطلاعات بازار Clover Finance (CLV)

ارزش بازار $ 2.39M$ 2.39M $ 2.39M حجم (24 ساعته) $ 28.75K$ 28.75K $ 28.75K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 3.91M$ 3.91M $ 3.91M سرمایه در گردش 1.22B 1.22B 1.22B عرضه کل 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Clover Finance برابر است با $ 2.39M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 28.75K. عرضه در گردش CLV برابر است با 1.22B، و عرضه کل آن 2000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 3.91M است.