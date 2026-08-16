قیمت امروز Brainlet

قیمت لحظه‌ ای Brainlet (BRAINLET) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.15% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BRAINLET به USD برابر با $ 0 برای هر BRAINLET می‌ باشد.

توکن Brainlet در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 28,937 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.76M BRAINLET می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BRAINLET در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.053681 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BRAINLET طی یک ساعت گذشته به میزان +0.10% و در هفت روز اخیر به میزان +0.93% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Brainlet (BRAINLET)

ارزش بازار $ 28.94K$ 28.94K $ 28.94K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 28.94K$ 28.94K $ 28.94K سرمایه در گردش 999.76M 999.76M 999.76M عرضه کل 999,760,494.502256 999,760,494.502256 999,760,494.502256

ارزش بازار فعلی Brainlet برابر است با $ 28.94K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش BRAINLET برابر است با 999.76M، و عرضه کل آن 999760494.502256 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 28.94K است.