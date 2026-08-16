قیمت امروز Mirror Protocol

قیمت لحظه‌ ای Mirror Protocol (MIR) در حال حاضر برابر با $ 0.00330118 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 11.13% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MIR به USD برابر با $ 0.00330118 برای هر MIR می‌ باشد.

توکن Mirror Protocol در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 256,631 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 77.74M MIR می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، MIR در بازه‌ ای بین $ 0.00327576 (حداقل) و $ 0.00472925 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 12.9 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00228196 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز MIR طی یک ساعت گذشته به میزان -0.02% و در هفت روز اخیر به میزان +10.91% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 13.26K رسیده است.

اطلاعات بازار Mirror Protocol (MIR)

ارزش بازار $ 256.63K$ 256.63K $ 256.63K حجم (24 ساعته) $ 13.26K$ 13.26K $ 13.26K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.22M$ 1.22M $ 1.22M سرمایه در گردش 77.74M 77.74M 77.74M عرضه کل 370,575,000.0 370,575,000.0 370,575,000.0

ارزش بازار فعلی Mirror Protocol برابر است با $ 256.63K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 13.26K. عرضه در گردش MIR برابر است با 77.74M، و عرضه کل آن 370575000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.22M است.