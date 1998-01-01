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برترین توکن‌ های توکن‌های مبتنی بر صرافی بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش توکن‌های مبتنی بر صرافی را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Binance Coin
Binance Coin
BNB
$ 610.34
0.00%
+0.63%
+1.00%
$ 82.30B
$ 11.17K
2
Hyperliquid
Hyperliquid
HYPE
$ 57.02
+0.04%
+1.49%
+5.74%
$ 14.47B
$ 6.70K
3
LEO Token
LEO Token
LEO
$ 8.9
-0.34%
-0.03%
-8.34%
$ 8.19B
$ 1.16M
4
OKB
OKB
OKB
$ 105.867
-0.74%
-1.60%
+11.83%
$ 2.21B
$ 2.94K
5
Cronos
Cronos
CRO
$ 0.04764
+0.15%
-0.81%
-1.08%
$ 2.14B
$ 1.76M
6
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.249
+0.03%
+1.53%
-20.08%
$ 2.02B
$ 94.80K
7
HTX DAO
HTX DAO
HTX
$ 0.000001798
0.00%
-0.33%
-0.39%
$ 1.63B
$ 29.19B
8
Aster
Aster
ASTER
$ 0.6009
+0.13%
-0.07%
-1.70%
$ 1.62B
$ 530.75K
9
Bitget Token
Bitget Token
BGB
$ 1.64961
-0.01%
-0.09%
+1.60%
$ 1.15B
$ 42.53K
10
KuCoin Token
KuCoin Token
KCS
$ 6.5352
+0.07%
-0.44%
-2.16%
$ 880.31M
$ 8.30K
11
Gate
Gate
GT
$ 6.69
-0.15%
0.00%
-1.04%
$ 713.57M
$ 738.46K
12
Jupiter
Jupiter
JUP
$ 0.1677
-0.18%
0.00%
-8.27%
$ 556.15M
$ 707.36K
13
PancakeSwap
PancakeSwap
CAKE
$ 1.434
0.00%
+0.63%
-0.76%
$ 504.92M
$ 100.46K
14
Nexo
Nexo
NEXO
$ 0.7128
+0.08%
-0.93%
-3.62%
$ 459.54M
$ 118.27K
15
Aerodrome Finance
Aerodrome Finance
AERO
$ 0.4026
+0.07%
+0.57%
-4.26%
$ 383.62M
$ 1.01M
16
Curve
Curve
CRV
$ 0.2408
0.00%
+0.38%
+1.13%
$ 365.07M
$ 1.51M
17
Gnosis
Gnosis
GNO
$ 103.57
+0.03%
+0.32%
-2.73%
$ 274.01M
$ 934.99
18
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1.312
+0.31%
+1.86%
-4.43%
$ 224.70M
$ 119.84K
19
Falcon Finance
Falcon Finance
FF
$ 0.06585
-0.14%
+2.26%
+3.99%
$ 189.03M
$ 982.99K
20
Raydium
Raydium
RAY
$ 0.624
+0.05%
+0.06%
-2.57%
$ 167.62M
$ 83.02K
21
MX Token
MX Token
MX
$ 1.6273
-0.13%
-0.17%
-0.17%
$ 149.43M
$ 659.02K
22
BTSE Token
BTSE Token
BTSE
$ 0.916276
+0.44%
-0.00%
+4.34%
$ 148.49M
$ 5.10M
23
THORChain
THORChain
RUNE
$ 0.422
+0.29%
+0.81%
-2.72%
$ 142.66M
$ 205.06K
24
1INCH
1INCH
1INCH
$ 0.08264
0.00%
-0.48%
-2.11%
$ 116.55M
$ 696.51K
25
dYdX
dYdX
DYDX
$ 0.11111
+0.15%
+1.92%
-2.80%
$ 93.79M
$ 616.39K
26
Backpack
Backpack
BP
$ 0.3706
-0.03%
-2.83%
-8.56%
$ 92.70M
$ 177.13K
27
CoW Protocol
CoW Protocol
COW
$ 0.1357
-3.98%
+35.10%
+28.65%
$ 79.56M
$ 2.43M
28
SNX
SNX
SNX
$ 0.1998
+0.15%
+1.47%
-5.75%
$ 68.83M
$ 309.89K
29
FTX Token
FTX Token
FTT
$ 0.207
+0.29%
+2.27%
+4.82%
$ 68.02M
$ 284.80K
30
Safe Token
Safe Token
SAFE
$ 0.0877
0.00%
+1.15%
-6.60%
$ 65.76M
$ 1.14K
31
0x
0x
ZRX
$ 0.07748
+0.30%
+0.70%
-5.63%
$ 65.56M
$ 728.87K
32
Orca
Orca
ORCA
$ 1.0482
+0.20%
+2.67%
-2.51%
$ 63.70M
$ 57.60K
33
Hydration
Hydration
HDX
$ 0.00956704
-0.13%
+0.01%
+18.25%
$ 56.62M
$ 45.02K
34
VELO
VELO
VELO
$ 0.003079
+0.03%
-3.75%
-7.28%
$ 54.10M
$ 6.77M
35
SUSHI
SUSHI
SUSHI
$ 0.1603
+0.38%
+1.39%
-6.70%
$ 45.95M
$ 389.21K
36
Babylon
Babylon
BABY
$ 0.00983
+0.51%
+1.32%
-23.70%
$ 36.89M
$ 5.77M
37
VVS Finance
VVS Finance
VVS
$ 8.27434E-7
+0.15%
-0.90%
-0.30%
$ 36.03M
--
38
Momentum
Momentum
MMT
$ 0.1755
0.00%
-0.62%
-14.20%
$ 36.02M
$ 543.32K
39
Elexium
Elexium
EX
$ 3.86
0.00%
--
0.00%
$ 34.51M
$ 2.93K
40
STON
STON
STON
$ 0.435949
+0.07%
+0.01%
+2.85%
$ 30.72M
$ 2.39K
41
CoinEx
CoinEx
CET
$ 0.01209365
-0.08%
-0.01%
+5.17%
$ 29.73M
$ 32.01K
42
Bancor
Bancor
BNT
$ 0.2683
0.00%
+3.59%
-1.58%
$ 28.93M
$ 209.55K
43
HashKey Platform
HashKey Platform
HSK
$ 0.08386
+0.19%
+0.73%
+2.43%
$ 28.92M
$ 759.46K
44
NKYC Token
NKYC Token
NKYC
$ 7.13
0.00%
+0.04%
+5.63%
$ 28.51M
$ 347.42K
45
SODAX
SODAX
SODA
$ 0.01879635
+2.23%
+0.07%
-19.95%
$ 28.19M
$ 40.43K
46
Solayer
Solayer
LAYER
$ 0.06066
+0.53%
+1.59%
-0.70%
$ 27.78M
$ 929.84K
47
ChangeNOW
ChangeNOW
NOW
$ 0.320221
+0.05%
+0.00%
-1.35%
$ 26.75M
$ 1.60
48
MultiBank Group
MultiBank Group
MBG
$ 0.1053
+0.10%
-1.03%
-1.03%
$ 26.13M
$ 18.22M
49
FRAX
FRAX
FRAX
$ 0.29
+0.52%
+1.47%
-9.92%
$ 25.64M
$ 196.97K
50
ApeX Protocol
ApeX Protocol
APEX
$ 0.1814
+0.28%
-4.46%
-17.18%
$ 25.26M
$ 435.11K

سوالات متداول

توکن‌ های توکن‌های مبتنی بر صرافی چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های توکن‌های مبتنی بر صرافی به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 249 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $122.83B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن توکن‌های مبتنی بر صرافی چیست؟
در میان توکن‌ های دسته توکن‌های مبتنی بر صرافی که در MEXC رصد می‌شوند، توکن VOLT با ثبت تغییر قیمتی 745.50% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن توکن‌های مبتنی بر صرافی در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 249 توکن از دسته توکن‌های مبتنی بر صرافی را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص توکن‌های مبتنی بر صرافی می‌توان به BNB, HYPE, LEO اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته توکن‌های مبتنی بر صرافی چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های توکن‌های مبتنی بر صرافی در حال حاضر حدود $122.83B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش توکن‌های مبتنی بر صرافی، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.