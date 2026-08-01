قیمت امروز AgriDex

قیمت لحظه‌ ای AgriDex (AGRI) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.70% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی AGRI به USD برابر با $ 0 برای هر AGRI می‌ باشد.

توکن AgriDex در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 169,131 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 210.39M AGRI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، AGRI در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.176146 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز AGRI طی یک ساعت گذشته به میزان -0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -2.97% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 723.08 رسیده است.

اطلاعات بازار AgriDex (AGRI)

ارزش بازار $ 169.13K$ 169.13K $ 169.13K حجم (24 ساعته) $ 723.08$ 723.08 $ 723.08 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 596.93K$ 596.93K $ 596.93K سرمایه در گردش 210.39M 210.39M 210.39M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی AgriDex برابر است با $ 169.13K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 723.08. عرضه در گردش AGRI برابر است با 210.39M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 596.93K است.