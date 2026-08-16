قیمت امروز Rally

قیمت لحظه‌ ای Rally (RLY) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.19% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی RLY به USD برابر با $ 0 برای هر RLY می‌ باشد.

توکن Rally در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 160,979 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 5.01B RLY می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، RLY در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.4 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز RLY طی یک ساعت گذشته به میزان -0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -3.13% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Rally (RLY)

ارزش بازار $ 160.98K$ 160.98K $ 160.98K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 399.17K$ 399.17K $ 399.17K سرمایه در گردش 5.01B 5.01B 5.01B عرضه کل 15,000,000,000.0 15,000,000,000.0 15,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Rally برابر است با $ 160.98K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش RLY برابر است با 5.01B، و عرضه کل آن 15000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 399.17K است.