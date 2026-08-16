قیمت امروز HyBridge

قیمت لحظه‌ ای HyBridge (BRIDGE) در حال حاضر برابر با $ 0.02988404 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BRIDGE به USD برابر با $ 0.02988404 برای هر BRIDGE می‌ باشد.

توکن HyBridge در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 5,976,803 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 200.00M BRIDGE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BRIDGE در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.106991 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BRIDGE طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +3.26% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 6.06 رسیده است.

اطلاعات بازار HyBridge (BRIDGE)

ارزش بازار $ 5.98M$ 5.98M $ 5.98M حجم (24 ساعته) $ 6.06$ 6.06 $ 6.06 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 5.98M$ 5.98M $ 5.98M سرمایه در گردش 200.00M 200.00M 200.00M عرضه کل 199,999,881.4610339 199,999,881.4610339 199,999,881.4610339

ارزش بازار فعلی HyBridge برابر است با $ 5.98M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 6.06. عرضه در گردش BRIDGE برابر است با 200.00M، و عرضه کل آن 199999881.4610339 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 5.98M است.