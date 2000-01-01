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برترین توکن‌ های DePIN بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش DePIN را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Bittensor
Bittensor
TAO
$ 198,06
+0,07%
-0,09%
-3,28%
$ 2,18B
$ 3,34K
2
Render
Render
RENDER
$ 1,267
0,00%
+1,12%
-4,38%
$ 656,73M
$ 85,54K
3
Beldex
Beldex
BDX
$ 0,07982
-0,48%
-3,76%
-13,11%
$ 614,11M
$ 19,91M
4
Filecoin
Filecoin
FIL
$ 0,6879
+0,13%
+2,14%
-2,84%
$ 544,18M
$ 1,53M
5
BitTorrent
BitTorrent
BTT
$ 0,0000002581
0,00%
-0,35%
-2,46%
$ 254,36M
$ 219,98B
6
Jasmy
Jasmy
JASMY
$ 0,003904
+0,05%
-1,26%
-2,69%
$ 193,08M
$ 22,81M
7
Zebec Network
Zebec Network
ZBCN
$ 0,0015846
+0,69%
+0,95%
-8,77%
$ 157,28M
$ 125,13M
8
Akash Network
Akash Network
AKT
$ 0,528928
+0,07%
-0,02%
+4,80%
$ 156,98M
$ 2,34M
9
Graph Token
Graph Token
GRT
$ 0,01362
+0,30%
+0,67%
-7,36%
$ 147,48M
$ 4,36M
10
MIOTAC
MIOTAC
IOTA
$ 0,03276
-0,03%
-0,67%
-7,70%
$ 147,00M
$ 1,74M
11
Theta Network
Theta Network
THETA
$ 0,138093
-0,01%
+0,01%
-1,36%
$ 138,09M
$ 9,81M
12
OriginTrail
OriginTrail
TRAC
$ 0,2559
0,00%
-1,54%
-10,53%
$ 127,90M
$ 327,01K
13
Arweave
Arweave
AR
$ 1,79
+0,28%
+3,59%
-0,89%
$ 117,52M
$ 41,19K
14
Golem
Golem
GLM
$ 0,088964
+0,10%
+0,01%
-3,99%
$ 88,96M
$ 3,30M
15
GEODNET
GEODNET
GEOD
$ 0,1881
-0,05%
-0,11%
+3,18%
$ 83,18M
$ 321,77K
16
GRASS
GRASS
GRASS
$ 0,332
+0,63%
+5,59%
+12,77%
$ 81,61M
$ 275,92K
17
Aethir
Aethir
ATH
$ 0,003799
+0,40%
+2,18%
-6,36%
$ 76,43M
$ 15,45M
18
Data Network
Data Network
DATA
$ 0,1944
+0,36%
+1,00%
-8,33%
$ 68,63M
$ 482,50K
19
XPIN Network
XPIN Network
XPIN
$ 0,0017018
-0,05%
-3,16%
-0,23%
$ 63,59M
$ 43,12M
20
Livepeer
Livepeer
LPT
$ 1,2
-0,08%
+0,17%
-6,04%
$ 59,48M
$ 46,66K
21
Holo Token
Holo Token
HOT
$ 0,0003275
+0,18%
+1,52%
-3,96%
$ 57,68M
$ 203,56M
22
TFUEL
TFUEL
TFUEL
$ 0,007269
+0,01%
+0,80%
-4,72%
$ 53,55M
$ 8,14M
23
XYO
XYO
XYO
$ 0,00296
0,00%
+1,37%
+0,68%
$ 40,99M
$ 18,23M
24
IO
IO
IO
$ 0,11328
+0,72%
+2,80%
-11,28%
$ 39,69M
$ 2,28M
25
peaq network
peaq network
PEAQ
$ 0,01671
+0,36%
+1,09%
-6,13%
$ 37,29M
$ 2,11M
26
AnkrNetwork
AnkrNetwork
ANKR
$ 0,003407
+0,47%
+1,61%
-6,09%
$ 34,07M
$ 16,42M
27
Helium Network Token
Helium Network Token
HNT
$ 0,1725
-0,69%
+2,02%
-9,85%
$ 32,05M
$ 354,26K
28
Acurast
Acurast
ACU
$ 0,12336
+2,59%
-0,75%
+25,59%
$ 27,01M
$ 680,27K
29
Spacecoin
Spacecoin
SPACE
$ 0,005074
+1,25%
+3,60%
-7,02%
$ 26,83M
$ 20,76M
30
Siacoin
Siacoin
SC
$ 0,0004602
+0,20%
-0,88%
-9,89%
$ 25,79M
$ 118,48M
31
WorldMobileToken
WorldMobileToken
WMTX
$ 0,02946
0,00%
+0,82%
-1,77%
$ 25,12M
$ 2,26M
32
iExec RLC
iExec RLC
RLC
$ 0,2868
+0,78%
+2,82%
+2,05%
$ 24,73M
$ 235,57K
33
IoTeX Network
IoTeX Network
IOTX
$ 0,002617
+0,04%
-3,36%
-9,00%
$ 24,72M
$ 23,24M
34
Ocean Protocol
Ocean Protocol
OCEAN
$ 0,094758
+0,09%
+0,02%
-0,78%
$ 22,83M
$ 133,78K
35
Powerledger
Powerledger
POWR
$ 0,03689644
+0,21%
+0,03%
-6,28%
$ 20,97M
$ 650,55K
36
MVL
MVL
MVL
$ 0,00071964
-0,02%
+0,01%
-5,39%
$ 20,01M
$ 24,26K
37
Chia Network
Chia Network
XCH
$ 1,333
-0,74%
+2,69%
+1,06%
$ 19,24M
$ 55,61K
38
Nosana
Nosana
NOS
$ 0,25984
+0,19%
+2,13%
-0,02%
$ 18,67M
$ 270,19K
39
Phala
Phala
PHA
$ 0,0221
+0,27%
+2,83%
-6,82%
$ 18,60M
$ 2,82M
40
STORJ
STORJ
STORJ
$ 0,04349
-1,39%
-1,30%
-4,09%
$ 18,34M
$ 1,66M
41
Bless
Bless
BLESS
$ 0,008932
+1,47%
-13,05%
-26,92%
$ 17,79M
$ 26,10M
42
Starpower
Starpower
STAR
$ 0,0915
0,00%
+8,41%
-6,44%
$ 17,03M
$ 366,46K
43
Flux
Flux
FLUX
$ 0,04052
-0,29%
+2,92%
-6,28%
$ 16,72M
$ 1,54M
44
Pocket Network
Pocket Network
POKT
$ 0,00681
0,00%
+1,18%
-4,08%
$ 15,80M
$ 86,73K
45
NYM
NYM
NYM
$ 0,01811
-0,06%
-0,27%
-2,68%
$ 15,17M
$ 2,92M
46
Dolphin
Dolphin
POD
$ 0,321316
+0,09%
-0,06%
-10,60%
$ 14,05M
$ 746,11K
47
Radicle
Radicle
RAD
$ 0,2288
+0,44%
-2,37%
+9,54%
$ 13,63M
$ 370,45K
48
AO
AO
AO
$ 1,791
-0,17%
+2,15%
-5,26%
$ 12,81M
$ 29,89K
49
DexNet
DexNet
DEXNET
$ 0,00524158
+2,47%
+0,02%
-30,77%
$ 10,42M
$ 8,30
50
Iagon
Iagon
IAG
$ 0,02013675
-0,18%
-0,02%
-9,14%
$ 9,64M
$ 28,81K

سوالات متداول

توکن‌ های DePIN چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های DePIN به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 191 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $6.88B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن DePIN چیست؟
در میان توکن‌ های دسته DePIN که در MEXC رصد می‌شوند، توکن $NODE با ثبت تغییر قیمتی 31.10% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن DePIN در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 191 توکن از دسته DePIN را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص DePIN می‌توان به TAO, RENDER, BDX اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته DePIN چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های DePIN در حال حاضر حدود $6.88B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش DePIN، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.