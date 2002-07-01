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برترین توکن‌ های مالی غیرمتمرکز (DeFi) بر اساس ارزش بازار

پروتکل‌ های مالی غیرمتمرکز (DeFi) از قراردادهای هوشمند برای بازسازی خدمات مالی سنتی—مانند وام‌ دهی، استقراض و معاملات—روی بلاک‌ چین استفاده می‌ کنند. این شبکه‌ های همتا‌ به‌ همتا نیاز به واسطه‌ های متمرکز مانند بانک‌ ها را حذف می‌ کنند. توکن‌ های دیفای معمولاً ارزش پروتکل را نمایندگی می‌ کنند و به دارندگان حق رأی در حاکمیت و در برخی موارد سهم از درآمد را ارائه می‌دهند.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Lido Staked ETH
Lido Staked ETH
STETH
$ 1,884.54
+0.05%
+0.25%
-1.81%
$ 16.93B
$ 28.37
2
Hyperliquid
Hyperliquid
HYPE
$ 57.03
+0.04%
+1.49%
+5.74%
$ 14.47B
$ 6.70K
3
Wrapped stETH
Wrapped stETH
WSTETH
$ 2,337.45
+0.07%
+0.00%
-1.78%
$ 8.72B
$ 1.34M
4
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.585
-0.16%
+6.85%
+15.26%
$ 6.28B
$ 90.67K
5
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.248
+0.03%
+1.53%
-20.08%
$ 2.02B
$ 94.80K
6
Aster
Aster
ASTER
$ 0.601
+0.13%
-0.07%
-1.70%
$ 1.62B
$ 530.75K
7
Ondo
Ondo
ONDO
$ 0.32559
-0.01%
+0.50%
-8.32%
$ 1.58B
$ 373.62K
8
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 86.68
-0.12%
+1.36%
-5.10%
$ 1.33B
$ 715.00
9
Sky Protocol
Sky Protocol
SKY
$ 0.05142
-0.47%
+0.92%
-3.96%
$ 1.20B
$ 1.11M
10
syrupUSDC
syrupUSDC
SYRUPUSDC
$ 1.18
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.05B
$ 1.32M
11
MORPHO
MORPHO
MORPHO
$ 1.9618
-0.07%
+1.02%
+0.86%
$ 982.01M
$ 50.56K
12
JUST
JUST
JST
$ 0.10639
+0.07%
+0.88%
+4.25%
$ 905.90M
$ 527.78K
13
Polygon Ecosystem
Polygon Ecosystem
POL
$ 0.07552
+0.07%
+1.21%
-3.28%
$ 805.25M
$ 1.55M
14
Ethena
Ethena
ENA
$ 0.08443
-0.01%
+0.87%
-3.45%
$ 783.37M
$ 1.60M
15
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
JLP
$ 3.62
0.00%
+0.00%
-1.36%
$ 771.06M
$ 1.24M
16
Binance Staked SOL
Binance Staked SOL
BNSOL
$ 84.95
+0.12%
+0.01%
-1.59%
$ 767.61M
$ 221.07K
17
Bitway
Bitway
BTW
$ 0.308549
-1.45%
-4.82%
+38.92%
$ 669.28M
$ 2.28M
18
Lighter
Lighter
LIT
$ 2.2631
+0.24%
+2.23%
-2.60%
$ 566.75M
$ 616.90K
19
Jupiter
Jupiter
JUP
$ 0.1677
-0.18%
0.00%
-8.27%
$ 556.15M
$ 707.36K
20
PancakeSwap
PancakeSwap
CAKE
$ 1.436
0.00%
+0.63%
-0.76%
$ 504.92M
$ 100.46K
21
Ether.Fi Foundation
Ether.Fi Foundation
ETHFI
$ 0.4767
-0.23%
+6.97%
+23.51%
$ 420.52M
$ 8.26M
22
Injective
Injective
INJ
$ 4.174
+0.05%
-0.74%
-4.63%
$ 418.38M
$ 215.38K
23
Aerodrome Finance
Aerodrome Finance
AERO
$ 0.4021
+0.07%
+0.57%
-4.26%
$ 383.62M
$ 1.01M
24
Velvet
Velvet
VELVET
$ 0.83325
+0.26%
-14.23%
+92.49%
$ 365.36M
$ 3.18M
25
Curve
Curve
CRV
$ 0.241
0.00%
+0.38%
+1.13%
$ 365.07M
$ 1.51M
26
Staked USDai
Staked USDai
SUSDAI
$ 1.1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 354.40M
$ 520.45K
27
SUN
SUN
SUN
$ 0.018013
+0.07%
-0.28%
-0.12%
$ 346.20M
$ 4.63M
28
Pyth Network
Pyth Network
PYTH
$ 0.03962
+0.10%
+1.64%
-5.19%
$ 312.09M
$ 3.72M
29
SEI
SEI
SEI
$ 0.04004
+0.15%
-0.10%
-4.10%
$ 288.64M
$ 1.51M
30
StakeWise Staked ETH
StakeWise Staked ETH
OSETH
$ 2,001.61
+0.08%
+0.00%
-1.85%
$ 284.64M
$ 70.68K
31
tBTC
tBTC
TBTC
$ 63,035
+0.03%
+0.00%
-2.89%
$ 283.35M
$ 447.81K
32
JITO
JITO
JTO
$ 0.584
0.00%
+4.08%
+10.87%
$ 280.95M
$ 113.48K
33
TIA
TIA
TIA
$ 0.3046
+0.10%
+0.56%
-6.69%
$ 279.94M
$ 546.80K
34
Olympus
Olympus
OHM
$ 18.44
0.00%
-0.01%
-1.81%
$ 275.62M
$ 275.39K
35
Gnosis
Gnosis
GNO
$ 104.08
+0.03%
+0.32%
-2.73%
$ 274.01M
$ 934.99
36
Terra Classic
Terra Classic
LUNC
$ 0.00004893
+0.04%
+2.15%
-2.24%
$ 269.78M
$ 2.05B
37
Lido DAO
Lido DAO
LDO
$ 0.299
0.00%
+1.63%
+3.89%
$ 252.26M
$ 337.45K
38
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1.312
+0.31%
+1.86%
-4.43%
$ 224.70M
$ 119.84K
39
PayFi Strategy Token USDC
PayFi Strategy Token USDC
PSTUSDC
$ 1.12
0.00%
0.00%
0.00%
$ 215.14M
$ 478.03K
40
crvUSD
crvUSD
CRVUSD
$ 0.998728
0.00%
0.00%
0.00%
$ 212.96M
$ 2.37M
41
Staked Aave
Staked Aave
STKAAVE
$ 86.27
-0.35%
+0.01%
-4.75%
$ 211.20M
$ 1.20K
42
Maple Finance
Maple Finance
SYRUP
$ 0.16184
+0.29%
+6.66%
+8.24%
$ 195.06M
$ 425.82K
43
Falcon Finance
Falcon Finance
FF
$ 0.06585
-0.14%
+2.26%
+3.99%
$ 189.03M
$ 982.99K
44
Marinade Staked SOL
Marinade Staked SOL
MSOL
$ 105.55
+0.05%
+0.01%
-1.61%
$ 178.25M
$ 433.93K
45
Raydium
Raydium
RAY
$ 0.6235
+0.05%
+0.06%
-2.57%
$ 167.62M
$ 83.02K
46
Lido Earn ETH
Lido Earn ETH
EARNETH
$ 1,908.44
+0.03%
+0.00%
-1.78%
$ 163.62M
--
47
DEXE
DEXE
DEXE
$ 1.943
-1.52%
+0.10%
-11.06%
$ 163.03M
$ 63.27K
48
Compound
Compound
COMP
$ 16.25
+0.31%
+0.87%
-2.40%
$ 162.40M
$ 3.47K
49
Zebec Network
Zebec Network
ZBCN
$ 0.0015838
+0.69%
+0.95%
-8.77%
$ 157.28M
$ 125.13M
50
Convex Finance
Convex Finance
CVX
$ 1.567
+0.06%
+0.32%
-1.63%
$ 153.75M
$ 41.16K

سوالات متداول

(DeFi) در اکوسیستم Web3 به چه معناست؟
(DeFi) به سیستمی مالی گفته می‌شود که به‌طور کامل بر بستر شبکه‌های بلاک‌چین ساخته شده است. DeFi با استفاده از قراردادهای هوشمند، خدماتی مانند وام‌دهی، استقراض و معاملات را بدون نیاز به نهادهای متمرکز مانند بانک‌ها ارائه می‌دهد.
توکن‌های پروتکل DeFi چگونه ارزش اقتصادی ایجاد می‌کنند؟
توکن‌های پروتکل‌های DeFi با اعطای حق رأی در حاکمیت برای به‌روزرسانی‌های نرم‌افزاری و در بسیاری موارد با توزیع بخشی از کارمزدهای تراکنش پروتکل به دارندگان توکن، ارزش اقتصادی ایجاد می‌کنند.
کسب بازده در حوزه مالی غیرمتمرکز (DeFi) چیست؟
ییلد فارمینگ یک استراتژی محبوب در DeFi است که در آن کاربران دارایی‌های کریپتوی خود را در استخرهای نقدینگی پروتکل‌ها قفل می‌کنند. در ازای تأمین این نقدینگی، کاربران پاداش‌هایی به‌صورت سود یا توکن‌های جدید DeFi دریافت می‌کنند.
آیا پلتفرم‌های وام‌دهی مالی غیرمتمرکز (DeFi) امن هستند؟
در حالی که پلتفرم‌های DeFi شفافیت بالایی ارائه می‌دهند، پلتفرم‌های وام‌دهی DeFi دارای ریسک‌های ذاتی مانند آسیب‌پذیری‌های کدنویسی قراردادهای هوشمند، نوسانات شدید قیمت دارایی‌ها و احتمال لیکوئید شدن در زمان افت ناگهانی بازار هستند.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش امور مالی غیرمتمرکز (DeFi)، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.