پروتکل های مالی غیرمتمرکز (DeFi) از قراردادهای هوشمند برای بازسازی خدمات مالی سنتی—مانند وام دهی، استقراض و معاملات—روی بلاک چین استفاده می کنند. این شبکه های همتا به همتا نیاز به واسطه های متمرکز مانند بانک ها را حذف می کنند. توکن های دیفای معمولاً ارزش پروتکل را نمایندگی می کنند و به دارندگان حق رأی در حاکمیت و در برخی موارد سهم از درآمد را ارائه میدهند.
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