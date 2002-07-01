پروتکل‌ های مالی غیرمتمرکز (DeFi) از قراردادهای هوشمند برای بازسازی خدمات مالی سنتی—مانند وام‌ دهی، استقراض و معاملات—روی بلاک‌ چین استفاده می‌ کنند. این شبکه‌ های همتا‌ به‌ همتا نیاز به واسطه‌ های متمرکز مانند بانک‌ ها را حذف می‌ کنند. توکن‌ های دیفای معمولاً ارزش پروتکل را نمایندگی می‌ کنند و به دارندگان حق رأی در حاکمیت و در برخی موارد سهم از درآمد را ارائه می‌دهند.

زیان ناپایدار زمانی رخ می‌دهد که قیمت توکن‌ های واریزشده در یک استخر نقدینگی دیفای نسبت به زمان واریز اولیه تغییر قابل توجهی کند، و این موضوع ممکن است باعث شود تأمین‌کننده نقدینگی ارزشی کمتر از حالت نگهداری ساده دارایی‌ ها دریافت کند.

بازارسازان خودکار (AMM) به‌جای دفتر سفارشات سنتی، از فرمول‌ های الگوریتمی قیمت‌ گذاری استفاده می‌کنند. AMMها به کاربران اجازه می‌دهند دارایی‌های دیجیتال را به‌صورت مستقیم و روان در برابر یک استخر نقدینگی معامله کنند که به‌طور کامل توسط قراردادهای هوشمند مدیریت می‌شود.

یک صرافی غیرمتمرکز (DEX) یک بازار همتا‌ به‌ همتا است که در آن معامله‌ گران ارز دیجیتال تراکنش‌ ها را مستقیماً از کیف پول‌ های شخصی خود انجام می‌دهند، بدون اینکه نیاز باشد دارایی‌ها را به یک متولی یا صرافی متمرکز واریز کنند.

در حالی که پلتفرم‌های DeFi شفافیت بالایی ارائه می‌دهند، پلتفرم‌های وام‌دهی DeFi دارای ریسک‌های ذاتی مانند آسیب‌پذیری‌های کدنویسی قراردادهای هوشمند، نوسانات شدید قیمت دارایی‌ها و احتمال لیکوئید شدن در زمان افت ناگهانی بازار هستند.

ییلد فارمینگ یک استراتژی محبوب در DeFi است که در آن کاربران دارایی‌های کریپتوی خود را در استخرهای نقدینگی پروتکل‌ها قفل می‌کنند. در ازای تأمین این نقدینگی، کاربران پاداش‌هایی به‌صورت سود یا توکن‌های جدید DeFi دریافت می‌کنند.

توکن‌های پروتکل‌های DeFi با اعطای حق رأی در حاکمیت برای به‌روزرسانی‌های نرم‌افزاری و در بسیاری موارد با توزیع بخشی از کارمزدهای تراکنش پروتکل به دارندگان توکن، ارزش اقتصادی ایجاد می‌کنند.

(DeFi) به سیستمی مالی گفته می‌شود که به‌طور کامل بر بستر شبکه‌های بلاک‌چین ساخته شده است. DeFi با استفاده از قراردادهای هوشمند، خدماتی مانند وام‌دهی، استقراض و معاملات را بدون نیاز به نهادهای متمرکز مانند بانک‌ها ارائه می‌دهد.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش امور مالی غیرمتمرکز (DeFi)، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.