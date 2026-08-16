قیمت امروز Myria

قیمت لحظه‌ ای Myria (MYRIA) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 3.24% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MYRIA به USD برابر با $ 0 برای هر MYRIA می‌ باشد.

توکن Myria در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 549,586 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 28.29B MYRIA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، MYRIA در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.01667821 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز MYRIA طی یک ساعت گذشته به میزان -0.08% و در هفت روز اخیر به میزان -6.62% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Myria (MYRIA)

ارزش بازار $ 549.59K$ 549.59K $ 549.59K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 567.25K$ 567.25K $ 567.25K سرمایه در گردش 28.29B 28.29B 28.29B عرضه کل 50,000,000,000.0 50,000,000,000.0 50,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Myria برابر است با $ 549.59K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش MYRIA برابر است با 28.29B، و عرضه کل آن 50000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 567.25K است.