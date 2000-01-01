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برترین استیبل‌کوین‌ها بر اساس ارزش بازار

استیبل‌کوین‌ها ارزهای دیجیتالی هستند که برای حفظ ارزش ثابت طراحی شده‌اند و قیمت آن‌ها به دارایی‌های خارجی مانند ارزهای فیات متصل است. این دارایی‌ها مزایای تسویه سریع ارزهای دیجیتال را با حداقل نوسان بازار ترکیب می‌کنند. معامله‌گران از آن‌ها به‌عنوان پناهگاه امن در زمان نوسانات بازار، ابزار مبادله و ارز پایه برای جفت‌های معاملاتی استفاده می‌کنند.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Tether
Tether
USDT
$ 0.999119
0.00%
0.00%
-0.03%
$ 183.02B
$ 17.89B
2
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00095
0.00%
+0.01%
+0.03%
$ 74.87B
$ 30.16M
3
Sky Dollar
Sky Dollar
USDS
$ 1.0009
-0.01%
0.00%
+0.04%
$ 10.58B
$ 60.13K
4
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0008
+0.01%
0.00%
+0.02%
$ 4.49B
$ 219.84K
5
USD1
USD1
USD1
$ 1.00001
0.00%
0.00%
-0.06%
$ 4.39B
$ 1.18M
6
Global Dollar
Global Dollar
USDG
$ 0.999906
-0.01%
0.00%
-0.11%
$ 3.47B
$ 130.23M
7
PayPal USD
PayPal USD
PYUSD
$ 0.999671
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 2.77B
$ 35.72M
8
Ripple USD
Ripple USD
RLUSD
$ 1.0
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.72B
$ 59.15M
9
Decentralized USD
Decentralized USD
USDD
$ 0.9998
0.00%
-0.02%
+0.01%
$ 1.36B
$ 173.14
10
BFUSD
BFUSD
BFUSD
$ 0.999035
0.00%
0.00%
+0.02%
$ 1.32B
$ 1.29M
11
Falcon Finance
Falcon Finance
USDF
$ 0.996
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.30B
$ 21.07K
12
United Stables
United Stables
U
$ 1.0004
0.00%
-0.02%
+0.01%
$ 1.00B
$ 57.23K
13
GHO
GHO
GHO
$ 0.998276
-0.02%
0.00%
+0.04%
$ 697.80M
$ 815.66K
14
YLDS
YLDS
YLDS
$ 0.999213
0.00%
0.00%
-0.02%
$ 679.37M
$ 663.26K
15
Usual USD
Usual USD
USD0
$ 0.998667
0.00%
0.00%
-0.03%
$ 550.67M
$ 62.33K
16
TrueUSD
TrueUSD
TUSD
$ 0.9991
+0.01%
0.00%
+0.23%
$ 494.07M
$ 7.56K
17
EURC
EURC
EURC
$ 1.16
0.00%
0.00%
0.00%
$ 468.83M
$ 7.30M
18
A7A5
A7A5
A7A5
$ 0.01180074
0.00%
-0.00%
-2.78%
$ 462.90M
$ 132.93
19
USDtb
USDtb
USDTB
$ 0.999112
0.00%
0.00%
-0.08%
$ 357.65M
$ 456.64K
20
First Digital USD
First Digital USD
FDUSD
$ 0.9978
-0.01%
-0.01%
-0.04%
$ 336.77M
$ 18.06K
21
apxUSD
apxUSD
APXUSD
$ 0.930037
-0.18%
-0.00%
-1.50%
$ 301.32M
$ 2.65M
22
crvUSD
crvUSD
CRVUSD
$ 0.998566
-0.04%
0.00%
-0.09%
$ 212.94M
$ 2.13M
23
AUSD
AUSD
AUSD
$ 0.999131
0.00%
0.00%
-0.04%
$ 212.72M
$ 2.04M
24
Re Protocol reUSD
Re Protocol reUSD
REUSD
$ 1.095
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 196.39M
$ 2.13M
25
Polymarket USD
Polymarket USD
PUSD
$ 1.002
0.00%
+0.00%
+0.20%
$ 174.50M
$ 48.43K
26
EUR CoinVertible
EUR CoinVertible
EURCV
$ 1.16
0.00%
0.00%
+0.87%
$ 162.61M
$ 1.62M
27
GUSD
GUSD
GUSD
$ 0.998111
+0.01%
0.00%
-0.03%
$ 149.51M
$ 701.69K
28
Avant USD
Avant USD
AVUSD
$ 0.998577
0.00%
0.00%
-0.03%
$ 126.64M
$ 6.52K
29
JPYSC
JPYSC
JPYSC
$ 0.00627731
0.00%
0.00%
-0.92%
$ 125.83M
--
30
CASH
CASH
CASH
$ 0.999073
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 121.60M
$ 7.38M
31
Noble USDC
Noble USDC
USDC.N
$ 1.0
0.00%
+0.00%
+0.29%
$ 114.30M
$ 68.01K
32
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 0.99975
0.00%
0.00%
-0.03%
$ 113.38M
$ 1.50M
33
Cap USD
Cap USD
CUSD
$ 0.999885
0.00%
0.00%
0.00%
$ 102.89M
--
34
Unity USD
Unity USD
UUSD
$ 0.99903
0.00%
+0.00%
-0.03%
$ 99.90M
$ 2.43M
35
Saturn Dollar
Saturn Dollar
USDAT
$ 0.999148
0.00%
0.00%
-0.02%
$ 95.24M
$ 1.27M
36
USDa
USDa
USDA
$ 0.967102
0.00%
--
-3.48%
$ 94.54M
$ 10.67
37
Cygnus Finance Global USD
Cygnus Finance Global USD
CGUSD
$ 0.995098
0.00%
0.00%
-0.03%
$ 75.83M
$ 1.87
38
Lista USD
Lista USD
LISUSD
$ 0.997218
+0.01%
0.00%
-0.04%
$ 74.94M
$ 3.61K
39
Felix feUSD
Felix feUSD
FEUSD
$ 0.998503
-0.15%
-0.00%
+0.02%
$ 74.89M
$ 34.59K
40
Crown BRLV
Crown BRLV
BRLV
$ 0.191298
0.00%
0.00%
-2.66%
$ 71.70M
$ 415.50
41
Tori trUSD
Tori trUSD
TRUSD
$ 0.999493
-0.02%
0.00%
-0.02%
$ 64.13M
$ 1.09M
42
Royal Euro
Royal Euro
REUR
$ 4.13
0.00%
--
0.00%
$ 62.01M
$ 19.80M
43
StandX DUSD
StandX DUSD
DUSD
$ 0.998244
0.00%
0.00%
-0.01%
$ 60.62M
$ 71.37K
44
AllUnity CHF
AllUnity CHF
CHFAU
$ 1.23
0.00%
0.00%
-0.81%
$ 59.46M
$ 100.15
45
Precious Metals USD
Precious Metals USD
PMUSD
$ 0.61336
-0.05%
-0.05%
+14.71%
$ 57.66M
$ 36.56K
46
Eurite
Eurite
EURI
$ 1.1582
+0.01%
+0.10%
+0.22%
$ 57.47M
$ 4.86K
47
JPY Coin
JPY Coin
JPYC
$ 0.00625895
0.00%
-0.00%
-1.09%
$ 55.11M
$ 42.25K
48
Brazilian Digital
Brazilian Digital
BRZ
$ 0.190558
+0.08%
-0.00%
-2.13%
$ 54.56M
$ 6.07K
49
Neutrl USD
Neutrl USD
NUSD
$ 0.998253
0.00%
--
-0.08%
$ 53.30M
$ 10.32K
50
DOLA
DOLA
DOLA
$ 0.996768
-0.01%
0.00%
+0.05%
$ 52.97M
$ 519.53K

سوالات متداول

هدف اصلی استیبل‌کوین‌ها در بازار ارزهای دیجیتال چیست؟
استیبل‌کوین‌ها برای حفظ یک قیمت ثابت طراحی شده‌اند و به معامله‌گران ارز دیجیتال یک پناهگاه امن در برابر نوسانات بازار ارائه می‌دهند و همچنین به‌عنوان یک ابزار پرداخت قابل اعتماد برای خرید سایر دارایی‌های دیجیتال عمل می‌کنند.
آیا همه استیبل‌کوین‌ها به‌طور کامل توسط ارزهای فیات سنتی پشتیبانی می‌شوند؟
خیر. در حالی که استیبل‌ کوین‌ های دارای پشتوانه فیات به ذخایر بانکی متکی هستند، استیبل‌ کوین‌ های الگوریتمی از قراردادهای هوشمند برای تنظیم عرضه استفاده می‌کنند و استیبل‌ کوین‌ های دارای پشتوانه کریپتو از دارایی‌های دیجیتال با وثیقه بیش‌ ازحد برای حفظ پیوند قیمتی خود استفاده می‌کنند.
معامله‌گران ارز دیجیتال چگونه از استیبل‌کوین‌ها در بازارهای نزولی استفاده می‌کنند؟
در بازارهای نزولی، معامله‌ گران ارز دیجیتال معمولاً آلت‌ کوین‌ های پرنوسان را می‌ فروشند و استیبل‌ کوین نگه می‌دارند تا ارزش سرمایه خود را حفظ کنند و نقدینگی آماده برای فرصت‌های خرید جدید داشته باشند.
چرا جفت‌ های معاملاتی استیبل‌ کوین برای صرافی‌ های غیرمتمرکز (DEX) ضروری هستند؟
جفت‌ های معاملاتی استیبل‌کوین در صرافی‌ های غیرمتمرکز (DEX) یک مبنای قیمتی قابل اعتماد فراهم می‌ کنند و تضمین می‌کنند که تأمین‌کنندگان نقدینگی دچار زیان ناپایدار شدید ناشی از نوسانات شدید ارزهای دیجیتال نشوند.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش استیبل کوین‌ها، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.