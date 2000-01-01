استیبل‌کوین‌ها ارزهای دیجیتالی هستند که برای حفظ ارزش ثابت طراحی شده‌اند و قیمت آن‌ها به دارایی‌های خارجی مانند ارزهای فیات متصل است. این دارایی‌ها مزایای تسویه سریع ارزهای دیجیتال را با حداقل نوسان بازار ترکیب می‌کنند. معامله‌گران از آن‌ها به‌عنوان پناهگاه امن در زمان نوسانات بازار، ابزار مبادله و ارز پایه برای جفت‌های معاملاتی استفاده می‌کنند.

استیبل‌کوین‌ها برای حفظ یک قیمت ثابت طراحی شده‌اند و به معامله‌گران ارز دیجیتال یک پناهگاه امن در برابر نوسانات بازار ارائه می‌دهند و همچنین به‌عنوان یک ابزار پرداخت قابل اعتماد برای خرید سایر دارایی‌های دیجیتال عمل می‌کنند.

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دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش استیبل کوین‌ها، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.