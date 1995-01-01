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برترین توکن‌ های حکومتداری بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش حکومتداری را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Hyperliquid
Hyperliquid
HYPE
$ 57.03
+0.04%
+1.49%
+5.74%
$ 14.47B
$ 6.70K
2
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.249
+0.03%
+1.53%
-20.08%
$ 2.02B
$ 94.80K
3
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 86.64
-0.12%
+1.36%
-5.10%
$ 1.33B
$ 715.00
4
Polkadot
Polkadot
DOT
$ 0.7677
+0.01%
+0.83%
-4.91%
$ 1.29B
$ 1.14M
5
Internet Computer
Internet Computer
ICP
$ 2.249
-0.40%
+0.72%
+2.28%
$ 1.25B
$ 90.26K
6
Sky Protocol
Sky Protocol
SKY
$ 0.05139
-0.47%
+0.92%
-3.96%
$ 1.20B
$ 1.11M
7
Worldcoin
Worldcoin
WLD
$ 0.3497
-0.11%
+3.57%
+10.52%
$ 1.19B
$ 1.10M
8
Ethena
Ethena
ENA
$ 0.08441
-0.01%
+0.87%
-3.45%
$ 783.37M
$ 1.60M
9
COSMOS
COSMOS
ATOM
$ 1.475
+0.20%
-1.86%
+6.42%
$ 757.77M
$ 277.42K
10
Bitway
Bitway
BTW
$ 0.307163
-1.45%
-4.82%
+38.92%
$ 669.28M
$ 2.28M
11
PancakeSwap
PancakeSwap
CAKE
$ 1.435
0.00%
+0.63%
-0.76%
$ 504.92M
$ 100.46K
12
Arbitrum
Arbitrum
ARB
$ 0.0735
-0.10%
+0.16%
-7.37%
$ 459.74M
$ 2.38M
13
Curve
Curve
CRV
$ 0.2413
0.00%
+0.38%
+1.13%
$ 365.07M
$ 1.51M
14
FET
FET
FET
$ 0.1283
-0.08%
-4.26%
-6.64%
$ 289.14M
$ 3.55M
15
Olympus
Olympus
OHM
$ 18.44
0.00%
-0.01%
-1.81%
$ 275.62M
$ 275.39K
16
Lido DAO
Lido DAO
LDO
$ 0.3004
0.00%
+1.63%
+3.89%
$ 252.26M
$ 337.45K
17
Tezos
Tezos
XTZ
$ 0.1997
+0.40%
+2.20%
-2.44%
$ 217.03M
$ 298.91K
18
OP
OP
OP
$ 0.08557
+0.06%
+0.22%
-4.44%
$ 183.80M
$ 497.13K
19
ENS
ENS
ENS
$ 4.068
+0.22%
+0.92%
-5.27%
$ 164.18M
$ 13.18K
20
Compound
Compound
COMP
$ 16.28
+0.31%
+0.87%
-2.40%
$ 162.40M
$ 3.47K
21
Convex Finance
Convex Finance
CVX
$ 1.571
+0.06%
+0.32%
-1.63%
$ 153.75M
$ 41.16K
22
ApeCoin
ApeCoin
APE
$ 0.1235
+0.49%
+0.08%
-6.93%
$ 123.50M
$ 881.35K
23
1INCH
1INCH
1INCH
$ 0.08266
0.00%
-0.48%
-2.11%
$ 116.55M
$ 696.51K
24
RealLink
RealLink
REAL
$ 0.07271
+0.06%
-0.04%
-4.66%
$ 99.85M
$ 2.74M
25
dYdX
dYdX
DYDX
$ 0.11108
+0.15%
+1.92%
-2.80%
$ 93.79M
$ 616.39K
26
Kaito
Kaito
KAITO
$ 0.3722
-0.13%
-6.70%
-45.62%
$ 90.11M
$ 3.67M
27
RE
RE
RE
$ 0.45699
+0.89%
+5.38%
+12.44%
$ 73.31M
$ 246.85K
28
XPR Network
XPR Network
XPR
$ 0.0024724
+0.12%
+0.40%
-1.04%
$ 72.11M
$ 35.32M
29
YearnFinance
YearnFinance
YFI
$ 1,947.7
-0.16%
+1.33%
-5.56%
$ 69.98M
$ 30.07
30
SNX
SNX
SNX
$ 0.1994
+0.15%
+1.47%
-5.75%
$ 68.83M
$ 309.89K
31
0x
0x
ZRX
$ 0.07748
+0.30%
+0.70%
-5.63%
$ 65.56M
$ 728.87K
32
Wormhole
Wormhole
W
$ 0.008475
+0.57%
+3.21%
-0.73%
$ 50.81M
$ 16.12M
33
SUSHI
SUSHI
SUSHI
$ 0.16
+0.38%
+1.39%
-6.70%
$ 45.95M
$ 389.21K
34
Lorenzo Protocol
Lorenzo Protocol
BANK
$ 0.03712
-0.37%
-0.16%
-4.74%
$ 44.11M
$ 55.87M
35
Spark
Spark
SPK
$ 0.01428
+0.07%
+0.85%
-3.71%
$ 39.95M
$ 4.08M
36
$ 0.006024
+0.28%
+2.50%
-1.39%
$ 38.58M
$ 9.92M
37
Alaya AI
Alaya AI
AGT
$ 0.015443
-0.04%
-3.71%
+1.67%
$ 35.50M
$ 3.63M
38
AnkrNetwork
AnkrNetwork
ANKR
$ 0.003397
+0.47%
+1.61%
-6.09%
$ 34.07M
$ 16.42M
39
Rocket Pool
Rocket Pool
RPL
$ 1.388
+0.22%
+0.88%
-10.29%
$ 31.03M
$ 50.35K
40
UMA
UMA
UMA
$ 0.3271
+0.25%
+0.31%
-4.36%
$ 29.61M
$ 160.58K
41
Bancor
Bancor
BNT
$ 0.2684
0.00%
+3.59%
-1.58%
$ 28.93M
$ 209.55K
42
deBridge
deBridge
DBR
$ 0.01504
-0.66%
-0.66%
+5.62%
$ 28.93M
$ 3.59M
43
HashKey Platform
HashKey Platform
HSK
$ 0.08376
+0.19%
+0.73%
+2.43%
$ 28.92M
$ 759.46K
44
Band
Band
BAND
$ 0.155631
+0.06%
-0.00%
-10.58%
$ 28.13M
$ 1.09M
45
SaharaAI
SaharaAI
SAHARA
$ 0.007827
+0.22%
+0.92%
-6.84%
$ 26.65M
$ 7.71M
46
FRAX
FRAX
FRAX
$ 0.2893
+0.52%
+1.47%
-9.92%
$ 25.64M
$ 196.97K
47
Core DAO
Core DAO
CORE
$ 0.02026
-0.59%
+9.69%
-2.61%
$ 24.95M
$ 4.44M
48
CyberConnect
CyberConnect
CYBER
$ 0.3015
+1.10%
+2.58%
-4.99%
$ 21.24M
$ 186.93K
49
Kyber Network
Kyber Network
KNC
$ 0.1006
+0.20%
+1.10%
-5.08%
$ 21.09M
$ 507.57K
50
Arkham
Arkham
ARKM
$ 0.09213
+0.23%
+1.02%
-6.21%
$ 20.72M
$ 644.38K

سوالات متداول

توکن‌ های حکومتداری چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های حکومتداری به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 193 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $29.99B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن حکومتداری چیست؟
در میان توکن‌ های دسته حکومتداری که در MEXC رصد می‌شوند، توکن VOLT با ثبت تغییر قیمتی 745.50% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن حکومتداری در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 193 توکن از دسته حکومتداری را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص حکومتداری می‌توان به HYPE, UNI, AAVE اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته حکومتداری چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های حکومتداری در حال حاضر حدود $29.99B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش حکومتداری، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.