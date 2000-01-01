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برترین توکن‌ های پرپچوال بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش پرپچوال را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Hyperliquid
Hyperliquid
HYPE
$ 57.03
+0.04%
+1.49%
+5.74%
$ 14.47B
$ 6.70K
2
Aster
Aster
ASTER
$ 0.601
+0.13%
-0.07%
-1.70%
$ 1.62B
$ 530.75K
3
Lighter
Lighter
LIT
$ 2.2631
+0.24%
+2.23%
-2.60%
$ 566.75M
$ 616.90K
4
Jupiter
Jupiter
JUP
$ 0.1677
-0.18%
0.00%
-8.27%
$ 556.15M
$ 707.36K
5
PancakeSwap
PancakeSwap
CAKE
$ 1.436
0.00%
+0.63%
-0.76%
$ 504.92M
$ 100.46K
6
Raydium
Raydium
RAY
$ 0.6235
+0.05%
+0.06%
-2.57%
$ 167.62M
$ 83.02K
7
Genius
Genius
GENIUS
$ 0.37282
+0.39%
+1.20%
+8.72%
$ 126.18M
$ 180.89K
8
dYdX
dYdX
DYDX
$ 0.11116
+0.15%
+1.92%
-2.80%
$ 93.79M
$ 616.39K
9
GMX
GMX
GMX
$ 6.668
-0.49%
+0.06%
+3.78%
$ 69.44M
$ 8.15K
10
Derive
Derive
DRV
$ 0.09243
-0.02%
-0.09%
-5.15%
$ 68.28M
$ 576.50K
11
Avantis
Avantis
AVNT
$ 0.10156
0.00%
-3.17%
+7.47%
$ 32.90M
$ 1.58M
12
ApeX Protocol
ApeX Protocol
APEX
$ 0.1815
+0.28%
-4.46%
-17.18%
$ 25.26M
$ 435.11K
13
MYX Finance
MYX Finance
MYX
$ 0.07281
+0.11%
-2.53%
-3.44%
$ 24.04M
$ 1.71M
14
Arkham
Arkham
ARKM
$ 0.09215
+0.23%
+1.02%
-6.21%
$ 20.72M
$ 644.38K
15
Wootrade Network
Wootrade Network
WOO
$ 0.01077
+0.19%
+3.08%
-9.32%
$ 20.21M
$ 5.33M
16
Based
Based
BASED
$ 0.08293
+1.46%
+11.07%
+10.69%
$ 19.55M
$ 2.89M
17
Aevo
Aevo
AEVO
$ 0.02023
+0.80%
+4.12%
-2.41%
$ 18.54M
$ 3.02M
18
Infinex
Infinex
INX
$ 0.008356
+0.49%
+0.23%
-1.68%
$ 16.73M
$ 13.14M
19
Coin98
Coin98
C98
$ 0.01451
+1.38%
+6.28%
-3.98%
$ 14.73M
$ 4.79M
20
Gains Network
Gains Network
GNS
$ 0.5231
-0.10%
-0.59%
-0.85%
$ 12.27M
$ 106.92K
21
SynFutures
SynFutures
F
$ 0.002733
-0.07%
+2.09%
-6.72%
$ 11.73M
$ 23.97M
22
Orderly Network
Orderly Network
ORDER
$ 0.0295
+0.34%
+4.61%
+0.34%
$ 11.49M
$ 2.81M
23
heyAura
heyAura
ADX
$ 0.0618
+0.33%
+0.65%
-7.77%
$ 9.13M
$ 63.29K
24
THENA
THENA
THE
$ 0.06326
+1.03%
+5.38%
-5.67%
$ 8.36M
$ 1.05M
25
MUX Protocol
MUX Protocol
MCB
$ 2.08
0.00%
--
-0.48%
$ 7.90M
$ 10.30
26
Strike
Strike
STRIKE
$ 0.408644
+1.27%
+0.02%
-2.84%
$ 7.36M
$ 4.94K
27
Pear Protocol
Pear Protocol
PEAR
$ 0.01441776
0.00%
-0.00%
+1.34%
$ 6.98M
$ 488.78
28
Drift Protocol
Drift Protocol
DRIFT
$ 0.01139
+0.09%
+0.89%
-17.80%
$ 6.95M
$ 5.00M
29
Quickswap
Quickswap
QUICK
$ 0.008232
+0.39%
+1.42%
+0.28%
$ 6.28M
$ 6.66M
30
Pika Protocol
Pika Protocol
PIKA
$ 0.312339
0.00%
--
0.00%
$ 5.93M
$ 11.04
31
SYMM
SYMM
SYMM
$ 0.035
0.00%
-11.84%
+5.11%
$ 5.78M
$ 156.25K
32
Nomina
Nomina
NOM
$ 0.001656
-1.14%
+7.82%
-2.36%
$ 4.80M
$ 39.77M
33
LeverUp
LeverUp
LV
$ 0.052741
-0.14%
-0.01%
-1.34%
$ 4.75M
$ 9.45
34
Bluefin
Bluefin
BLUE
$ 0.007638
+0.96%
+0.25%
-8.86%
$ 3.85M
$ 7.07M
35
VOOI
VOOI
VOOI
$ 0.008264
-0.29%
-0.65%
-9.49%
$ 2.60M
$ 6.35M
36
Cryptex Finance
Cryptex Finance
CTX
$ 0.263595
-0.06%
-0.00%
-6.97%
$ 2.46M
$ 265.55K
37
Perpetual Protocol
Perpetual Protocol
PERP
$ 0.01838681
+0.08%
-0.02%
-5.75%
$ 2.43M
$ 41.65K
38
Foxify
Foxify
FOX
$ 0.222927
0.00%
+0.01%
+2.60%
$ 2.31M
$ 4.46
39
Omnipair
Omnipair
OMFG
$ 0.166453
0.00%
0.00%
-1.55%
$ 2.30M
$ 4.79K
40
Fulcrom
Fulcrom
FUL
$ 0.00089747
+0.33%
-0.00%
-4.89%
$ 2.12M
$ 3.41K
41
Kodiak Finance
Kodiak Finance
KDK
$ 0.110274
-0.02%
+0.00%
-1.40%
$ 1.63M
$ 36.75K
42
Full Moon
Full Moon
FM
$ 0.00180778
0.00%
-0.00%
-7.01%
$ 1.58M
$ 60.25
43
Rails
Rails
RAILS
$ 0.04614139
0.00%
+0.02%
+1.55%
$ 1.56M
$ 628.87
44
Storm Trade
Storm Trade
STORM
$ 0.004155
-0.12%
-2.74%
-6.21%
$ 1.07M
$ 18.55M
45
Contango
Contango
TANGO
$ 0.00168803
+0.04%
--
-13.70%
$ 772.72K
$ 10.01
46
IDEX
IDEX
IDEX
$ 0.0007083
+0.02%
-0.00%
-6.00%
$ 708.30K
$ 12.22K
47
KiloEx
KiloEx
KILO
$ 0.00311955
-0.04%
+0.00%
+5.46%
$ 660.41K
$ 4.53K
48
Aark Digital
Aark Digital
AARK
$ 0.00087902
0.00%
-0.00%
+2.51%
$ 540.47K
$ 1.02K
49
SigmaDotMoney
SigmaDotMoney
SIGMA
$ 0.00349688
-0.04%
-0.01%
+2.02%
$ 507.05K
$ 1.89K
50
K9
K9
K9
$ 0.00044745
+0.01%
-0.09%
-39.84%
$ 502.49K
$ 5.13K

سوالات متداول

توکن‌ های پرپچوال چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های پرپچوال به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 80 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $18.58B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن پرپچوال چیست؟
در میان توکن‌ های دسته پرپچوال که در MEXC رصد می‌شوند، توکن BASED با ثبت تغییر قیمتی 11.07% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن پرپچوال در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 80 توکن از دسته پرپچوال را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص پرپچوال می‌توان به HYPE, ASTER, LIT اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته پرپچوال چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های پرپچوال در حال حاضر حدود $18.58B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش پرپچوال، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.