Какова текущая цена apxUSD?

apxUSD торгуется по цене ₽70.6938710972719680000, за последние 24 часа его цена изменилась на 0.49%. Этот показатель отражает актуальную цену, собранную с глобальных бирж.

Как текущая цена соотносится с историческими уровнями?

ATH apxUSD составляет ₽75.7146822604480000, тогда как ATL — ₽53.6886676924701040000. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает инвесторам оценить долгосрочный потенциал и предыдущие циклы роста.

Какова сегодня общая оценка APXUSD?

Рыночная капитализация составляет ₽22931264321.8147524560000, что ставит актив на 123-е место среди всех криптовалют.

Насколько активно участие apxUSD на рынке?

За последние 24 часа объем торгов активом составил ₽--, что демонстрирует частоту участия трейдеров в торговле APXUSD.

Что такое обращаемое предложение и почему это важно?

В настоящее время в обращении находится 324374050.3269074 токенов; динамика предложения влияет на ограниченность, темпы инфляции и долгосрочные тенденции оценки.

К какой категории относится apxUSD?

apxUSD входит в классификацию Stablecoins,USD Stablecoin,BNB Chain Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Base Ecosystem, которая объединяет его с другими активами, имеющими схожую полезность или роль в экосистеме.

Как -- влияет на ценность APXUSD?

Работа в сети -- позволяет APXUSD использовать особые скорости транзакций, комиссии, модели безопасности и функциональность смарт-контрактов, что способствует его широкому принятию.