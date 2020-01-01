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Топ токенов категории Tokenized Treasuries по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Tokenized Treasuries. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Circle USYC
Circle USYC
USYC
$ 1.13
0.00%
0.00%
0.00%
$ 3.01B
$ 5.67K
2
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BUIDL
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.73B
--
3
Ondo US Dollar Yield
Ondo US Dollar Yield
USDY
$ 1.14
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.14B
$ 1.07M
4
Invesco Short Duration US Government Securities Fund
Invesco Short Duration US Government Securities Fund
USTB
$ 11.17
0.00%
0.00%
0.00%
$ 949.38M
--
5
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
JTRSY
$ 1.11
0.00%
0.00%
0.00%
$ 871.90M
--
6
Theo Short Duration US Treasury Fund
Theo Short Duration US Treasury Fund
THBILL
$ 1.016
0.00%
0.00%
0.00%
$ 117.75M
$ 109.41
7
Midas mTBILL
Midas mTBILL
MTBILL
$ 1.069
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 66.15M
--
8
Sygnum FIUSD Liquidity Fund
Sygnum FIUSD Liquidity Fund
FIUSD
$ 11,979.98
0.00%
0.00%
+0.06%
$ 47.89M
--
9
Nest Treasury Vault
Nest Treasury Vault
NTBILL
$ 1.053
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.44M
--
10
USDM1
USDM1
USDM1
$ 1.005
0.00%
-0.00%
-2.24%
$ 1.03M
$ 194.81

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Tokenized Treasuries и почему они так популярны?
Токены категории Tokenized Treasuries представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 10 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $9.93B.
Какой токен из категории Tokenized Treasuries демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Tokenized Treasuries, отслеживаемых на MEXC, USYC продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 0.00% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Tokenized Treasuries находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 10 токенов категории Tokenized Treasuries, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Tokenized Treasuries относятся USYC, BUIDL, USDY. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Tokenized Treasuries?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Tokenized Treasuries составляет примерно $9.93B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Tokenized Treasuries, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.