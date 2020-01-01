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Топ токенов категории Опционы по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Опционы. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Derive
Derive
DRV
$ 0.09512
0.00%
-2.29%
-7.91%
$ 70.22M
$ 571.18K
2
SIREN
SIREN
SIREN
$ 0.03859
-0.80%
+0.59%
+14.99%
$ 27.13M
$ 3.70M
3
Hegic
Hegic
HEGIC
$ 0.0140575
-0.21%
--
-0.02%
$ 15.15M
$ 5.11K
4
Atlético de Madrid
Atlético de Madrid
ATM
$ 1.4892
-0.12%
-3.37%
-6.99%
$ 12.54M
$ 37.29K
5
Strike
Strike
STRIKE
$ 0.396669
-0.91%
-0.05%
-7.49%
$ 7.14M
$ 12.88K
6
HXRO
HXRO
HXRO
$ 0.00159814
-0.21%
-0.04%
-21.57%
$ 1.60M
$ 72.63
7
Ribbon Finance
Ribbon Finance
RBN
$ 0.02078187
0.00%
--
+6.05%
$ 1.40M
$ 1.96
8
Exotic Markets
Exotic Markets
EXO
$ 0.086729
-0.06%
-0.01%
+2.32%
$ 867.29K
$ 44.61
9
Divergence Protocol
Divergence Protocol
DIVER
$ 0.00113118
0.00%
--
+0.05%
$ 746.58K
$ 42.38K
10
Deri Protocol
Deri Protocol
DERI
$ 0.00078547
-0.05%
--
+1.54%
$ 367.54K
$ 14.93
11
Ithaca Protocol
Ithaca Protocol
ITHACA
$ 0.00040663
0.00%
+0.01%
+7.42%
$ 271.16K
$ 46.40K
12
Typus
Typus
TYPUS
$ 0.00020653
+0.06%
-0.00%
-0.41%
$ 206.53K
$ 28.21
13
Bitune
Bitune
TUNE
$ 0.00154682
0.00%
--
+14.76%
$ 154.68K
$ 161.70
14
LogX Network
LogX Network
LOGX
$ 2.27E-5
0.00%
-0.50%
+6.92%
$ 18.22K
--
15
Oddz
Oddz
ODDZ
$ 0.000171
0.00%
--
+0.42%
$ 15.29K
$ 16.79
16
Advanced
Advanced
AUC
$ 0.0001351
-0.37%
-0.37%
-1.03%
--
$ 473.30M
17
Rain Protocol
Rain Protocol
RAIN
$ 0.0128823
-0.27%
+1.86%
+3.06%
--
$ 256.68M

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Опционы и почему они так популярны?
Токены категории Опционы представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 17 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $137.83M.
Какой токен из категории Опционы демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Опционы, отслеживаемых на MEXC, RAIN продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 1.86% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Опционы находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 17 токенов категории Опционы, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Опционы относятся DRV, SIREN, HEGIC. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Опционы?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Опционы составляет примерно $137.83M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Опционы, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.