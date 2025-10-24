Текущая цена Umbrella Network сегодня составляет 0,00021522 USD. Следите за обновлениями цены UMB к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены UMB прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Umbrella Network сегодня составляет 0,00021522 USD. Следите за обновлениями цены UMB к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены UMB прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о UMB

Информация о цене UMB

Официальный сайт UMB

Токеномика UMB

Прогноз цен UMB

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Umbrella Network

Цена Umbrella Network (UMB)

Не в листинге

Текущая цена 1 UMB в USD:

$0,00021521
$0,00021521$0,00021521
+3,70%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Umbrella Network (UMB) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 01:19:11 (UTC+8)

Информация о ценах Umbrella Network (UMB) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00020718
$ 0,00020718$ 0,00020718
Мин 24Ч
$ 0,00034764
$ 0,00034764$ 0,00034764
Макс 24Ч

$ 0,00020718
$ 0,00020718$ 0,00020718

$ 0,00034764
$ 0,00034764$ 0,00034764

$ 2,62
$ 2,62$ 2,62

$ 0,00020619
$ 0,00020619$ 0,00020619

-11,42%

+3,73%

-21,30%

-21,30%

Текущая цена Umbrella Network (UMB) составляет $0,00021522. За последние 24 часа UMB торговался в диапазоне от $ 0,00020718 до $ 0,00034764, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена UMB за все время составляет $ 2,62, а минимальная – $ 0,00020619.

Что касается краткосрочной динамики, UMB изменился на -11,42% за последний час, на +3,73% за 24 часа и на -21,30% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Umbrella Network (UMB)

$ 92,33K
$ 92,33K$ 92,33K

--
----

$ 96,31K
$ 96,31K$ 96,31K

429,02M
429,02M 429,02M

447 532 308,6155464
447 532 308,6155464 447 532 308,6155464

Текущая рыночная капитализация Umbrella Network составляет $ 92,33K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение UMB составляет 429,02M, а общее предложение – 447532308.6155464. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 96,31K.

История цен Umbrella Network (UMB) в USD

За сегодня изменение цены Umbrella Network на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Umbrella Network на USD составило $ -0,0000690489.
За последние 60 дней изменение цены Umbrella Network на USD составило $ -0,0001980951.
За последние 90 дней изменение цены Umbrella Network на USD составило $ -0,002731231170357596.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+3,73%
30 дней$ -0,0000690489-32,08%
60 дней$ -0,0001980951-92,04%
90 дней$ -0,002731231170357596-92,69%

Что такое Umbrella Network (UMB)

ERC20 Token for Umbrella Network's community owned, layer 2 oracle

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Umbrella Network (UMB)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Umbrella Network (USD)

Сколько будет стоить Umbrella Network (UMB) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Umbrella Network (UMB) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Umbrella Network.

Проверьте прогноз цены Umbrella Network!

UMB на местную валюту

Токеномика Umbrella Network (UMB)

Понимание токеномики Umbrella Network (UMB) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена UMB прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Umbrella Network (UMB)

Сколько стоит Umbrella Network (UMB) на сегодня?
Актуальная цена UMB в USD – 0,00021522 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена UMB в USD?
Текущая цена UMB в USD составляет $ 0,00021522. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Umbrella Network?
Рыночная капитализация UMB составляет $ 92,33K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение UMB?
Циркулирующее предложение UMB составляет 429,02M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) UMB?
UMB достиг максимальной цены (ATH) в 2,62 USD.
Какова была минимальная цена UMB за все время (ATL)?
UMB достиг минимальной цены (ATL) в 0,00020619 USD.
Каков объем торгов UMB?
Объем торгов за последние 24 часа для UMB составляет -- USD.
Вырастет ли UMB в цене в этом году?
UMB может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены UMB для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 01:19:11 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Umbrella Network (UMB)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.