Что такое Umbrella Network (UMB)

ERC20 Token for Umbrella Network's community owned, layer 2 oracle ERC20 Token for Umbrella Network's community owned, layer 2 oracle

Источник Umbrella Network (UMB) Официальный веб-сайт

Прогноз цены Umbrella Network (USD)

Сколько будет стоить Umbrella Network (UMB) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Umbrella Network (UMB) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Umbrella Network.

Проверьте прогноз цены Umbrella Network!

UMB на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика Umbrella Network (UMB)

Понимание токеномики Umbrella Network (UMB) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена UMB прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Umbrella Network (UMB) Сколько стоит Umbrella Network (UMB) на сегодня? Актуальная цена UMB в USD – 0,00021522 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена UMB в USD? $ 0,00021522 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена UMB в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Umbrella Network? Рыночная капитализация UMB составляет $ 92,33K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение UMB? Циркулирующее предложение UMB составляет 429,02M USD . Какова была максимальная цена (ATH) UMB? UMB достиг максимальной цены (ATH) в 2,62 USD . Какова была минимальная цена UMB за все время (ATL)? UMB достиг минимальной цены (ATL) в 0,00020619 USD . Каков объем торгов UMB? Объем торгов за последние 24 часа для UMB составляет -- USD . Вырастет ли UMB в цене в этом году? UMB может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены UMB для более подробного анализа.

