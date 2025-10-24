Что такое SGC (SGC)

SGC (SG Coin) is the native utility token for Kai Sangokushi Taisen – Battle of Three Kingdoms, a blockchain-based trading card game (TCG) developed by Double Jump Tokyo in collaboration with Sega. The game reimagines the classic Sangokushi Taisen arcade experience, integrating NFT-based Warlord Cards representing historical figures from the Three Kingdoms era. SGC operates on the Oasys Layer-2 blockchain, specifically within the SG Verse ecosystem, co-developed by Double Jump Tokyo and AltLayer. Initially, SGC is used for in-game purchases, with plans to expand its utility to other game features over time.

Прогноз цены SGC (USD)

Сколько будет стоить SGC (SGC) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов SGC (SGC) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для SGC.

Проверьте прогноз цены SGC!

SGC на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика SGC (SGC)

Понимание токеномики SGC (SGC) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена SGC прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о SGC (SGC) Сколько стоит SGC (SGC) на сегодня? Актуальная цена SGC в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена SGC в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена SGC в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация SGC? Рыночная капитализация SGC составляет $ 1,67M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение SGC? Циркулирующее предложение SGC составляет 6,60B USD . Какова была максимальная цена (ATH) SGC? SGC достиг максимальной цены (ATH) в 0,00415112 USD . Какова была минимальная цена SGC за все время (ATL)? SGC достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов SGC? Объем торгов за последние 24 часа для SGC составляет -- USD . Вырастет ли SGC в цене в этом году? SGC может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены SGC для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии SGC (SGC)