DEW is the native utility token of the MoonEx ecosystem, designed to empower users and align incentives across trading, governance, and rewards. The token serves as the backbone of MoonEx by enabling governance participation (DewDAO), staking, liquidity incentives, and community rewards. DEW holders gain access to reduced costs, exclusive features, early token listings, and platform decision-making rights. Beyond utility within MoonEx, DEW aims to evolve into a widely adopted digital asset that represents community ownership, governance power, and a stake in the future of decentralized finance.

Сколько будет стоить DEW (DEW) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов DEW (DEW) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для DEW.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о DEW (DEW) Сколько стоит DEW (DEW) на сегодня? Актуальная цена DEW в USD – 0,0014624 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена DEW в USD? $ 0,0014624 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена DEW в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация DEW? Рыночная капитализация DEW составляет $ 1,32M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение DEW? Циркулирующее предложение DEW составляет 876,58M USD . Какова была максимальная цена (ATH) DEW? DEW достиг максимальной цены (ATH) в 0,00922376 USD . Какова была минимальная цена DEW за все время (ATL)? DEW достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов DEW? Объем торгов за последние 24 часа для DEW составляет -- USD . Вырастет ли DEW в цене в этом году? DEW может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены DEW для более подробного анализа.

