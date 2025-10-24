Текущая цена DEW сегодня составляет 0,0014624 USD. Следите за обновлениями цены DEW к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены DEW прямо сейчас на MEXC.Текущая цена DEW сегодня составляет 0,0014624 USD. Следите за обновлениями цены DEW к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены DEW прямо сейчас на MEXC.

Текущая цена 1 DEW в USD:

$0,0014624
$0,0014624
-15,80%1D
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
График цены DEW (DEW) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 00:35:14 (UTC+8)

Информация о ценах DEW (DEW) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00129324
$ 0,00129324
Мин 24Ч
$ 0,00176517
$ 0,00176517
Макс 24Ч

$ 0,00129324
$ 0,00129324

$ 0,00176517
$ 0,00176517

$ 0,00922376
$ 0,00922376

$ 0
$ 0

-1,51%

-15,89%

-39,42%

-39,42%

Текущая цена DEW (DEW) составляет $0,0014624. За последние 24 часа DEW торговался в диапазоне от $ 0,00129324 до $ 0,00176517, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена DEW за все время составляет $ 0,00922376, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, DEW изменился на -1,51% за последний час, на -15,89% за 24 часа и на -39,42% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация DEW (DEW)

$ 1,32M
$ 1,32M

--
--

$ 1,51M
$ 1,51M

876,58M
876,58M

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация DEW составляет $ 1,32M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение DEW составляет 876,58M, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 1,51M.

История цен DEW (DEW) в USD

За сегодня изменение цены DEW на USD составило $ -0,000276335703247631.
За последние 30 дней изменение цены DEW на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены DEW на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены DEW на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,000276335703247631-15,89%
30 дней$ 0--
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое DEW (DEW)

DEW is the native utility token of the MoonEx ecosystem, designed to empower users and align incentives across trading, governance, and rewards. The token serves as the backbone of MoonEx by enabling governance participation (DewDAO), staking, liquidity incentives, and community rewards. DEW holders gain access to reduced costs, exclusive features, early token listings, and platform decision-making rights. Beyond utility within MoonEx, DEW aims to evolve into a widely adopted digital asset that represents community ownership, governance power, and a stake in the future of decentralized finance.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Прогноз цены DEW (USD)

Сколько будет стоить DEW (DEW) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов DEW (DEW) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для DEW.

Проверьте прогноз цены DEW!

DEW на местную валюту

Токеномика DEW (DEW)

Понимание токеномики DEW (DEW) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена DEW прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о DEW (DEW)

Сколько стоит DEW (DEW) на сегодня?
Актуальная цена DEW в USD – 0,0014624 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена DEW в USD?
Текущая цена DEW в USD составляет $ 0,0014624. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация DEW?
Рыночная капитализация DEW составляет $ 1,32M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение DEW?
Циркулирующее предложение DEW составляет 876,58M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) DEW?
DEW достиг максимальной цены (ATH) в 0,00922376 USD.
Какова была минимальная цена DEW за все время (ATL)?
DEW достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов DEW?
Объем торгов за последние 24 часа для DEW составляет -- USD.
Вырастет ли DEW в цене в этом году?
DEW может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены DEW для более подробного анализа.
Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.