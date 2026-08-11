Какова текущая цена Oggchain?

Живая цена Oggchain (OGG) составляет ₽ RUB. Эта оценка в реальном времени обновляется непрерывно и объединяет данные о ценах с крупнейших мировых бирж, чтобы обеспечить вам точный рыночный курс.

Какое место занимает Oggchain на рынке?

В настоящее время Oggchain находится на 6168-м месте в рейтинге рынка, поддерживаемом рыночной капитализацией ₽5956096.9763557360000. На этот рейтинг влияют глубина ликвидности, общее спроса инвесторов и количество токенов в обращении.

Каково количество токенов OGG в обращении?

Количество токенов OGG в обращении составляет 1065225863.8717 единиц, что отражает их доступность на открытом рынке. Это число играет важную роль в определении рыночной оценки, ограниченности предложения и долгосрочной динамики инфляции.

Какой диапазон цен Oggchain за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена Oggchain колебалась в диапазоне от ₽ (минимум за 24 часа) до ₽ (максимум за 24 часа). Этот диапазон волатильности помогает трейдерам понять краткосрочный импульс и непредсказуемость рынка.

Насколько Oggchain удалён от своего максимума и минимума за всё время?

Oggchain достиг максимальной цены ₽, тогда как самая низкая зарегистрированная цена (ATL) составляет ₽. Эти исторические ориентиры позволяют трейдерам оценивать долгосрочный потенциал и циклы цен.

Насколько активно сегодня торгуется OGG?

Объём торгов за последние 24 часа составляет ₽--, что отражает текущую активность на рынке. Более высокий объём часто указывает на повышенный интерес инвесторов и большую ликвидность рынка.

Что влияет на направление последних трендов для Oggchain?

Текущее изменение цены 10.69% за последние 24 часа формируется под воздействием рыночных настроений, торговой активности, макроэкономических факторов и специфических обновлений экосистемы, связанных с Smart Contract Platform,BNB Chain Ecosystem,Layer 1 (L1),Meme,Proof of Work (PoW). Резкие росты объёма также могут служить катализаторами резких движений цен.