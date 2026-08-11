Сегодняшняя цена Obol

Текущая цена Obol (OBOL) сегодня составляет $ 0.00235515 с изменением 15.85% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации OBOL на USD составляет $ 0.00235515 за OBOL.

На данный момент Obol занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 749,842, при оборотном предложении 318.38M OBOL. В течение последних 24 часов, OBOL торговался в диапазоне от $ 0.00192507 (минимум) до $ 0.00288193 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0.380077, тогда как исторический минимум составил $ 0.00192507.

В краткосрочной перспективе OBOL изменился на +0.99% за последний час и на -24.44% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 638.27K.

Рыночная информация Obol (OBOL)

Рыночная капитализация $ 749.84K$ 749.84K $ 749.84K Объем (24Ч) $ 638.27K$ 638.27K $ 638.27K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 1.18M$ 1.18M $ 1.18M Оборотное предложение 318.38M 318.38M 318.38M Общее предложение 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Текущая рыночная капитализация Obol составляет $ 749.84K, при 24-часовом объеме торгов $ 638.27K. Циркулируещее обращение OBOL составляет 318.38M, а общее предложение – 500000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 1.18M.