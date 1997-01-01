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Гала TradFi с 1 000 000$
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Топ токенов «Made in USA» по рыночной капитализации

В эту категорию входят блокчейн-проекты, разработанные командами из США или ориентированные на американский крипторынок. Эти активы чувствительны к регулированию США, институциональному спросу с Уолл-стрит и макроэкономической политике. Проекты в этом секторе обычно делают акцент на соблюдении законодательства, поддержке венчурного капитала и инфраструктуре институционального уровня.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.0009
0.00%
+0.02%
+0.02%
$ 74.86B
$ 64.84M
2
Рипл
Рипл
XRP
$ 1.0204
-0.15%
-2.06%
-5.58%
$ 63.28B
$ 15.46M
3
Солана
Солана
SOL
$ 76.04
-0.12%
-1.68%
+2.30%
$ 44.05B
$ 411.74K
4
Figure Heloc
Figure Heloc
FIGR_HELOC
$ 1.006
0.00%
--
+0.20%
$ 21.21B
$ 15.55M
5
DOGE
DOGE
DOGE
$ 0.06984
-0.17%
-1.11%
-1.06%
$ 11.87B
$ 62.84M
6
Zcash
Zcash
ZEC
$ 500.1
+0.50%
-3.44%
-1.58%
$ 8.32B
$ 3.60K
7
Кардано
Кардано
ADA
$ 0.1935
-0.51%
-1.62%
+0.99%
$ 7.07B
$ 14.96M
8
Стеллар
Стеллар
XLM
$ 0.1629
-0.12%
+0.25%
-4.75%
$ 5.48B
$ 2.38M
9
Линк
Линк
LINK
$ 8.265
-0.59%
-1.05%
+0.01%
$ 5.41B
$ 37.35K
10
Лайткоин
Лайткоин
LTC
$ 45.04
-0.27%
-2.23%
+0.67%
$ 3.49B
$ 47.27K
11
Hedera
Hedera
HBAR
$ 0.06802
-0.16%
-2.01%
-3.30%
$ 2.95B
$ 1.76M
12
Avalanche
Avalanche
AVAX
$ 6.475
-0.17%
-1.16%
-3.63%
$ 2.80B
$ 22.46K
13
PayPal USD
PayPal USD
PYUSD
$ 0.999575
-0.01%
0.00%
-0.03%
$ 2.78B
$ 81.57M
14
$ 0.6921
-0.12%
-1.37%
-1.26%
$ 2.78B
$ 856.14K
15
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.94
-0.23%
-3.03%
+0.43%
$ 2.45B
$ 68.73K
16
NEAR
NEAR
NEAR
$ 1.6083
-0.77%
-1.90%
-7.98%
$ 2.08B
$ 513.53K
17
WLFI
WLFI
WLFI
$ 0.05373
-0.15%
+1.51%
-1.88%
$ 1.71B
$ 1.35M
18
Ondo
Ondo
ONDO
$ 0.3457
-0.58%
-2.09%
-8.21%
$ 1.68B
$ 641.56K
19
Ripple USD
Ripple USD
RLUSD
$ 1.0
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.55B
$ 67.26M
20
Polkadot
Polkadot
DOT
$ 0.808
-0.56%
-0.66%
-4.69%
$ 1.35B
$ 1.83M
21
Worldcoin
Worldcoin
WLD
$ 0.3355
-1.02%
+5.78%
+5.23%
$ 1.16B
$ 3.01M
22
Pi Network
Pi Network
PI
$ 0.0882
+0.24%
-1.55%
+5.72%
$ 952.94M
$ 1.75M
23
Algorand
Algorand
ALGO
$ 0.08253
+0.34%
-4.63%
-8.80%
$ 734.83M
$ 1.70M
24
Kaspa
Kaspa
KAS
$ 0.02597
+0.12%
-2.20%
-2.69%
$ 716.82M
$ 17.99M
25
Render
Render
RENDER
$ 1.291
-0.31%
-2.94%
-4.80%
$ 668.66M
$ 106.82K
26
Lighter
Lighter
LIT
$ 2.3934
+0.23%
+3.67%
+15.59%
$ 604.50M
$ 100.49K
27
Jupiter
Jupiter
JUP
$ 0.1817
-0.22%
-1.78%
-4.51%
$ 604.30M
$ 1.12M
28
VVV
VVV
VVV
$ 11.9349
+0.06%
-0.03%
-0.70%
$ 559.27M
$ 7.42K
29
Filecoin
Filecoin
FIL
$ 0.7034
+0.09%
-1.28%
-2.16%
$ 554.13M
$ 1.48M
30
Arbitrum
Arbitrum
ARB
$ 0.08071
-0.45%
+2.54%
-1.96%
$ 503.53M
$ 2.09M
31
Aptos
Aptos
APT
$ 0.5926
+0.15%
-0.89%
+2.43%
$ 493.53M
$ 170.93K
32
Injective
Injective
INJ
$ 4.479
+0.52%
+0.77%
-9.73%
$ 445.97M
$ 215.97K
33
Pudgy Penguins
Pudgy Penguins
PENGU
$ 0.006699
-0.31%
+0.56%
+8.91%
$ 417.90M
$ 33.34M
34
DASH
DASH
DASH
$ 31.03
+0.19%
-1.33%
-1.27%
$ 396.71M
$ 14.45K
35
Aerodrome Finance
Aerodrome Finance
AERO
$ 0.4175
-0.02%
-1.43%
-0.14%
$ 394.96M
$ 153.35K
36
OFFICIAL TRUMP
OFFICIAL TRUMP
TRUMP
$ 1.481
0.00%
-1.91%
+0.68%
$ 353.98M
$ 635.94K
37
SEI
SEI
SEI
$ 0.04183
+0.02%
0.00%
+0.02%
$ 301.20M
$ 1.37M
38
Audiera
Audiera
BEAT
$ 1.69974
-2.26%
-52.12%
-26.33%
$ 282.65M
$ 1.18M
39
JITO
JITO
JTO
$ 0.5489
-0.44%
+3.32%
+7.22%
$ 264.91M
$ 146.60K
40
Stacks
Stacks
STX
$ 0.1319
-0.08%
-0.83%
-3.10%
$ 238.62M
$ 419.45K
41
Decred
Decred
DCR
$ 12.823
-0.01%
-1.61%
-3.91%
$ 223.70M
$ 6.83K
42
Bonk
Bonk
BONK
$ 0.000002458
-0.45%
-2.15%
-13.15%
$ 216.12M
$ 274.23B
43
Tezos
Tezos
XTZ
$ 0.198
-0.25%
-2.56%
-0.85%
$ 215.29M
$ 304.08K
44
OP
OP
OP
$ 0.09226
+1.06%
+3.36%
+4.49%
$ 199.34M
$ 415.56K
45
Zebec Network
Zebec Network
ZBCN
$ 0.0016785
-0.55%
-2.94%
-7.94%
$ 169.52M
$ 114.30M
46
Compound
Compound
COMP
$ 16.53
-0.24%
-0.78%
-0.24%
$ 165.50M
$ 3.13K
47
Graph Token
Graph Token
GRT
$ 0.01439
-0.28%
-2.24%
-2.31%
$ 156.16M
$ 4.39M
48
Telcoin
Telcoin
TEL
$ 0.001529
+0.52%
-4.72%
-6.92%
$ 147.38M
$ 106.71M
49
Akash Network
Akash Network
AKT
$ 0.495685
-0.26%
-0.01%
-1.14%
$ 146.97M
$ 3.41M
50
EigenLayer
EigenLayer
EIGEN
$ 0.18
-0.93%
+1.06%
-3.47%
$ 143.10M
$ 724.92K

Часто задаваемые вопросы

Что определяет цифровой актив в категории «Made in USA»?
Цифровой актив в категории «Made in USA» – это блокчейн-проект, разработанный американскими командами или криптофондами, тесно связанными с институциональной финансовой системой США.
Как макроэкономическая политика США влияет на токены «Made in USA»?
Токены «Made in USA» показывают высокую корреляцию с традиционным фондовым рынком США. Изменения процентных ставок ФРС и данные по инфляции напрямую влияют на ликвидность и оценку этих активов.
Почему проекты «Made in USA» часто получают поддержку венчурного капитала?
Благодаря близости к Уолл-стрит и Кремниевой долине, проекты «Made in USA» часто привлекают крупные инвестиции на ранних стадиях от ведущих венчурных фондов США и делают акцент на строгом соблюдении законодательства.
Как принятие на Уолл-стрит влияет на оценку криптопроектов из США?
Интеграция или использование криптопроекта финансовыми институтами Уолл-стрит сигнализирует о притоке институционального капитала, что существенно повышает фундаментальную оценку и глобальную репутацию токенов.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Сделано в США, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.