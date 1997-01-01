Топ токенов «Made in USA» по рыночной капитализации

В эту категорию входят блокчейн-проекты, разработанные командами из США или ориентированные на американский крипторынок. Эти активы чувствительны к регулированию США, институциональному спросу с Уолл-стрит и макроэкономической политике. Проекты в этом секторе обычно делают акцент на соблюдении законодательства, поддержке венчурного капитала и инфраструктуре институционального уровня.