В эту категорию входят блокчейн-проекты, разработанные командами из США или ориентированные на американский крипторынок. Эти активы чувствительны к регулированию США, институциональному спросу с Уолл-стрит и макроэкономической политике. Проекты в этом секторе обычно делают акцент на соблюдении законодательства, поддержке венчурного капитала и инфраструктуре институционального уровня.
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