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Топ токенов категории Собачья тематика по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Собачья тематика. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
DOGE
DOGE
DOGE
$ 0,06972
-%0,17
-%1,11
-%1,06
$ 11,87B
$ 62,84M
2
Кардано
Кардано
ADA
$ 0,1938
-%0,51
-%1,62
+%0,99
$ 7,07B
$ 14,96M
3
SHIBAINU
SHIBAINU
SHIB
$ 0,000004621
+%0,06
-%0,37
-%7,65
$ 2,73B
$ 216,50B
4
Bonk
Bonk
BONK
$ 0,000002455
-%0,45
-%2,15
-%13,15
$ 216,12M
$ 274,23B
5
FLOKI
FLOKI
FLOKI
$ 0,00002105
+%0,10
-%2,78
+%1,94
$ 201,18M
$ 3,71B
6
dogwifhat sol
dogwifhat sol
WIF
$ 0,1437
-%0,07
-%1,51
+%1,41
$ 143,43M
$ 1,59M
7
Cheems
Cheems
CHEEMS
$ 0,0000005149
+%0,33
-%1,82
+%3,78
$ 96,90M
$ 107,62B
8
Backpack
Backpack
BP
$ 0,3876
-%0,21
-%2,62
-%0,72
$ 96,62M
$ 198,14K
9
Horizen
Horizen
ZEN
$ 4,255
+%1,56
+%0,72
+%3,06
$ 78,02M
$ 18,01K
10
DOG GO TO THE MOON
DOG GO TO THE MOON
DOG
$ 0,0006618
-%0,21
+%3,19
+%10,56
$ 66,30M
$ 128,77M
11
BabyDogeCoin
BabyDogeCoin
BABYDOGE
$ 0,0000000003423
-%0,49
-%0,70
+%7,73
$ 61,42M
$ 252,76T
12
Toshi
Toshi
TOSHI
$ 0,0001037
-%0,48
-%2,07
+%0,19
$ 43,71M
$ 538,44M
13
Neiro
Neiro
NEIRO
$ 7,315E-5
+%0,84
+%1,90
+%17,34
$ 30,78M
--
14
cat in a dogs world
cat in a dogs world
MEW
$ 0,0003389
-%0,21
-%2,02
+%0,74
$ 30,13M
$ 160,61M
15
Gensyn
Gensyn
AI
$ 0,02152
+%0,05
-%4,03
-%2,45
$ 28,00M
$ 2,89M
16
Dogelon Mars
Dogelon Mars
ELON
$ 0,00000002682
+%0,34
-%1,29
-%5,66
$ 26,79M
$ 2,94T
17
DOGS
DOGS
DOGS
$ 0,00003621
+%0,28
-%6,63
+%3,67
$ 18,69M
$ 2,10B
18
CZ S DOG
CZ S DOG
BROCCOLI
$ 0,01923
-%0,84
-%9,00
+%40,42
$ 18,28M
$ 14,22M
19
Just a chill guy
Just a chill guy
CHILLGUY
$ 0,010928
+%0,70
-%8,78
+%15,32
$ 10,86M
$ 9,12M
20
Katana Network
Katana Network
KAT
$ 0,004598
+%0,15
-%1,20
+%3,06
$ 10,81M
$ 37,46M
21
Osaka Protocol
Osaka Protocol
OSAK
$ 1,3382E-8
-%0,48
-%2,90
-%6,58
$ 10,19M
--
22
CorgiAI
CorgiAI
CORGIAI
$ 2,741E-5
+%0,96
-%3,40
-%7,43
$ 9,90M
--
23
BONE SHIBASWAP
BONE SHIBASWAP
BONE
$ 0,04271
+%0,68
-%2,11
-%3,37
$ 9,81M
$ 1,96M
24
KishuInu
KishuInu
KISHU
$ 0,00000000009823
-%0,23
-%0,20
+%0,68
$ 9,13M
$ 570,83T
25
Bert
Bert
BERT
$ 0,008967
-%0,04
-%3,36
+%2,73
$ 8,68M
$ 6,54M
26
Coinbase Wrapped DOGE
Coinbase Wrapped DOGE
CBDOGE
$ 0,069627
+%0,05
-%0,01
-%1,17
$ 8,12M
$ 8,74K
27
I love puppies
I love puppies
PUPPIES
$ 1,91371E-7
+%0,31
-%12,50
+%18,17
$ 8,05M
--
28
Koma Inu
Koma Inu
KOMA
$ 0,01318
-%0,75
-%2,29
-%1,71
$ 7,98M
$ 1,53M
29
Resistance Dog
Resistance Dog
REDO
$ 0,07659
+%0,01
+%4,92
-%14,08
$ 7,67M
$ 792,00K
30
Hosky
Hosky
HOSKY
$ 6,514E-9
-%0,02
+%0,20
-%2,86
$ 6,51M
--
31
Baby Shiba Inu
Baby Shiba Inu
BABYSHIBAINU
$ 5,362E-9
+%0,15
-%1,60
+%0,83
$ 5,36M
--
32
Venus DOGE
Venus DOGE
VDOGE
$ 0,00141968
%0,00
-%0,01
-%0,92
$ 5,11M
--
33
AMATERASU OMIKAMI
AMATERASU OMIKAMI
OMIKAMI
$ 0,00483236
%0,00
-%0,01
-%6,70
$ 4,83M
$ 3,15K
34
DOGINME
DOGINME
DOGINME
$ 0,00005934
-%0,05
-%2,61
-%0,80
$ 4,01M
$ 925,17M
35
PIBBLE
PIBBLE
PIB
$ 0,0001184
+%0,17
+%0,17
-%18,01
$ 3,51M
$ 147,73M
36
Ski Mask Dog
Ski Mask Dog
SKI
$ 0,00350874
+%0,74
+%0,01
-%0,49
$ 3,51M
$ 14,07K
37
DogeKing
DogeKing
DOGEKING
$ 3,046E-9
+%0,56
-%1,00
+%1,06
$ 3,05M
--
38
Kendu
Kendu
KENDU
$ 2,79E-6
+%0,36
-%3,40
-%8,22
$ 2,77M
--
39
Dingocoin
Dingocoin
DINGO
$ 0,00002381
+%0,29
-%6,34
-%0,95
$ 2,75M
$ 268,07M
40
Nakamoto Games
Nakamoto Games
NAKA
$ 0,02785
%0,00
+%1,55
+%13,49
$ 2,68M
$ 3,12M
41
The Original Doge
The Original Doge
OGDOGE
$ 0,00277303
-%0,35
-%0,06
-%31,84
$ 2,42M
$ 79,88K
42
ALLINDOGE
ALLINDOGE
ALLINDOGE
$ 0,00242712
+%0,90
-%0,06
-%11,60
$ 2,41M
$ 18,83K
43
Zeus Network
Zeus Network
ZEUS
$ 0,002386
-%0,54
-%3,29
-%3,76
$ 2,22M
$ 24,25M
44
Feisty Doge NFT
Feisty Doge NFT
NFD
$ 2,16E-5
%0,00
+%1,00
+%0,28
$ 2,16M
--
45
B-Lucky
B-Lucky
LUCKY
$ 0,002088
+%0,10
-%5,65
%0,00
$ 2,09M
$ 31,89M
46
DOWGE
DOWGE
DJI6930
$ 0,001914
+%0,16
-%4,94
-%7,56
$ 1,91M
$ 21,65M
47
Myro
Myro
MYRO
$ 0,00197
-%0,55
-%3,85
+%4,06
$ 1,86M
$ 29,07M
48
ShibaDoge
ShibaDoge
SHIBDOGE
$ 1,0E-17
%0,00
-%2,80
%0,00
$ 1,84M
--
49
RUSSELL
RUSSELL
RUSSELL
$ 0,00180711
-%0,17
-%0,07
-%12,88
$ 1,75M
$ 69,21K
50
Dog With Purpose
Dog With Purpose
DOPU
$ 0,00173553
-%0,25
%0,00
-%0,82
$ 1,74M
$ 201,34K

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Собачья тематика и почему они так популярны?
Токены категории Собачья тематика представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 368 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $23.06B.
Какой токен из категории Собачья тематика демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Собачья тематика, отслеживаемых на MEXC, DOW продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 87.40% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Собачья тематика находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 368 токенов категории Собачья тематика, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Собачья тематика относятся DOGE, ADA, SHIB. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Собачья тематика?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Собачья тематика составляет примерно $23.06B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Собачья тематика, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.