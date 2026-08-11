Сегодняшняя цена POWERBALL

Текущая цена POWERBALL (BALL) сегодня составляет $ 0 с изменением 12,33% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации BALL на USD составляет $ 0 за BALL.

На данный момент POWERBALL занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 58 098, при оборотном предложении 979,55M BALL. В течение последних 24 часов, BALL торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,00598404, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе BALL изменился на -0,33% за последний час и на +14,56% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация POWERBALL (BALL)

Рыночная капитализация $ 58,10K$ 58,10K $ 58,10K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 58,10K$ 58,10K $ 58,10K Оборотное предложение 979,55M 979,55M 979,55M Общее предложение 979 547 406,2231381 979 547 406,2231381 979 547 406,2231381

Текущая рыночная капитализация POWERBALL составляет $ 58,10K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение BALL составляет 979,55M, а общее предложение – 979547406.2231381. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 58,10K.