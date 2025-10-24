Текущая цена UFO Token сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены UFO к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены UFO прямо сейчас на MEXC.Текущая цена UFO Token сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены UFO к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены UFO прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о UFO

Информация о цене UFO

Официальный сайт UFO

Токеномика UFO

Прогноз цен UFO

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип UFO Token

Цена UFO Token (UFO)

Не в листинге

Текущая цена 1 UFO в USD:

--
----
-0,20%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены UFO Token (UFO) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 00:08:15 (UTC+8)

Информация о ценах UFO Token (UFO) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0,04%

-0,26%

-4,26%

-4,26%

Текущая цена UFO Token (UFO) составляет --. За последние 24 часа UFO торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена UFO за все время составляет $ 0, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, UFO изменился на -0,04% за последний час, на -0,26% за 24 часа и на -4,26% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация UFO Token (UFO)

$ 14,46M
$ 14,46M$ 14,46M

--
----

$ 14,46M
$ 14,46M$ 14,46M

914,88B
914,88B 914,88B

914 875 422 418,1085
914 875 422 418,1085 914 875 422 418,1085

Текущая рыночная капитализация UFO Token составляет $ 14,46M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение UFO составляет 914,88B, а общее предложение – 914875422418.1085. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 14,46M.

История цен UFO Token (UFO) в USD

За сегодня изменение цены UFO Token на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены UFO Token на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены UFO Token на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены UFO Token на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-0,26%
30 дней$ 0-30,34%
60 дней$ 0-52,80%
90 дней$ 0--

Что такое UFO Token (UFO)

UFO Token stands as a pivotal amplifier within the pTGC ecosystem, strategically engineered to foster unity between the Richard Heart (RH) ecosystem and The Grays Currency. Designed with precision, UFO Token operates as a catalyst, intensifying bot activity and token volume for both its own token and PTGC. Central to its architecture is a 6% buy and sell fee structure, meticulously structured to deliver rewards to holders, LP providers, and pTGC enthusiasts alike. Leveraging the same cutting-edge technology utilized to capture fees within PTGC, UFO Token extends its reach, motivating holders of RH coins to pair them with UFO. This symbiotic relationship not only expands our network but also amplifies our volume, culminating in greater rewards for all stakeholders.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник UFO Token (UFO)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены UFO Token (USD)

Сколько будет стоить UFO Token (UFO) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов UFO Token (UFO) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для UFO Token.

Проверьте прогноз цены UFO Token!

UFO на местную валюту

Токеномика UFO Token (UFO)

Понимание токеномики UFO Token (UFO) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена UFO прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о UFO Token (UFO)

Сколько стоит UFO Token (UFO) на сегодня?
Актуальная цена UFO в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена UFO в USD?
Текущая цена UFO в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация UFO Token?
Рыночная капитализация UFO составляет $ 14,46M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение UFO?
Циркулирующее предложение UFO составляет 914,88B USD.
Какова была максимальная цена (ATH) UFO?
UFO достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD.
Какова была минимальная цена UFO за все время (ATL)?
UFO достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов UFO?
Объем торгов за последние 24 часа для UFO составляет -- USD.
Вырастет ли UFO в цене в этом году?
UFO может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены UFO для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 00:08:15 (UTC+8)

Важные обновления индустрии UFO Token (UFO)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.