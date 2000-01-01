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Криптокатегории

Изучайте криптокатегории и секторы на MEXC – сгруппированы по экосистемам, кейсам использования и технологиям. Категории ранжируются по изменению цены за 24 часа. Выберите категорию, чтобы посмотреть входящие токены и их недавнюю рыночную динамику.

#КатегорияЛидеры роста
451Экосистема Cronos zkEVM
WBTC
CRO
LINK
----------10452Экосистема DeepBrain Chain
DBC
----------1453Экосистема Kroma
LINK
----------1454Экосистема Terra
LUNA
SOLID
LVN
----------14455Экосистема Evmos
JUNO
STATOM
GRAV
----------9456Gensyn Ecosystem
USDC.E
AI
----------2457Экосистема Zilliqa
SEED
DMX
FPS
----------5458Экосистема IOTA EVM
USDC.E
WAGMI
CYB
----------8459Экосистема Base
TRUMPENG
PAW
XIO
----------1552460Экосистема X Layer
GOUT COIN
DOGSHIT
GRODO
----------33461Экосистема Core
PZP
CLND
USDC
----------11462Экосистема Redbelly Network
RBNT
AUDM
AUDD
----------6463Экосистема Massa
MAS
----------1464Ликвидные токены рестейкинга
YNETHX
WEETH
PZETH
--------$ 2.65M14465Экосистема Cardano
PBX
CRAWJU
$LOBSTER
----------60466Экосистема Mode
OUSDT
MODE
ENA
----------24467Экосистема Linea
WOO
REX
SOULS
----------58468Экосистема Lens
LINK
----------1469Экосистема Astar zkEVM
BONSAICOIN
----------1470Doma Ecosystem
USDC.E
----------1471Экосистема Morph L2
MX
USDC
USDE
----------10472Экосистема Immutable zkEVM
WIMX
QUEST
GOG
----------13473Экосистема Oasys
STOAS
WOAS
MCHC
----------5474Экосистема Boba Network
BOBA
FRAX
LUSDC
----------7475Экосистема Voi Network
VOI
----------1476Экосистема SmartBCH
WBCH
----------1477Экосистема Bitlayer
LINK
BRBTC
PELL
----------5478Экосистема Oasis Emerald
WBTC
ETH
AVAX
----------4479Экосистема Ethereum Classic
WETC
USC
----------2480Экосистема Theta
WBNB
THETA
MTRG
----------4481Экосистема Constellation Network
UP
DOR
----------2482Экосистема VeChain
VTHO
USDGLO
VET
----------6483Экосистема Celo
XAUT0
COPM
WCOP
----------44484Экосистема Bittensor EVM
WTAO
LINK
----------2485Экосистема World Chain
WMXN
WCOP
BOWSER
----------18486Экосистема Hedera
JEET
HBARBARIAN
DINO
----------35487Экосистема Oraichain
ORAIX
AIRI
OCH
----------3488Экосистема Vanar Chain
VANRY
----------1489Экосистема Blast
PUMP
BEPE
USDZ
----------32490Экосистема Osmosis
IRIS
JURIS
GRAV
----------90491Абстрактная экосистема
CHENGU
TYAG
PLANB
----------40492Экосистема Tron
SUNPUMP
SZN
JM
----------81493Экосистема Sonic SVM
SONIC
----------1494Liquid Restaked ETH
CMETH
PZETH
YNETHX
--------$ 8.39K3495Liquid Restaked SOL
SSOL
EZSOL
KYSOL
--------$ 11.34K3496Anubis Ecosystem
USDC
BNB
ETH
----------4497Экосистема Stacks
ZEST
USDH
WELSH
----------13498Экосистема Botanix
PBTC
USDC.E
LINK
----------5499Экосистема Wanchain
ZOO
WANETH
WANBTC
----------3500Ликвидный стейканный SOL
MXSOL
RASOL
YSOL
--------$ 7.22M27

Часто задаваемые вопросы

Что такое криптокатегории и сектора?
Криптокатегории объединяют цифровые активы по общим признакам – технологии, кейсам использования или экосистемам. Такая классификация помогает быстрее ориентироваться на рынке и отслеживать отдельные ниши, например DeFi, мемкоины или блокчейны 1 уровня.
Может ли одна криптовалюта относиться к нескольким категориям?
Да. Поскольку цифровые активы часто имеют несколько функций, один токен может относиться сразу к нескольким секторам. Например, Ethereum относится к блокчейнам 1 уровня, но также является ключевой частью категорий смарт-контрактов и Web3-инфраструктуры.
Появляются ли новые криптокатегории со временем?
Да. Индустрия Web3 постоянно развивается. С появлением новых технологий, протоколов и рыночных трендов мы регулярно обновляем индекс и добавляем новые секторы, чтобы точно отражать текущую структуру крипторынка.
Как отслеживание криптокатегорий помогает находить торговые возможности?
Отслеживая сектора, вы видите поток капитала и зарождающиеся тренды. Когда определенный нарратив набирает обороты, категория позволяет быстро сравнить динамику связанных токенов и зайти в секторную ротацию.

Отказ от ответственности

Все криптокатегории, правила классификации и рыночные данные на этой странице предоставлены независимыми сторонними источниками. MEXC не гарантирует точность и актуальность этой информации. Включение в сектор не является рекомендацией или инвестиционным советом. Весь контент носит исключительно информационный характер и не является финансовой рекомендацией. Торговля криптовалютами связана с высоким риском – проводите собственное исследование (DYOR).