Какова текущая цена AxCNH?

AxCNH (AXCNH) торгуется по цене ₽11.0275591670913760000, что отражает изменение цены на уровне 0.61% за последние 24 часа. Эта актуальная информация объединяет данные о ценах с глобальных бирж, чтобы предоставить трейдерам точную оценку рынка в любой момент.

Какую роль играет AxCNH в своей экосистеме?

Являясь ключевым активом сети -- и частью сектора Stablecoins,CNY Stablecoin,Ethereum Ecosystem,Conflux Ecosystem,Fiat-backed Stablecoin, AXCNH часто обеспечивает работу таких важных функций, как платежи, стейкинг, голосование по вопросам управления и стимулирование ликвидности. Его архитектура может влиять на то, как приложения или смарт-контракты работают в рамках всей экосистемы.

Насколько активно сегодня торгуется AXCNH?

За последние 24 часа объем торгов AXCNH составил ₽--. Высокий объем обычно свидетельствует о большом интересе инвесторов, более здоровой ликвидности и лучшем исполнении сделок как для мелких, так и для крупных трейдеров.

Каково количество токенов AxCNH в обращении?

Сегодня в обращении находится 39128445.8 токенов, что определяет доступное количество для торговли. Объем токенов в обращении помогает инвесторам оценивать ограниченность предложения, динамику инфляции и потенциальное распределение токенов в долгосрочной перспективе.

Какова рыночная капитализация и рейтинг AXCNH?

В настоящее время AxCNH занимает рейтинг №1496 с рыночной капитализацией ₽431491689.5843980160000, что ставит его в ряд признанных активов в своем секторе и помогает инвесторам оценивать его относительный масштаб.

Какова динамика AxCNH за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена продемонстрировала изменение на уровне 0.61%. Краткосрочная динамика может зависеть от настроений трейдеров, изменений ликвидности или событий, связанных с сетью --.

Как AxCNH соотносится с аналогичными активами в той же категории?

В рамках сегмента Stablecoins,CNY Stablecoin,Ethereum Ecosystem,Conflux Ecosystem,Fiat-backed Stablecoin AXCNH демонстрирует конкурентоспособную активность, поддерживаемую высокими уровнями торговли, высокой ликвидностью и постоянным применением в своей экосистеме.