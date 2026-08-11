Сегодняшняя цена Wrapped SpaceX xStock

Текущая цена Wrapped SpaceX xStock (WSPCXX) сегодня составляет $ 136,73 с изменением 1,90% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации WSPCXX на USD составляет $ 136,73 за WSPCXX.

На данный момент Wrapped SpaceX xStock занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 156 063, при оборотном предложении -- WSPCXX. В течение последних 24 часов, WSPCXX торговался в диапазоне от $ 130,47 (минимум) до $ 139,34 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 139,34, тогда как исторический минимум составил $ 114,05.

В краткосрочной перспективе WSPCXX изменился на +0,12% за последний час и на -- за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 441,30K.

Рыночная информация Wrapped SpaceX xStock (WSPCXX)

Рыночная капитализация $ 156,06K$ 156,06K $ 156,06K Объем (24Ч) $ 441,30K$ 441,30K $ 441,30K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 156,06K$ 156,06K $ 156,06K Оборотное предложение ---- -- Общее предложение 1 141,436789531909 1 141,436789531909 1 141,436789531909

Текущая рыночная капитализация Wrapped SpaceX xStock составляет $ 156,06K, при 24-часовом объеме торгов $ 441,30K. Циркулируещее обращение WSPCXX составляет --, а общее предложение – 1141.436789531909. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 156,06K.