О чем Kadena?

Kadena запускает одну из первых в мире истинно масштабируемых блокчейнов, готовых к применению в приложениях. Публичный блокчейн Kadena представляет собой плетеную высокопроизводительную систему Proof of Work, которая работает на основе протокола Chainweb, обеспечивающего безопасность и пропускную способность. Сеть Kadena объединит публичные приложения, частные блокчейны и другие взаимосовместимые цепочки в одном месте, направляя трафик на высокопропускной компьютер, лежащий в основе публичного блокчейна Kadena.

Чем уникальна Kadena?

Kadena решает проблемы Ethereum и уже сегодня предоставляет функции, которые другие блокчейны только начали включать в свои дорожные карты, включая формальную верификацию, взаимосовместимость, масштабируемость и многое другое. Kadena уже работает и готова к немедленному развертыванию производственных блокчейн-приложений.

Какова история Kadena?

Программное обеспечение Kadena для предприятий сегодня используется крупными компаниями в сфере финансов, здравоохранения и страхования, позволяя разработчикам с ясным видением сразу перейти от идеи к продукту. С запуском публичной цепочки Kadena эта система будет поддерживать разработку блокчейн-приложений — от частных до публичных и всех промежуточных вариантов.

Что ждет Kadena дальше?

Приложения, обрабатывающие большие объемы транзакций в высокопроизводительной масштабируемой сети Kadena, будут выполнять код смарт-контрактов с использованием нативного токена Kadena. По мере того как все больше приложений присоединяется к сети Kadena или взаимодействует с ней, количество выполняемых смарт-контрактов растет, равно как и полезность токена Kadena.

Для чего можно использовать Kadena?

Токен Kadena (KDA) — это цифровая валюта, используемая для оплаты вычислений в публичной сети Kadena. Подобно ETH в Ethereum, KDA в Kadena является токеном, которым вознаграждаются майнеры за добычу блоков в сети, а также платой за транзакции, которую пользователи уплачивают, чтобы их транзакции были включены в блок.

Какова текущая цена Kadena?

Kadena (KDA) торгуется по цене ₽0.372545333151592832000, что отражает изменение цены на уровне 3.52% за последние 24 часа. Эта актуальная информация объединяет данные о ценах с глобальных бирж, чтобы предоставить трейдерам точную оценку рынка в любой момент.

Какую роль играет Kadena в своей экосистеме?

Являясь ключевым активом сети -- и частью сектора Smart Contract Platform,Layer 1 (L1),Kadena Ecosystem,Multicoin Capital Portfolio,Proof of Work (PoW),Made in USA,CoinList Launchpad, KDA часто обеспечивает работу таких важных функций, как платежи, стейкинг, голосование по вопросам управления и стимулирование ликвидности. Его архитектура может влиять на то, как приложения или смарт-контракты работают в рамках всей экосистемы.

Насколько активно сегодня торгуется KDA?

За последние 24 часа объем торгов KDA составил ₽--. Высокий объем обычно свидетельствует о большом интересе инвесторов, более здоровой ликвидности и лучшем исполнении сделок как для мелких, так и для крупных трейдеров.

Каково количество токенов Kadena в обращении?

Сегодня в обращении находится 338586083.5196 токенов, что определяет доступное количество для торговли. Объем токенов в обращении помогает инвесторам оценивать ограниченность предложения, динамику инфляции и потенциальное распределение токенов в долгосрочной перспективе.

Какова рыночная капитализация и рейтинг KDA?

В настоящее время Kadena занимает рейтинг №2364 с рыночной капитализацией ₽126138575.7433662784000, что ставит его в ряд признанных активов в своем секторе и помогает инвесторам оценивать его относительный масштаб.

Какова динамика Kadena за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена продемонстрировала изменение на уровне 3.52%. Краткосрочная динамика может зависеть от настроений трейдеров, изменений ликвидности или событий, связанных с сетью --.

Как Kadena соотносится с аналогичными активами в той же категории?

В рамках сегмента Smart Contract Platform,Layer 1 (L1),Kadena Ecosystem,Multicoin Capital Portfolio,Proof of Work (PoW),Made in USA,CoinList Launchpad KDA демонстрирует конкурентоспособную активность, поддерживаемую высокими уровнями торговли, высокой ликвидностью и постоянным применением в своей экосистеме.