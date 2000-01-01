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Топ токенов категории Деривативы по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Деривативы. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Hyperliquid
Hyperliquid
HYPE
$ 54.8
+0.05%
+0.75%
-0.61%
$ 13.96B
$ 17.04K
2
Lighter
Lighter
LIT
$ 2.3844
+0.23%
+3.67%
+15.59%
$ 604.50M
$ 100.49K
3
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1.361
-0.44%
-1.95%
+0.30%
$ 231.70M
$ 151.10K
4
AWE Network
AWE Network
AWE
$ 0.05896
+0.87%
+0.44%
+3.26%
$ 114.47M
$ 994.22K
5
dYdX
dYdX
DYDX
$ 0.11569
+0.02%
+1.24%
+3.34%
$ 98.07M
$ 586.65K
6
SNX
SNX
SNX
$ 0.2104
+0.05%
-1.86%
-1.12%
$ 72.73M
$ 431.44K
7
Derive
Derive
DRV
$ 0.09512
0.00%
-2.29%
-7.91%
$ 70.22M
$ 571.18K
8
GMX
GMX
GMX
$ 6.254
+0.21%
-2.74%
+0.21%
$ 65.17M
$ 8.69K
9
CyberDEX
CyberDEX
CYDX
$ 0.182229
0.00%
0.00%
-0.02%
$ 63.31M
$ 3.25K
10
ETHGAS
ETHGAS
GWEI
$ 0.02868
+2.47%
+33.54%
+67.98%
$ 50.03M
$ 5.35M
11
Nirvana ANA
Nirvana ANA
ANA
$ 3.83
0.00%
--
-1.79%
$ 31.22M
$ 51.37
12
Avantis
Avantis
AVNT
$ 0.09431
-0.95%
-1.28%
+17.69%
$ 30.80M
$ 914.26K
13
UMA
UMA
UMA
$ 0.3388
-0.06%
-1.23%
+0.06%
$ 30.68M
$ 159.57K
14
ApeX Protocol
ApeX Protocol
APEX
$ 0.212
+0.47%
-3.58%
-2.21%
$ 29.48M
$ 341.83K
15
SIREN
SIREN
SIREN
$ 0.03859
-0.80%
+0.59%
+14.99%
$ 27.13M
$ 3.70M
16
MYX Finance
MYX Finance
MYX
$ 0.07551
-0.48%
+0.37%
-4.45%
$ 24.83M
$ 2.46M
17
Whiteheart
Whiteheart
WHITE
$ 2,694.76
0.00%
--
+0.03%
$ 23.95M
$ 786.16
18
Arkham
Arkham
ARKM
$ 0.09794
-0.80%
+0.05%
+3.37%
$ 22.13M
$ 702.22K
19
Wootrade Network
Wootrade Network
WOO
$ 0.0113
-0.18%
-5.28%
-0.96%
$ 21.36M
$ 4.78M
20
Aevo
Aevo
AEVO
$ 0.02084
-0.76%
+0.24%
+11.44%
$ 19.11M
$ 2.87M
21
Based
Based
BASED
$ 0.0777
+0.20%
+2.34%
-0.55%
$ 17.95M
$ 3.93M
22
Hegic
Hegic
HEGIC
$ 0.0140575
-0.21%
--
-0.02%
$ 15.15M
$ 5.11K
23
Gains Network
Gains Network
GNS
$ 0.5317
0.00%
+0.44%
+6.97%
$ 12.45M
$ 106.41K
24
heyAura
heyAura
ADX
$ 0.0634
-2.31%
-3.64%
+16.09%
$ 9.39M
$ 147.97K
25
Drift Protocol
Drift Protocol
DRIFT
$ 0.01319
-1.49%
-4.20%
+10.43%
$ 8.09M
$ 5.70M
26
MUX Protocol
MUX Protocol
MCB
$ 2.07
0.00%
-0.00%
-1.90%
$ 7.88M
$ 9.41
27
Strike
Strike
STRIKE
$ 0.396669
-0.91%
-0.05%
-7.49%
$ 7.14M
$ 12.88K
28
Quickswap
Quickswap
QUICK
$ 0.008076
+0.04%
-2.65%
+2.12%
$ 6.16M
$ 7.13M
29
Pika Protocol
Pika Protocol
PIKA
$ 0.312339
0.00%
--
+3.67%
$ 5.93M
$ 11.04
30
SYMM
SYMM
SYMM
$ 0.0336
0.00%
+0.90%
-2.33%
$ 5.55M
$ 173.98K
31
LeverUp
LeverUp
LV
$ 0.056764
+0.56%
--
+6.95%
$ 5.11M
$ 344.63
32
sETH
sETH
SETH
$ 318.87
0.00%
--
-4.34%
$ 3.69M
$ 1.15
33
Nereus
Nereus
NRS
$ 0.072583
0.00%
--
+0.13%
$ 3.68M
$ 48.01
34
RCH Token
RCH Token
RCH
$ 0.116183
-0.03%
-0.02%
-0.19%
$ 3.21M
$ 1.78K
35
Cryptex Finance
Cryptex Finance
CTX
$ 0.303326
+0.16%
+0.07%
+0.85%
$ 3.03M
$ 1.41M
36
Perpetual Protocol
Perpetual Protocol
PERP
$ 0.01914072
+0.14%
0.00%
-7.05%
$ 2.87M
$ 59.84K
37
DerivaDAO
DerivaDAO
DDX
$ 0.04969055
0.00%
--
+0.03%
$ 2.65M
$ 9.84
38
Parcl
Parcl
PRCL
$ 0.00552
+0.55%
-3.16%
-6.60%
$ 2.28M
$ 702.88K
39
Fulcrom
Fulcrom
FUL
$ 0.00089883
-0.73%
-0.05%
-8.23%
$ 2.12M
$ 10.92K
40
Indigo Protocol
Indigo Protocol
INDY
$ 0.09204
-1.34%
-0.03%
-6.70%
$ 1.76M
$ 2.46K
41
Full Moon
Full Moon
FM
$ 0.00189755
-1.02%
-0.03%
-18.01%
$ 1.65M
$ 462.24
42
HXRO
HXRO
HXRO
$ 0.00159814
-0.21%
-0.04%
-21.57%
$ 1.60M
$ 72.63
43
Rails
Rails
RAILS
$ 0.04403136
0.00%
-0.03%
-0.71%
$ 1.49M
$ 821.41
44
Ascend
Ascend
ASCEND
$ 0.095592
-0.36%
+0.02%
+9.40%
$ 1.47M
$ 12.25K
45
Ribbon Finance
Ribbon Finance
RBN
$ 0.02078187
0.00%
--
+6.05%
$ 1.40M
$ 1.96
46
Thales
Thales
THALES
$ 0.178901
-0.08%
+0.00%
+9.30%
$ 1.20M
$ 647.92
47
K9
K9
K9
$ 0.00082775
-2.07%
+0.44%
+97.62%
$ 929.56K
$ 33.46K
48
Contango
Contango
TANGO
$ 0.0019559
0.00%
--
+7.10%
$ 895.23K
$ 48.02
49
Divergence Protocol
Divergence Protocol
DIVER
$ 0.00113118
0.00%
--
+0.05%
$ 746.58K
$ 42.38K
50
BTC 2x Flexible Leverage Index
BTC 2x Flexible Leverage Index
BTC2X-FLI
$ 13.36
+0.07%
-0.00%
-0.22%
$ 716.02K
$ 5.04K

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Деривативы и почему они так популярны?
Токены категории Деривативы представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 92 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $15.73B.
Какой токен из категории Деривативы демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Деривативы, отслеживаемых на MEXC, GRVT продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 33.66% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Деривативы находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 92 токенов категории Деривативы, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Деривативы относятся HYPE, LIT, PENDLE. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Деривативы?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Деривативы составляет примерно $15.73B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Деривативы, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.